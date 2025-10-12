【食肉祭 × WAGYU FES 2025】1日目の盛況をレポート。多種多様なステージ出演者によるショーと和牛グルメで大盛況！！
MTJグループ株式会社（所在地：福岡県北九州市、東京都港区六本木、代表取締役：山重柾人、以下当社） は、2025年 10月11日（土）～10月13日（月・祝）に、福岡県北九州市あさの汐風公園内にて開催する『食肉祭 × WAGYU FES 2025』の初日の様子をお届けします。
2025年10月11日（土）、あさの汐風公園で開催中の『食肉祭 × WAGYU FES 2025』の1日目が盛大に幕を開けました。秋晴れの空の下、約7,500人の来場者は絶品の和牛グルメを楽しみつつ、豪華なエンターテインメントステージに熱狂しました！
初日のステージは、キッズダンススクールによるダンスパフォーマンスからスタート。子供たちの素晴らしいショーでイベントは大盛り上がりです。その後、kotaro率いるプロの音楽家が大集合！素晴らしい歌声と心に響く演奏で、ステージは感動的な雰囲気に包まれました。
その後、日明小学校が合唱曲を披露。子供たちの精一杯の歌声は見ている人たちを魅了しました。その次に総勢80名の率いるキッズダンスチームによる圧巻のパフォーマンス。見ている人たちは思わず拍手してしまうほどのパーフォーマンスでした。
YAGURAステージでは太鼓の演奏やDJ Low-GによるDJショーを実施。DJショーではダイワ フルーツサンドのジャンケン大会が緊急開催し、参加者を巻き込んだパフォーマンスで最高の雰囲気を作り上げました。
そして、ステージの最後を飾ったのはIFE。代表曲『ワルイコ』などで会場は大盛り上がり。観客も手拍子や歌で盛り上がりました。
開催初日は、さまざまなアーティストのパフォーマンスがあいまった素晴らしい一日となり、老若男女問わず多くの来場者が、和牛グルメと音楽のエンターテインメントを満喫しました。
残り2日間も盛りだくさんのコンテンツをご用意しておりますので、是非会場へお越しください！！
■開催初日の様子
■今後のスケジュール
『食肉祭 × WAGYU FES 2025』は、引き続き10月13日（月・祝）まで開催されます。2日目、3日目も多彩なアーティストによるステージパフォーマンスが予定されており、特に10月12日（日）には、北九州市小倉では初となるドローンショーが実施されます。
美味しい和牛料理と心躍るエンターテインメントが融合した『食肉祭 × WAGYU FES 2025』、残り2日間もぜひご期待ください！
■大盛況のグルメ紹介
■ステージタイムテーブル
■牛の丸焼き
初日から大盛況の『牛の丸焼きイベント』！
イベント期間中の3日間、毎日1,000名様に牛の丸焼きをその場でカットし、無料でプレゼントします！
■グランプリ実施！！
『食肉祭 × WAGYU FES 2025』では、和牛を取り扱う全10店舗の飲食店による、人気メニュー1位を賭けたグランプリを実施いたします！
来場者の皆様が直接投票に参加し、最も人気の高い飲食店を選出いたします。会場内に掲出されるポスター内にある、投票用QRコードを読み取ることで投票に参加することができます。
ご来場の皆様は、ぜひ各飲食店様の自慢の和牛料理を食べ比べし、1番気に入った店舗に投票をお願いいたします！
■開催概要
■イベント名
食肉祭 × WAGYU FES 2025
■開催日
2025年10月11日（土）～2025年10月13日（月・祝）
■会場
あさの汐風公園 食肉祭特設会場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目3番地）
■開催時間
10：00～21：00
■料金
入場無料
■主催
MTJグループ株式会社
■共催
北九州市、北九州DMO連絡会議、北九州商工会議所
■後援
北九州観光コンベンション協会、株式会社テレビ西日本、テレQ、KBC、RKB毎日放送、西日本新聞社、CROSS FM
■協力
SHIFT株式会社、小倉焼肉通り、CWJ株式会社、ゼンドラ株式会社
■協賛
西鉄バス北九州株式会社、第一交通産業株式会社、北九州高速鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、株式会社コスモネット、株式会社パーソナルネット、日本たばこ産業株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、プレミアムウォーター株式会社
■公式サイト
・HP
https://shokunikumatsuri.com/
https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/)
・X
https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)
https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/
・TikTok
https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj
【会社概要】
会社名：MTJグループ株式会社
所在地：東京都港区六本木
代表者：代表取締役CEO 山重 柾人
事業内容：和牛を中心とした外食事業、WAGYU FES(R)︎、食肉祭等のメディア事業、フードフェスの企画制作施工運営
設立：2019年9月
公式HP：https://mtjinc.com/
【本件に関するお問合せ】
MTJグループ株式会社 広報部
Email：mtj_info@mtjinc.com