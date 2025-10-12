16歳“勇太”、世界51カ国ダンサーの頂点を目指し参戦。 Red Bull Dance Your Style WORLD FINAL 「TOP16」＆「Pre Final MVP」【本人コメントあり】

ISARIBI株式会社

ポカリスエット2025年CM出演でも話題の「METEORA st.」所属ダンサー・勇太が、世界51カ国の代表が集う『Red Bull Dance Your Style World Pre Final』にてMVPを獲得。日本代表として挑んだ『World Final』では、世界のトップダンサーとの熾烈なバトルを繰り広げました。

勇太は、わずか16歳にして史上最年少タイで日本代表に選出された“スーパー16歳”。その圧倒的な身体表現力、音楽とのシンクロ、そして観客を巻き込むステージングは、まさに年齢の枠を超えた才能。Pre Finalから世界中のオーディエンスを魅了しました。

ファイナルでは、世界の強豪ダンサーたちと互角以上のパフォーマンスを披露。若干16歳にして、世界の舞台でその名を刻み、次世代ダンスシーンの象徴として鮮烈な印象を残しました。

今回の『World Final』進出は、単なる結果ではなく、勇太が“世界に通用するスーパー16歳”であることを証明するもの。今後のさらなる飛躍に、ぜひご注目ください。

＜勇太コメント(当社インタビューより抜粋)＞

現実は厳しいな。神様は厳しいなという感じです。でも、頂点が遠くないなともわかったので、すごく悔しいけど歯を食いしばって、またこの場に戻って来れる時まで頑張るか！という気持ちです。最年少で『World Final』まで進めたのは良かったと思います。もっと先に進んでもっと多くの人に自分のダンスを見てほしかったです。

【Red Bull Dance Your Style】

Red Bull Dance Your Styleについて

最新のグローバルヒットからクラシックなビートまで、何が流れるか予測がつかないヒット曲を使って、ダンスのスタイルと音楽センスが試されるユニークなフォーマットのストリートダンスイベントシリーズです。ヒップホップ、ハウス、ロッキング、そしてポッピングに至るまで「Red Bull Dance Your Style」に参加するダンサーに求められるのは観客を盛り上げ、票を勝ち取ることだけです。



大会名 ：Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles

日程 ：2025年10月11日（土）

会場 ：Intuit Dome

（アメリカ合衆国 カリフォルニア州 イングルウッド 90303 W センチュリー・ブルバード 3930）

Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles｜公式イベント情報

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-dance-your-style-world-final-2025-los-angeles

■勇太 プロフィール

Pop、Animation を軸に磨き上げたスキルに加え、

ミュージカリティと遊び心いっぱいのダンスで観るものを魅了するファンキーモンキー。

WORLD DANCE COLOSSEUM WORLD FINAL 2024にて優勝し見事高校生世界一に輝く。マイナビDANCEALIVE キッズサイド5回のFINALISTを経験し、LAで行われた世界大会Freestyle Sessionでは、世界各地から参加した猛者達と戦い2年連続BEST8に輝く。2025年にはRed Bull Dance Your Style 2025 Japan Finalにて優勝し、日本代表に選出。

武蔵とのチーム「Rampagers」では全国のキッズダンスコンテスト優勝を総なめに。龍とのチーム「龍と勇太」ではアニソンダンスバトル全国大会でチーム史上初の3連覇を飾る。

他にも、超個性的同世代クルーの「DESCARADOS」やBeatboxer JUNとの異色Tag「CUBE」として、ダンス界のみならず色々な場所で活躍中。

＜趣味＞

ラーメンを出汁やトッピングから全て作るのが趣味。

＜SNS＞

X https://x.com/yuta_pop_0312

Instagram https://www.instagram.com/yuta_r.d_pop

＜出演＞

・ポカリスエットCM 「君はきっと、誰かの太陽。」

・週刊少年マガジン「灰仭巫覡」イメージソング『君と明かした夜』漫画公式PV出演

【受賞歴】

・WORLD DANCE COLOSSEUM WORLD FINAL 2024 Highschool 3on3 優勝

・あきばっか～の vol.22,30,31,32 優勝

・FREESTYLE SPACE 天下布舞 23-24 優勝(Cyber Choral)

・マイナビDANCEALIVE FINAL KIDS 2023,2024 BEST4

・Freestyle Session WORLD FINALS 2023,2024 BEST8

・Battle BAD 2024 POP BEST8

・OLD SCHOOL NIGHT vol.25 POP BEST16

・DANCE VISION vol.10 Freestyle 2on2 BEST8

・DOG EAT DOG 2024 BEST4

・Red Bull Dance Your Style 2025 Japan Final 優勝