【STPR】すにすて、年末年始に開催する初ワンマンライブオフィシャル先行受付スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、弊社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC(以下：すにすて)」が開催する自身初のワンマンライブについて、2025年10月12日(日)20:00よりオフィシャル先行(抽選)を開始したことをお知らせいたします。

「すにすて」は、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」に続くSTPR5組目の2.5次元歌い手アイドルグループです。TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と『STPR BOYS PROJECT』※の連携プロジェクトから誕生し、同年4月の東京ドーム公演でデビューを果たしました。

この度、グループ初となるワンマンライブ『We are SneakerStep! -1st Step-』の開催が決定。2025年12月29日(月)の大阪/Zepp Namba (OSAKA)を皮切りに、愛知/Zepp Nagoya、東京/Zepp DiverCity (TOKYO)の3都市で開催いたします。

本公演について、オフィシャル先行受付を2025年10月12日(日)20:00に開始いたしました。すにすて初となるワンマンライブ、その瞬間をぜひ会場で一緒にお迎えください！

※新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターが集うクリエーターコミュニティ

■すにすてワンマンライブ『We are SneakerStep! -1st Step-』 公演概要

-大阪

『We are SneakerStep! -1st Step- “BEGINNING”』

開催日時：

2025年12月29日(月)開場 17:00 / 開演 18:00

2025年12月30日(火)開場 14:00 / 開演 15:00

会場：Zepp Namba (OSAKA) 大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39

-愛知

『We are SneakerStep! -1st Step- “CHALLENGE” 』

開催日時：

2026年1月2日(金)開場 17:00 / 開演 18:00

2026年1月3日(土)開場 14:00 / 開演 15:00

会場：Zepp Nagoya 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-７

-東京

『We are SneakerStep! -1st Step- “GROWTH” 』

開催日時：

2026年1月5日(月) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年1月6日(火)

(1部) 開場 12:00 / 開演 13:00

(2部) 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Zepp DiverCity (TOKYO) 東京都江東区青梅1-1-10

【特設サイト】 https://sneakerstep-zepptour2025.stpr.com/

■チケット情報

[オフィシャル先行(抽選)]

【受付期間】2025年10月12日(日)20:00～2025年10月19日(日)23:59

【チケット価格】1階スタンディング：7,700円(税込)

2階指定席：7,700円(税込)

※両チケットともに入場時に別途ドリンク代600円(税込)が必要です。

【受付URL】

STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/sneakerstep

※チケットの申し込みにはSTPR ID(登録無料)が必要です。ファンクラブに入会していなくてもご参加いただけます。

【注意事項】

※1階スタンディングは未就学児入場不可。小学生以上有料

※2階指定席は3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料(ただし、お席が必要な場合は有料となります)

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※やむを得ない事情により出演者が変更になる可能性がございます

※出演者の変更によるチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

※本受付はアップグレードチケット受付の対象外となります

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「すにすて」全メンバーからの初のワンマンライブ開催に向けたメッセージ

ーにしきー

ずっとお前に会いたかった 俺と最高の景色観ような

お前が好きだ 直接を伝えさせてくれ

― らお ―

ついに、すにすて初の単独ライブ。しかも東名阪ツアー！

まだまだ未熟な俺らだからこそ、全力で！

「駆け出す・挑戦する・成長する」をテーマに

俺らの足で、”直接”君の元へ駆けつける。

夢と未来へのStepを、感じてもらえる時間にする！

年末年始から、最高の思い出を。感じてくれ

― だいきり ―

お前と俺との夢への第一歩

その輝かしい初舞台が

Zepp東名阪ツアーという

とても大きく俺個人としても初の試み

もちろん不安もあるけど

それ以上にわくわくとどきどきでいっぱい

早くお前に会いたくて仕方がない。

俺らが伝説になる瞬間をその目で見届けてな

待ってる。

― たちばな ―

『すにすて』として初めてのワンマンライブ。

絶対に成功させたいしその為に出来ることは何でも

やります。

僕たちの全身全霊をその瞳に焼き付けてほしい。

記念すべき1stワンマンライブで君と過ごせるのを

楽しみにしてる。

― ゆたくん ―

すにすて初めてのワンマンライブ超楽しみ！

ずっとそばにいてくれた君に、直接「ありがとう」と

「大好き」を伝えられる日が来るんだって思うと

すごくうれしいし、大きなステージも、

緊張も全部君と一緒なら楽しめる！

最高の景色を見せたいから会いに来てくれるの

待ってるね！

― やなと ―

君と最高の思い出を作れる日が、今から本当に楽しみ！

楽しんでもらえるように全力で準備してるから、期待しててね。

このライブはすにすてにとって大きな夢・目標への第一歩。

君と一緒にその夢へ挑戦できることを幸せに思いながら頑張るよ。

会場で会えるのを心から待ってる！

― おさでい ―

人生初のステージ、すとふぇすin東京ドーム、

最高の舞台でデビューさせていただいたあの日、

正直楽しかったってよりももっと頑張れたはずって

悔しさが残ってます。

その後悔と、君を全力で楽しませたい想いをここに

ぶつけます。

俺のことをもっと好きになりに来てくれ

■すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC Profile

『すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC』は、TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生したSTPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年2月18日にグループ名を発表し活動を開始。2025年4月2日に東京ドームでのパフォーマンスお披露目と共にデビュー。メンバーは、「にしき」「らお」「だいきり」「たちばな」「ゆたくん」「やなと」「おさでい」の７名。各メンバーの個性を活かし、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。



オフィシャルリンク

公式サイト：https://sneaker-step.com/

公式X : https://x.com/Sneaker_Step

公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式TikTok : https://tiktok.com/@sneaker_step

公式LINE : https://lin.ee/oFGvBuU

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/