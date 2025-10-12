【上場企業社長登壇】最強のAIエージェント「Manus」業務自動化セミナー開催【LeapAI】

株式会社LeapAI

株式会社LeapAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩田 侑城）は、業務自動化を実現するAIエージェント「Manus」をテーマにしたオンラインセミナーを2025年10月23日(木)14時より開催します。

本セミナーには、プロスポーツチームとして日本初の株式上場を果たした琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 代表取締役 早川周作 氏が登壇。AIエージェントの具体的な活用事例をもとに、その事業インパクトについて経営者視点からのコメントをいただきながらご紹介します。

昨今、多くの企業でAIの活用が模索されていますが、「AIエージェントが具体的に何をしてくれるのか分からない」「自社のどの業務を自動化できるのかイメージが湧かない」といった声も少なくありません。

セミナーでは、マーケティング部門や営業部門など、部門別の活用方法についても触れ、参加されたその日からAIエージェント活用の具体的なイメージを持っていただける内容となっております。

セミナーの概要

本セミナーでは、AIエージェント「Manus」を実際の業務でどのように活用できるのか、具体的なデモンストレーションや事例を交えて紹介します。プロスポーツチーム経営の第一線で活躍される早川氏の視点から、AIエージェントがもたらすビジネス上のメリットや導入のポイントについて、リアルな声をお届けします。

主なトピック

・自律型AIエージェント「Manus」とは？従来のAIとの違い

・【部門別】Manusの業務自動化・活用事例紹介（マーケティング、営業など）

・琉球アスティーダ早川代表が語る、AIエージェントの事業インパクトと今後の可能性

・質疑応答

開催概要

開催日時： 2025年10月23日(木) 14:00～15:00

開催形式： オンライン開催

参加費： 無料

お申し込み： https://forms.gle/JF5N7Kgj77bMtvHt7

主催： 株式会社LeapAI

【会社概要】

株式会社LeapAI

代表者：代表取締役 岩田 侑城

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

設立：2024年9月

事業内容：生成AI導入支援、AIコンサルティング、AIエージェント開発

URL：https://leap-ai.co.jp/

琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

代表者：代表取締役会長 兼 社長 早川 周作

所在地：沖縄県中頭郡中城村南上原1112-1 オーシャンビュー松山IIB1階

設立：2018年2月23日

証券コード：東証7364

事業内容：琉球アスティーダスポーツクラブは、Tリーグでトップクラスのチームとして活動し、多くの有力選手が所属しています。同時に、総合型地域スポーツクラブとして「沖縄× スポーツ×〇〇」をテーマに掲げ、中小企業のマーケティングを支援。地域の魅力を 活かしたブランド力向上や地域貢献にも取り組んでいます。 また、スポーツとビジネスを融合させた多角的なサービスを提供し、沖縄の経済活 性化に寄与。さらに、350社以上のベンチャー・スタートアップ企業とのネットワークを 活用し、独自のノウハウで会員サロンを運営することで、企業間の交流を促進し、新たなビジネスチャンスを創出しています。

URL：https://ryukyuasteeda.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LeapAI

Email：info@leap-ai.co.jp