SUBUが新プロジェクト「Beyond Basics」と共にPOP-UPを代々木 TENで開催。“日常の快適さ”に潜む“異変”をテーマに、コラボアイテムの先行受注も実施。
「SUBU（スブ）」は、新プロジェクト「Beyond Basics」とのコラボレーションによるPOPUP STOREを開催いたします。
会場では2025年新作コレクションを中心に、人気のドット柄など定番アイテムも集結。
アーティストとのコラボレーションや、ホラーにちなんだ“あのモンスター”との特別コラボアイテムを発表。
冬の温もりの中に隠された“不穏な遊び心”を、ぜひ会場で体感ください。
同時開催となる新プロジェクト「Beyond Basics」では、
日常に潜む“少しの異変”を価値に変えるクリエイションを展開。
元セレクトショップディレクターの二人が率いるこのプロジェクトは、ハイでもローでもない“ニッチ”という新しい価値軸から、特別な体験としてのプロダクトを提案します。
■ Beyond Basics とは
身近なアイテムに“少し変わった視点”を掛け合わせ、新たな価値を提案するプロジェクト。
セレクトショップ「CANNABIS」の尾崎功樹氏と「乱痴気」の笹野武志氏──
これまでディレクターとして数々のブランドやカルチャーを牽引してきた二人が立ち上げました。
飽和した市場に“持つことそのものが特別になる体験”を取り戻すことを目指します。
同時に立ち上がる特別ライン「Beyond Editions」では、
伝統工芸 × ポップカルチャー × ファッションの融合を通じて、日常に潜むアートを再発見。
コンセプトカラーの“紫”は、希少性と選び抜く美意識を象徴しています。
■ POPUP開催概要
名称：SUBU POPUP × Beyond Basics(https://www.instagram.com/beyond_basics_japan/)
会場：TEN
住所：東京都渋谷区代々木3丁目36-8 東高代々木ペアシティＢ棟 地下1階 001
内容：2025年新作コレクション展示・販売、コラボアイテム先行受注
期間：2025年10月13日-19日
レセプションパーティー：10月17日（金） 17:00～22:00
最後に
心地よさの中にひそむざわめき。
“普通”の中にある“異変”。
SUBUとBeyond Basicsが仕掛ける、この冬いちばん静かで不穏なPOPUP体験をお楽しみください。
