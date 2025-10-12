【7つの機能を1台に集約！】FeeKaa多機能ボトルウォーマー(FK-BB-01)夜間の授乳負担を大幅軽減！消毒・乾燥から調乳までこなす

テークオフ株式会社

育児の負担を軽減する7つの機能を1台に集約したFeeKaa多機能ボトルウォーマー（FK-BB-01）

👶 哺乳瓶消毒、調乳、温乳を実現する7in1の多機能性調乳ポット

この製品は、ミルクウォーマー、哺乳瓶消毒器、哺乳瓶乾燥機、哺乳瓶保管ケース、電気ケトル、電気蒸し器を兼ね備えております。

空焚き防止機能を搭載し、コンパクトで多機能ながら、安全にも配慮した設計です。

自動で消毒と乾燥を行うため、哺乳瓶は常に衛生をキープ

高温スチームで哺乳瓶を行った後、しっかりと乾燥させ、哺乳瓶を衛生的に保管します。哺乳瓶4本とおしゃぶり6つを同時に消毒・乾燥することが可能です。哺乳瓶やおしゃぶりのサイズに合わせて、蒸し器の組み合わせを3通りからお選びいただけます。

🤱 夜間授乳をサポートする調乳ポット・保温機能

ミルクの回数が多い時期や夜間授乳時の負担を大きく軽減します。37℃～95℃まで1℃ずつ細かく温度調整が可能です。調乳に適した温度に設定し、最大72時間の保温ができます。必要なときにすぐに適温なお湯を利用できるため、わずか20秒で調乳が可能です。お湯を沸かし、冷ます時間を待つことなく、ストレスを解消できます。

製品概要

📣キャンペーン情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/21_1_8eb17d10dc277bbc78392269bad98b83.jpg?v=202510130356 ]

