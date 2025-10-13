サッカー好き感涙のレジェンドたちが集結する「EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE」オープニングセレモニーへの参加をかけたイベントが本日スタート

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2025年11月22日（土）に埼玉スタジアム2002で開催される世界的サッカーイベント「EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE(以下、エル・クラシコレジェンズ)」のオープニングセレモニーに参加できるライバーを決定するイベントとして、『「伝統の一戦」－－究極のサッカーイベントが降臨！ サッカー好き感涙のレジェンドたちが集結！EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALEオープニングセレモニー出演権争奪戦』を、2025年10月13日（月・祝）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

このたび開催する『「伝統の一戦」－－究極のサッカーイベントが降臨！ サッカー好き感涙のレジェンドたちが集結！EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALEオープニングセレモニー出演権争奪戦』は、世界的に絶大な人気を誇るFCバルセロナおよびレアル・マドリードCFの伝説的選手たちが集結する「エル・クラシコレジェンズ」の、2025年11月22日（土）に開催されるグランド・フィナーレのオープニングセレモニーに参加するライバーを決定するイベントです。2024年12月に実施された前回大会に引き続き、今年もレジェンド選手たちが日本に集結。FCバルセロナレジェンドとしてイニエスタやリヴァウド、ダーヴィッツ、プジョル、レアル・マドリードCF レジェンドとしてルイス・フィーゴ、グティ、ペペが来日予定のほか、当日はシークレットプレイヤーも参加する予定で、見逃せない内容となっています。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中の顔出しをしている認証ライバーの方であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで見事1位を獲得したライバーには、2025年11月22日（土）に埼玉スタジアム2002で開催される「エル・クラシコレジェンズ」において、試合前のコイントス役や後半開始時のキックイン・セレモニーの大役を務めていただくほか、出場選手との撮影や、巨大ビジョンで放映されるCMへの出演権などを贈呈いたします。また、2位および3位入賞のライバーの方は、選手のハイタッチや選手との撮影権などを獲得します。

世界中のサッカーファンの熱狂が注がれる、伝説的なサッカーイベントでオープニングセレモニーに参加できるライバーを決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

『EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALEオープニングセレモニー出演権争奪戦』の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2025年10月13日（月）～10月27日（月）

■参加条件：

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

※メディア掲載に了承いただけない方は対象外となります

■プライズ（賞品）

【1位】

・試合前コイントス役

・後半開始時のKICK INセレモニー役

・選手との撮影参加権

・巨大ビジョンCM出演、ポスター掲載権

・選手サイン入りGOODSプレゼント1点 （※選手は選べません）

・試合ユニフォーム プレゼント1点

・17LIVE×クラシコ コラボGOODS 2点（Tシャツ・タオル）

・一般席チケット4枚（ご本人含む）

【2位】

・選手とのハイタッチ権

・選手との撮影参加権

・巨大ビジョンCM出演、ポスター掲載権

・選手サイン入りGOODSプレゼント1点（※選手は選べません）

・試合ユニフォーム プレゼント

・17LIVE×クラシコ コラボGOODS 2点（Tシャツ・タオル）

・一般席チケット2枚（ご本人含む）

【3位】

・選手とのハイタッチ権

・選手との撮影参加権

・巨大ビジョンCM出演、ポスター掲載権

・選手サイン入りGOODSプレゼント1点 （※選手は選べません）

・試合ユニフォーム プレゼント

・17LIVE×クラシコ コラボGOODS 2点（Tシャツ・タオル）

・一般席チケット2枚（ご本人含む）

【4～5位】

・巨大ビジョンCM出演、ポスター掲載権

・選手サイン入りGOODSプレゼント1点（※選手は選べません）

・試合ユニフォーム プレゼント1点

・17LIVE×クラシコ コラボGOODS 2点（Tシャツ・タオル）

・一般席チケット2枚（ご本人含む）

【6位～10位】

・巨大ビジョンCM出演、ポスター掲載権

・17LIVE×クラシコ コラボGOODS 2点（Tシャツ・タオル）

・一般席チケット1枚（ご本人分）

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■「エル・クラシコレジェンズ」開催概要

大会名称： EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE

開催日： 2025年11月22日（土） キックオフ時間未定

対戦カード： FCバルセロナレジェンドVS レアル・マドリードCF レジェンド

試合方法： 45分ハーフ／90分

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/clasico_legends/

チケット： ローソンチケットにて10月16日（木）10時より先行発売

「エル・クラシコレジェンズ」について

エル・クラシコ（El Clasico）とは、スペインのプロサッカーリーグ「ラ・リーガ」に所属するFCバルセロナとレアル・マドリードCFの両クラブが対戦する伝統の一戦を指します。両クラブは、長い歴史と数多くのタイトル獲得実績を誇り、世界中に多くのファンを持つ名門チームです。エル・クラシコは、単なるサッカーの試合を超え、両クラブの誇りや地域性、文化的背景がぶつかり合う特別な一戦として、世界中のサッカーファンから注目を集めています。「エル・クラシコレジェンズ」では、両クラブに所属していた伝説級のO.B選手が一堂に会し、「エル・クラシコ」を繰り広げます。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw