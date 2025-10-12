B2Ê¡²¬¡Ã±äÄ¹Àï¤Ç¤âÊ¡Åç¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ºÇÔÀï
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 80-88 Ê¡Åç¡É¤ÇÊ¡²¬¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û80-88¡ÚÊ¡Åç¡Û
1Q 22-12
2Q 28-17
3Q 13-19
4Q 10-25
OT 7-15
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï#24¥Ðー¥ì¥ë¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¥åー¥È¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£#5¥êー¥É¤ÏGAME1¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½Ð¾ìÄ¾¸å¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ä3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤±¤ó°ú¡£¤µ¤é¤Ë#34¥¢¥®¥éー¥ë¤Î3P¥·¥åー¥È¤â·è¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï#8ÀÄÌÚ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Ï¥êー¥É¤È¥¢¥®¥éー¥ë¤¬°ú¤Â³¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¡¢2¿Í¤Ç28ÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¹¶¼é¤¬¤«¤ß¹ç¤¦Ãæ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Á°È¾¤ò21ÅÀ¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÁ°È¾¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢Ê¡Åç¤Î¥ê¥º¥à¤¢¤ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£ÀÄÌÚ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í2·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¡¢#32¼íÌî¤Î3P¥·¥åー¥È¤â·è¤Þ¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¹â³ÎÎ¨¤Ê¥·¥åー¥È¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥êー¥É¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤âÊ¡Åç¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¤âÊ¡Åç¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬½Å¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¼íÌî¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¥àー¥É¤ò°ì»þÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÊ¡Åç¤ÎÆÀÅÀ¤¬Â³¤¡¢½ªÈ×¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¡£
¡ãOT¡ä
¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÊ¡Åç¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë80-88¤ÇÇÔ¤ì¥Ûー¥à¥²ー¥à½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÆâÍÆ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Á°È¾¤ÏGAME1¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏµÕÌá¤ê¤Ë¡£¥Üー¥ë¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ä¥á¥ó¥Ðー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤âÎ®¤ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
¿ë¹ÔÎÏ¤¬·ç¤±¤¿»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥Üー¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥Úー¥¹¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤³¤«¤Ç»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤¹¤ëÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢º£°ìÅÙ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£½Å¤¿¤¤2Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¼¡¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼¡Àá¤Î°¦É²Àï¤â¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥éー¥ëÁª¼ê
Á°È¾¤È¸åÈ¾¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤Î¥Áー¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ®¤ì¤âÁ´¤¯ºî¤ì¤º¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÎÇÔÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤É¤³¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÏÉé¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤Ç¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤êÊý¤è¤ê¤â¡È½ª¤ï¤êÊý¡É¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢Îý½¬¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îý½¬¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LxN1Pqp-pgk ]
¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¡Û
https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505533??utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022(https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505533??utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022)