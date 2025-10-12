【卒業生作品公開/オーディション締切間近！】『GOKKO ACTING LABO』第9期生による卒業制作『シグナルイエロー』公開！！

株式会社GOKKO「GOKKO ACTING LABO」9期卒業メンバー：竹原千代 馬越友梨

日本一のショートドラマクリエイター（※）『ごっこ倶楽部』を運営する、株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：多田 智／田中 聡）が運営する俳優育成プログラム『GOKKO ACTING LABO』から、第9期生の卒業制作ドラマ『シグナルイエロー』をごっこ倶楽部公式SNS（TikTokやYouTubeをはじめとした、ごっこ倶楽部公式SNS）で公開。SNS時代に最適化した“縦型×クリエイティブ演技”の実践成果を発信します。

※再生数、フォロワー数において日本一（2025/10）

■第9期 卒業制作ドラマ『シグナルイエロー』公開！！

作品概要

卒業生作品『シグナルイエロー』は、ごっこ倶楽部で2021年に公開した『クロスロード』のリメイク版です。当時の熱量を受け継ぎながら、今回のメンバーならではの "間・温度・視線”が新たな余韻を生みました。オリジナル版との演技設計や解釈の違いを、ぜひお楽しみください。



公開先

ごっこ倶楽部『シグナルイエロー』より

■第9期 卒業生紹介

馬越友梨

馬越友梨

所属：GLORYB PRODUCTION



テレビ朝日 「ミュージックステーション」

TBSテレビ 「よるのブランチ」

Vigloo「HENGEN～毎朝髪型が変化する変化～」堀田 夏美役

TVCM 家族葬の広仏

TVCM TVerつくば開成福岡高等学校「ここから、私らしく」

よるおびドラマ「差出人は、誰ですか?」柊 ひかり役

ショートドラマ「ネガティヴちゃん」など



■TikTok

■Instagram

竹原千代

所属:マナセプロダクション

映画「マンガ家、堀マモル」（2024）落合 愛 役

舞台 ラフカット2024「愛の結晶くん」（2024）

CM 講談社シリウスコミックスの異世界「あなた

の身近にも」篇（2023）

映画 WOWOW『ストロボ・エッジ』（2025）

■TikTok

■Instagram

■X

■ 「GOKKO ACTING LABO」11期開催概要

竹原千代

2025年11月より、「GOKKO ACTING LABO」第11期ワークショップの開催が決定いたしました。本ワークショップでは、台本の深読みから芝居の作り方、映像での表現方法、そしてショートドラマ特有の縦型映像における効果的な表現まで、ごっこ倶楽部が現場で培った最先端のナレッジを余すことなくシェアします。自分の殻を破り、新たなステージに挑戦したい方のご参加をお待ちしております。

ごっこ倶楽部公式Xより

【募集要項】

満15歳～25歳くらいまでの男女

※11月から約2ヶ月（全8回）のワークショップに全日程意欲的に参加できる方

【募集期間】

2025年10月1日（水）～2025年10月14日（火）

【1次審査】

書類選考

【2次審査】

実技選考（開催日：10月25日（土）、10月26日（日）のいずれか1日）

会場：都内

【ワークショップ開催期間】

2025年11月～12月（全8回）

※初回と最終日にプレスリリース用スチール撮影を予定しております。

▼初回：WS参加者決定リリース用

▼最終：卒業生決定リリース用

【ワークショップ開催日】

11/13(木)11:00～14:00

11/20(木)11:00～14:00

11/25(火)11:00～14:00

11/27(木)11:00～15:00

12/2(火)11:00～14:00

12/4(木)11:00～14:00

12/9(火)11:00～15:00

12/16(火)11:00～15:00



【特典】

ワークショップ時の撮影

ワークショップ時のメイキング映像

卒業時に卒業制作への出演

GOKKOホームページ、PRタイムスへの掲載

2025年3月に舞台出演

【応募フォーム】

以下のURLからご応募ください。

※コンポジ資料の提出が必須です。

■ワークショップ講師からのメッセージ

今この文章を読んでいるあなた。ここに辿り着いたのは、きっと「芝居が好きだ」「もっと上手くなりたい」「この世界で生きていきたい」という強い気持ちがあるからではないでしょうか。私たちはその情熱を歓迎します。けれども、「有名になりたい」「目立ちたい」という軽い理由だけなら、この場所は適しません。この門は、そんな覚悟では開かれないのです。

私たちは本気の仲間を求めています。芝居に全力で向き合い、ショートドラマという新しい形のエンターテインメントを共に創り上げていく人を探しています。「やらないなら意味がない」。迷う時間があるのなら、その時間を行動に変えてください。そして、ここでしか掴めない「何か」をぜひ手にしてください。現に、以前のワークショップ中にキャスティングに起用された役者もいました。それが、ごっこ倶楽部のワークショップの強みの一つでもあります。

芝居が上手い。それはスタートラインに過ぎません。「芝居が上手いとはどういうことか」という問いを自分の中に持ち、それを探求し続ける覚悟が必要です。私たちはその挑戦を全力でサポートします。そして、ここから羽ばたいていくあなたを、心から見届けたいと思っています。

挑むか、挑まないか。それを決めるのはあなたです。ここに来るなら、覚悟を持って来てください。本気で芝居に向き合う覚悟があるなら、あなたの未来はここからきっと変わる。

私たちは、あなたを待っています。

■ 講師紹介

■ “株式会社GOKKO”とは？

山本タク今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は100億回（2025年9月時点）&SNSでの総フォロワー数560万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■ 会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡 代表取締役 多田智

