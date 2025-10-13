秋季限定！贅沢すぎる食べ放題【牛タン番長】厚切り牛タン＆サーモン・いくら食べ放題フェア開催
牛タン番長の人気No.1「厚切り牛タン食べ放題」に、秋の味覚「サーモン」と「いくら」を組み合わせた豪華すぎるW食べ放題コースが新登場。
肉と海鮮の両方を贅沢に味わえる、これまでにない体験をご提供いたします。
「厚切りタン」や「仙台牛タン」などの定番メニューはもちろん、当店名物の「花咲トロ牛タン」や数量限定の「牛タンユッケ」、ウニといくら、牛タンを贅沢に使用した「うにタン」など種類豊富なラインナップで牛タンの魅力をお届けします。
限りある時間の中で1枚でも多くのお肉を召し上がって頂き、これまでの食べ放題の概念を覆すような幸福度の高い満腹感を味わっていただけるようなお店を目指します。
【秋季限定】サーモンいくら食べ放題フェア
開催期間：2025年10月13日（水）～12月31日（水）予定
対象店舗：牛タン番長 吉祥寺店
料金：
厚切り牛タン＆サーモン・いくら100分食べ放題：5,980円
極上厚切り牛タン＆サーモン・いくら100分食べ放題（プレミアムコース）：6,980円
特典：18時までの来店で食べ放題時間を100分 → 120分に延長（ラストオーダーは終了20分前）
■サーモン＆いくら食べ放題メニュー例
サーモンいくらの親子ミニ丼
とろけるサーモンユッケ
サーモンレアカツ レモンタルタル添え
サーモンのレモンカルパッチョ
炙り牛タンユッいくらのせ
うにいくらサーモンの贅沢寿司 etc...
もちろん牛タンメニューも食べ放題！！
名物「花咲トロ牛タン」
牛タンの大トロ部分のタン元を贅沢に使用し、噛めば噛むほど牛たんの旨味が広がる
当店の名物メニューです
※こちらはプレミアムコース対象となります
◆「仙台厚切り牛タン焼き」
オリジナルの味付けされた牛タンはとにかく柔らかく、
食べた瞬間、旨味がジュワッと広がります。
数量限定「牛タンユッケ」
徹底した温度管理のもと火入れし、仕上げた特性ユッケ
豪快に黄身を崩して食べたら至高の逸品
◆「牛タンカツ」
歯切れの良い当店の牛タンはカツで揚げることで
衣のサクサク感と牛タンの食感を同時に味わえます
うにタン（牛タンユッケ×ウニ×いくらの肉寿司）微底した温度管理のもと火入れし、仕上げた特性ユッケに
うにいくらを乗せた贅沢の肉寿司
ウニいくら牛タンが絶妙なバランスで口の中においしさが広がります。
※こちらはプレミアムコース対象となります
「 元祖俺の牛タンカレー」
牛タンの出汁で作る贅沢な牛タンカレーは間違いなく必食メニュー
メニューの牛タン料理を組み合わせてオリジナルの牛タンカレーを作成できます。
是非この機会に牛タン料理をご堪能くださいませ。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
飲み放題（必須）
60種以上飲み放題：1,580円（生ビール付は＋300円）
ソフトドリンク飲み放題：680円
■取材対応承っております
・テレビ取材
・WEB記事
・インフルエンサー
メディア関係の取材は大歓迎でございます。
・問い合わせ先：
営業推進課 秋庭 英雄 【oregyu@tmy-group.jp】
・TMY合同会社
掲載、取材等上記ご連絡先までお願い致します。
※店舗へのご連絡ではなく、上記の連絡先でお願い致します。
■店舗情報
牛タン番長 吉祥寺店
住所：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-1 横田店舗2階
営業時間：11:00～24:00（不定休）
席数：40席
TEL：044-201-9938
ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ003559286/
食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13285297/
公式Instagram：https://www.instagram.com/orenogyutan/
■運営会社
商号：TMY合同会社
設立：2019年8月
本社所在地： 川崎市川崎区中島3-7-2モンステラ中島103号
代表：代表 眞島 星
事業内容： 飲食店の経営/飲食店の開発及び運営/FC本部
TEL： 044-201-9938
URL：https://www.tmy-inc.co.jp/