【新登場】Jetikaの最新アイゼンが50％OFF！雪山でも日常でも安心の歩行をサポート

製品特長

■ 雪山から凍結路面まで、あらゆるシーンで活躍

アイゼンとは、氷や雪上を安全に歩くために靴底へ装着する金属スパイク付きの登山用具。

Jetikaの最新モデルは、26本爪タイプ（商品リンク(https://amzn.to/473v3CJ)）と10本爪タイプ（商品リンク(https://amzn.to/48sc72J)）の2種類をラインナップ。

26爪モデルは登山・氷上釣りなどのアウトドア向け、

10爪モデルは冬季の凍結した道路での通勤・通学など日常使用に最適だ。

■5年の研究が生んだ高品質設計

Jetikaは長年の研究とユーザーの声を反映し、独自構造を開発。

爪とチェーンには201ステンレス鋼を採用し、軽量かつ錆びにくく、強度も抜群。

ゴム部分には約4mm厚の高品質シリコンを使用し、優れた伸縮性と耐久性を実現。

さらに爪を厚いゴムベース上に配置することで、滑り止め効果を強化し、雪の付着も防止。

脱落防止のナイロンベルト付きで、安定感も高い。

■男女兼用・多サイズ展開

Mサイズ（23～25cm）・Lサイズ（25.5～27.5cm）を展開し、

伸縮性の高いシリコンにより靴サイズに合わせて±3cm調整可能。



■収納袋付きで携帯も便利

専用収納袋が付属し、使用後はそのまま収納可能。

重さはわずか436～459gと軽量で、携帯にも便利。

急な降雪時にも素早く装着でき、転倒やケガのリスクを大幅に軽減する。

キャンペーン情報

26爪モデル(https://amzn.to/473v3CJ)：通常価格 3,580円 → 特別価格 1,790円（コード：RORRYBZ26(https://amzn.to/473v3CJ)）

10爪モデル(https://amzn.to/48sc72J)：通常価格 2,580円 → 特別価格 1,290円（コード：RORRYBZ10(https://amzn.to/48sc72J)）

セール期間：2025年10月11日（土）～10月20日（月）

冬の外出を安全に、快適に。

Jetikaの最新チェーンスパイクで、雪道も安心の一歩を。