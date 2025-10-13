令和７年度障害者雇用優良事業所等表彰式にて努力賞を受賞

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2025年9月25日(木)、三重県庁講堂（津市広明町13番地）にて開催された「令和７年度障害者雇用優良事業所等表彰式」において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より表彰を受けました。

この表彰は、障がい者の雇用促進や職場への定着支援、就労の継続に貢献した事業所に対して贈られるものであり、当社の継続的な取り組みが評価されました。

◆ 三重労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から評価された取り組み

・採用前の職場実習において支援機関と連携し、実際に就労を予定している職場で実習を行うことで、入社後のミスマッチを可能な限り防ぐよう取り組んでいる。

・本社では、電話機の撤去や固定席による執務環境など、障がい者が業務に集中しやすい環境整備にも力を入れている。

◆障害者雇用優良事業所等表彰式について

三重県では、障がい者の雇用促進と職業安定を目的として、障害者雇用支援月間（９月）にあわせて、三重労働局および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と連携し、障がい者を積極的に多数雇用する企業に対して知事表彰を実施しています。また、障がい者の雇用や職場への定着の促進、就労継続に貢献が認められる事業所に対して知事感謝状が交付されるほか、以下の表彰も行われています。

【表彰一覧】

・三重県知事表彰

・三重県知事感謝状

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長奨励賞

今後も株式会社グリーンズは、誰もが安心して働ける職場づくりを推進し、地域社会に貢献してまいります。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務