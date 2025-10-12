【食肉祭 × WAGYU FES 2025】1日目の盛況をレポート。多種多様なステージ出演者によるショーと和牛グルメで大盛況！！

MTJグループ株式会社（所在地：福岡県北九州市、東京都港区六本木、代表取締役：山重柾人、以下当社） は、2025年 10月11日（土）～10月13日（月・祝）に、福岡県北九州市あさの汐風公園内にて開催する『食肉祭 × WAGYU FES 2025』の初日の様子をお届けします。



2025年10月11日（土）、あさの汐風公園で開催中の『食肉祭 × WAGYU FES 2025』の1日目が盛大に幕を開けました。秋晴れの空の下、約7,500人の来場者は絶品の和牛グルメを楽しみつつ、豪華なエンターテインメントステージに熱狂しました！



初日のステージは、キッズダンススクールによるダンスパフォーマンスからスタート。子供たちの素晴らしいショーでイベントは大盛り上がりです。その後、kotaro率いるプロの音楽家が大集合！素晴らしい歌声と心に響く演奏で、ステージは感動的な雰囲気に包まれました。


その後、日明小学校が合唱曲を披露。子供たちの精一杯の歌声は見ている人たちを魅了しました。その次に総勢80名の率いるキッズダンスチームによる圧巻のパフォーマンス。見ている人たちは思わず拍手してしまうほどのパーフォーマンスでした。


YAGURAステージでは太鼓の演奏やDJ Low-GによるDJショーを実施。DJショーではダイワ フルーツサンドのジャンケン大会が緊急開催し、参加者を巻き込んだパフォーマンスで最高の雰囲気を作り上げました。


そして、ステージの最後を飾ったのはIFE。代表曲『ワルイコ』などで会場は大盛り上がり。観客も手拍子や歌で盛り上がりました。



開催初日は、さまざまなアーティストのパフォーマンスがあいまった素晴らしい一日となり、老若男女問わず多くの来場者が、和牛グルメと音楽のエンターテインメントを満喫しました。


残り2日間も盛りだくさんのコンテンツをご用意しておりますので、是非会場へお越しください！！



■今後のスケジュール

『食肉祭 × WAGYU FES 2025』は、引き続き10月13日（月・祝）まで開催されます。2日目、3日目も多彩なアーティストによるステージパフォーマンスが予定されており、特に10月12日（日）には、北九州市小倉では初となるドローンショーが実施されます。


美味しい和牛料理と心躍るエンターテインメントが融合した『食肉祭 × WAGYU FES 2025』、残り2日間もぜひご期待ください！


初日から大盛況の『牛の丸焼きイベント』！


イベント期間中の3日間、毎日1,000名様に牛の丸焼きをその場でカットし、無料でプレゼントします！




■グランプリ実施！！

『食肉祭 × WAGYU FES 2025』では、和牛を取り扱う全10店舗の飲食店による、人気メニュー1位を賭けたグランプリを実施いたします！


来場者の皆様が直接投票に参加し、最も人気の高い飲食店を選出いたします。会場内に掲出されるポスター内にある、投票用QRコードを読み取ることで投票に参加することができます。


ご来場の皆様は、ぜひ各飲食店様の自慢の和牛料理を食べ比べし、1番気に入った店舗に投票をお願いいたします！


■開催概要

■イベント名


食肉祭 × WAGYU FES 2025


■開催日


2025年10月11日（土）～2025年10月13日（月・祝）


■会場


あさの汐風公園 食肉祭特設会場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目3番地）


■開催時間


10：00～21：00


■料金


入場無料


■主催


MTJグループ株式会社


■共催


北九州市、北九州DMO連絡会議、北九州商工会議所


■後援


北九州観光コンベンション協会、株式会社テレビ西日本、テレQ、KBC、RKB毎日放送、西日本新聞社、CROSS FM


■協力


SHIFT株式会社、小倉焼肉通り、CWJ株式会社、ゼンドラ株式会社


■協賛


西鉄バス北九州株式会社、第一交通産業株式会社、北九州高速鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、株式会社コスモネット、株式会社パーソナルネット、日本たばこ産業株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、プレミアムウォーター株式会社


■公式サイト


・HP


https://shokunikumatsuri.com/


・Instagram


https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/)


・X


https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)


・FaceBook


https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/


・TikTok


https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj


