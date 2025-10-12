蔦重の物語は最終章へ――。『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 完結編』10月18日発売
大河ドラマ「べらぼう」をより深く味わうための『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 完結編』がNHK出版より10月18日に発売されます。主演・横浜流星と染谷将太の撮り下ろし対談や豪華出演者インタビュー、ドラマの振り返り企画、「写楽」をひもとく歴史解説記事など充実の内容に。美麗グラビアも満載で「べらぼう」をとことん楽しめる大満足の1冊です。
時世は変わり、田沼意次は失脚。代わりに台頭した松平定信による寛政の改革で蔦重も厳しい立場に立たされるが、蔦重は筆の力を信じ、仲間たちと戦い続ける。そんな中、蔦重の体を病魔が襲い――。蔦重が最後に仕掛ける壮大なエンターテインメント「写楽」とは？ 蔦重の物語はついにクライマックスへ！
本誌では、主演・横浜流星と染谷将太の撮り下ろし巻頭対談をはじめ、ドラマのクライマックスを彩る豪華出演者のインタビュー、名場面グラビア、高橋克実と伊藤淳史、安達祐実が吉原のこれまで＆これからを語る「忘八たちの座談会」、田沼意知や恋川春町ら志半ばで世を去った男たちを振り返る特集、「写楽」をひもとく歴史解説ページなどを掲載。「べらぼう」をとことん楽しめる充実の内容です。
【ドラマ・ガイド内容】
巻頭対談 横浜流星×染谷将太 甘え、時に離れ、高め合っていく
登場人物関係図
出演者紹介＆インタビュー
横浜流星、染谷将太、橋本 愛、高岡早紀、津田健次郎、桐谷健太、古川雄大、風間俊介、里見浩太朗、くっきー！、井上祐貴、生田斗真、映美くらら、中村隼人、高橋英樹 ほか（※掲載順）
メイキングスチールからのぞいた「べらぼう」の世界
愛すべき人でなし 忘八たちの座談会 高橋克実×伊藤淳史×安達祐実
江戸に渦巻く陰謀に迫る！
さらば、志半ばで散った男たち
プレイバック大河ドラマ「独眼竜政宗」 インタビュー：渡辺 謙、三浦友和、竹下景子
歴史企画「東洲斎写楽」入門
歴史講義 寛政の改革から大御所時代へ ～変わりゆく幕府政治～ 山村竜也
ドラマの背景が分かる！ 江戸しつもん箱
あらすじ
商品情報
NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 完結編
作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2025年10月18日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：144ページ（内カラー80ページ）
ISBN：978-4-14-923401-4
関連書情報
ドラマガイドブック
NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 前編
作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2024年12月19日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：208ページ（内カラー152ページ）
ISBN：978-4-14-923398-7
NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 後編
作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2025年5月22日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：176ページ（内カラー112ページ）
ISBN：978-4-14-923399-4
ノベライズ
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 一
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2024年12月19日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005750-6
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ ニ
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年3月25日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005751-3
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 三
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年7月25日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005752-0
※ノベライズ第四巻は11月28日発売予定
歴史ハンドブック
NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～ 蔦屋重三郎とその時代
編：NHK出版
発売日：2024年11月29日
定価：1,320円（税込）
判型：A5判並製／ページ数：160ページ（内カラー16ページ）
ISBN：978-4-14-911205-3
NHK出版新書
「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか
著者：鈴木俊幸
発売日：2025年2月10日
定価：968円（税込）
ISBN：978-4-14-088737-0
判型：新書判 224ページ
蔦屋重三郎と浮世絵 「歌麿美人」の謎を解く
著者：松嶋雅人
発売日：2024年12月10日
定価：1,265円（税込）
ISBN：978-4-14-088734-9
判型：新書判 208ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-088734-9
