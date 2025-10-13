リアルマーケティングを日本全国へ広げ、心豊かな社会を実現するための再始動へ

ダブルエース株式会社

ダブルエース株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「当社」）は、創業11期目を迎えるにあたり、企業の存在意義を再定義し、新たなMVV（Mission・Vision・Value）を策定しました。これにより、これまで培ってきたリアルマーケティングの強みを基盤に、日本全国へと価値を広げ、心豊かな社会を実現するための“再始動”を表明します。

新しいMVVは、今後の事業展開のみならず、採用活動・社員育成・サービス提供のあらゆる局面に順次反映してまいります。

会場：名古屋ストリングスホテル 2025.1001 WAグループ第十一期指針発表会で新MVVの発表■ ダブルエース株式会社の新MVV

Mission（存在意義）

リアルマーケティングを通じて、心豊かな社会を実現する

Vision（目指す姿）

ニーズと心を満たす繋がりの連鎖を創出する

Value（価値観・行動指針）

- 相手のニーズを知り行動する- 自分を知る- ポジティブなムードを作る- 何事もチームで考える- 想像以上の価値提供経営指針発表会にて、取締役からの宣言。■ MVV刷新の背景

当社は2015年の創業以来、セールスプロモーションを軸に成長を続け、現在はイベントプロモーションやイベントコンサルティングの領域へと事業を拡大し、リアルマーケティングを基盤とした展開を行っています。

この10年間で、消費者の購買行動や企業と顧客の関係性は大きく変化しました。オンライン中心の時代にあっても、人々が求めているのは「リアルな体験」や「心を動かす出会い」です。

そこで当社は、リアルマーケティングの価値を「繋がりの連鎖」として再定義しました。

- 感動の連鎖：満足が共感を呼び、人と人の信頼が広がる仕組み- 創造の連鎖：お客様の声が商品やサービスを進化させ続ける共創のサイクル- 貢献の連鎖：小さな満足や行動が、地域や社会への貢献へと波及する仕組み

こうした「繋がり」と「連鎖」を通じて、短期的な成果だけでなく、関わるすべての人に持続的な価値を提供することを目指し、このたびMVVを刷新しました。

現場での実施風景■ 今後の展望

全国でNo.1のリアルマーケティングカンパニーを目指す

デジタルが浸透した時代だからこそ、人と人がリアルに出会い、心が動く瞬間の価値はますます高まっています。当社はその価値を全国規模で展開し、企業の成長支援だけでなく、人々の働く喜びや地域の活性化にまでつながる「日本一のリアルマーケティング企業」を目指します。

学生から社会人、企業まで“挑戦を支える伴走者”として成長を支援

当社は、顧客対応から現場ディレクション、企画、運営までを担うリアルな現場をフィールドに、一人ひとりが実践を通じて挑戦できる環境を提供しています。その過程で得られる経験とスキルは、個人の成長を促すと同時に、企業にとっては販売・集客を成功に導く力となり、人と組織の双方の挑戦を支えます。

日本全国にリアルマーケティングの繋がりの連鎖を広げる

私たちは、リアルマーケティングで培ったノウハウを全国へ展開し、人とモノ、人と人、人と社会をつなぐ「繋がりの連鎖」を創出していきます。そこから生まれるのは、働き手にとっての誇りと顧客にとっての感動であり、当社のイベントの購買体験やプロモーションを通じて、多くの人々の日常がより彩られ、心豊かな社会が広がっていくことを目指します。

about w ace■ ダブルエース株式会社について

ダブルエース株式会社は2015年の創業以来、セールスプロモーションを軸に成長を続けてきました。現在はイベントプロモーションやイベントコンサルティングへと事業を広げ、全国でリアルマーケティングの現場をつくり出しています。

私たちの強みは、企画から運営、現場ディレクションに至るまで一貫して担い、「人と人が直接つながる場」で成果と感動を生み出すことです。これからも現場で培った経験を活かし、挑戦と改善を積み重ねながら、多くの人の日常に彩りを届けてまいります。

会社名 ：ダブルエース株式会社

代表者 ：代表取締役 安田 昇平 鈴木 聡太

所在地 ：愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内2F

設立 ：2015年9月

事業内容：セールスプロモーション事業,イベントプロモーション事業,イベントコンサルティング事業

URL ：https://w-ace.co.jp/

■ お問い合わせ先

Mail：info@w-ace.co.jp

Tel：052-602-7575