【食肉祭 × WAGYU FES 2025】1日目の盛況をレポート。多種多様なステージ出演者によるショーと和牛グルメで大盛況！！

MTJグループ株式会社

MTJグループ株式会社（所在地：福岡県北九州市、東京都港区六本木、代表取締役：山重柾人、以下当社） は、2025年 10月11日（土）～10月13日（月・祝）に、福岡県北九州市あさの汐風公園内にて開催する『食肉祭 × WAGYU FES 2025』の初日の様子をお届けします。

2025年10月11日（土）、あさの汐風公園で開催中の『食肉祭 × WAGYU FES 2025』の1日目が盛大に幕を開けました。秋晴れの空の下、約7,500人の来場者は絶品の和牛グルメを楽しみつつ、豪華なエンターテインメントステージに熱狂しました！

初日のステージは、キッズダンススクールによるダンスパフォーマンスからスタート。子供たちの素晴らしいショーでイベントは大盛り上がりです。その後、kotaro率いるプロの音楽家が大集合！素晴らしい歌声と心に響く演奏で、ステージは感動的な雰囲気に包まれました。

その後、日明小学校が合唱曲を披露。子供たちの精一杯の歌声は見ている人たちを魅了しました。その次に総勢80名の率いるキッズダンスチームによる圧巻のパフォーマンス。見ている人たちは思わず拍手してしまうほどのパーフォーマンスでした。

YAGURAステージでは太鼓の演奏やDJ Low-GによるDJショーを実施。DJショーではダイワ フルーツサンドのジャンケン大会が緊急開催し、参加者を巻き込んだパフォーマンスで最高の雰囲気を作り上げました。

そして、ステージの最後を飾ったのはIFE。代表曲『ワルイコ』などで会場は大盛り上がり。観客も手拍子や歌で盛り上がりました。

開催初日は、さまざまなアーティストのパフォーマンスがあいまった素晴らしい一日となり、老若男女問わず多くの来場者が、和牛グルメと音楽のエンターテインメントを満喫しました。

残り2日間も盛りだくさんのコンテンツをご用意しておりますので、是非会場へお越しください！！

■開催初日の様子

■今後のスケジュール

『食肉祭 × WAGYU FES 2025』は、引き続き10月13日（月・祝）まで開催されます。2日目、3日目も多彩なアーティストによるステージパフォーマンスが予定されており、特に10月12日（日）には、北九州市小倉では初となるドローンショーが実施されます。

美味しい和牛料理と心躍るエンターテインメントが融合した『食肉祭 × WAGYU FES 2025』、残り2日間もぜひご期待ください！

■大盛況のグルメ紹介

■ステージタイムテーブル

■牛の丸焼き

初日から大盛況の『牛の丸焼きイベント』！

イベント期間中の3日間、毎日1,000名様に牛の丸焼きをその場でカットし、無料でプレゼントします！

■グランプリ実施！！

『食肉祭 × WAGYU FES 2025』では、和牛を取り扱う全10店舗の飲食店による、人気メニュー1位を賭けたグランプリを実施いたします！

来場者の皆様が直接投票に参加し、最も人気の高い飲食店を選出いたします。会場内に掲出されるポスター内にある、投票用QRコードを読み取ることで投票に参加することができます。

ご来場の皆様は、ぜひ各飲食店様の自慢の和牛料理を食べ比べし、1番気に入った店舗に投票をお願いいたします！

■開催概要

■イベント名

食肉祭 × WAGYU FES 2025

■開催日

2025年10月11日（土）～2025年10月13日（月・祝）

■会場

あさの汐風公園 食肉祭特設会場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目3番地）

■開催時間

10：00～21：00

■料金

入場無料

■主催

MTJグループ株式会社

■共催

北九州市、北九州DMO連絡会議、北九州商工会議所

■後援

北九州観光コンベンション協会、株式会社テレビ西日本、テレQ、KBC、RKB毎日放送、西日本新聞社、CROSS FM

■協力

SHIFT株式会社、小倉焼肉通り、CWJ株式会社、ゼンドラ株式会社

■協賛

西鉄バス北九州株式会社、第一交通産業株式会社、北九州高速鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、株式会社コスモネット、株式会社パーソナルネット、日本たばこ産業株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、プレミアムウォーター株式会社

■公式サイト

・HP

https://shokunikumatsuri.com/

・Instagram

https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/)

・X

https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)

・FaceBook

https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/

・TikTok

https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj

【会社概要】

会社名：MTJグループ株式会社

所在地：東京都港区六本木

代表者：代表取締役CEO 山重 柾人

事業内容：和牛を中心とした外食事業、WAGYU FES(R)︎、食肉祭等のメディア事業、フードフェスの企画制作施工運営

設立：2019年9月

公式HP：https://mtjinc.com/

【本件に関するお問合せ】

MTJグループ株式会社 広報部

Email：mtj_info@mtjinc.com