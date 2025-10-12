就職活動イベント「観光業界を知る！体感ワーク＆あなたのための代表講演」開催

株式会社関屋リゾート現地インターンの様子

SEKIYA RESORTは、2025年10月19日（土）、福岡・大名のカフェ＆コミュニティスペース「dot.」にて、学生向け就活イベント「観光業界を知る！体感ワーク＆あなたのための代表講演」を開催します。本イベントは、観光業界に関心を持つ大学生を対象に、業界の“リアル”を体感してもらうことを目的としています。

当日は、SEKIYA RESORT代表取締役社長の林太一郎が登壇し、観光業界の現状や今後の展望、そしてホテル・旅館経営の現場で求められる力について講演を行います。現場で培った経験やエピソードを交えながら、ホテル業の魅力や、地方創生に携わることのやりがいを学生の皆さんにお伝えします。

講演後は、学生同士が意見を交わしながら観光業界の仕事を体感できる「グループワーク」を実施。観光の課題や新しいアイデアをテーマにしたディスカッションを通じて、チームで考える力や発想力を磨くことができます。初めて業界に触れる方でも楽しみながら理解を深められる内容となっています。

服装は自由で、私服での参加も大歓迎。リラックスした雰囲気の中で、将来のキャリアを考えるきっかけを見つけていただけます。

観光に興味がある方はもちろん、まだ業界を絞っていない方や、自分に合った仕事や業界を探している方にもおすすめの内容です。さまざまな角度から「働くこと」について考えるきっかけとして、きっと新しい発見のある時間になるはずです。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

エントリーはこちらから

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp233504/outline.html

公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。