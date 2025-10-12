SUBUが新プロジェクト「Beyond Basics」と共にPOP-UPを代々木 TENで開催。“日常の快適さ”に潜む“異変”をテーマに、コラボアイテムの先行受注も実施。

株式会社イデアポート

「SUBU（スブ）」は、新プロジェクト「Beyond Basics」とのコラボレーションによるPOPUP STOREを開催いたします。

会場では2025年新作コレクションを中心に、人気のドット柄など定番アイテムも集結。

アーティストとのコラボレーションや、ホラーにちなんだ“あのモンスター”との特別コラボアイテムを発表。

冬の温もりの中に隠された“不穏な遊び心”を、ぜひ会場で体感ください。

同時開催となる新プロジェクト「Beyond Basics」では、

日常に潜む“少しの異変”を価値に変えるクリエイションを展開。

元セレクトショップディレクターの二人が率いるこのプロジェクトは、ハイでもローでもない“ニッチ”という新しい価値軸から、特別な体験としてのプロダクトを提案します。

■ Beyond Basics とは

身近なアイテムに“少し変わった視点”を掛け合わせ、新たな価値を提案するプロジェクト。

セレクトショップ「CANNABIS」の尾崎功樹氏と「乱痴気」の笹野武志氏──

これまでディレクターとして数々のブランドやカルチャーを牽引してきた二人が立ち上げました。

飽和した市場に“持つことそのものが特別になる体験”を取り戻すことを目指します。

同時に立ち上がる特別ライン「Beyond Editions」では、

伝統工芸 × ポップカルチャー × ファッションの融合を通じて、日常に潜むアートを再発見。

コンセプトカラーの“紫”は、希少性と選び抜く美意識を象徴しています。

■ POPUP開催概要

名称：SUBU POPUP × Beyond Basics(https://www.instagram.com/beyond_basics_japan/)

会場：TEN

住所：東京都渋谷区代々木3丁目36-8 東高代々木ペアシティＢ棟 地下1階 001

内容：2025年新作コレクション展示・販売、コラボアイテム先行受注

期間：2025年10月13日-19日

レセプションパーティー：10月17日（金） 17:00～22:00

最後に

心地よさの中にひそむざわめき。

“普通”の中にある“異変”。

SUBUとBeyond Basicsが仕掛ける、この冬いちばん静かで不穏なPOPUP体験をお楽しみください。

■ お問い合わせ先

株式会社イデアポート（SUBU PR担当）

E-mail：press_subu@ideaport.co.jp

公式サイト：https://www.subu2016.com

公式オンラインストア：https://subu2016-onlinestore.com

INSTAGRAM：＠subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)

X：@SUBU_tokyo(https://x.com/SUBU_tokyo)