【黄金の季節/″秋限定″ロケーション】この季節にしか出会えない、秋ならではの温かみある夕日ウェディングフォトを公開。

札幌市にある写真工房ぱれっと札幌中央店(本社／有限会社三景スタジオ)から、

ウェディング・ロケーションフォトをご検討中の方へ向け、

「 芸術の森 」×「 秋 」をテーマにした new visualが10月13日から新しく誕生いたしました。

同時に10月13日からご案内を開始いたします。

Art of Autumn / 深まる秋、自然の美しさの中で。

【秋限定】色づく瞬間を閉じ込める、Autumnロケーション。

黄金を写真に閉じ込めた秋ならではのビジュアル。

やわらかく、温かい光が二人を包み込むのは、この季節、時間帯だけ。

茶・白・橙の色彩が織りなすクラシック薫る、レトロなウェディングへ。

紅葉期間は、9月上旬～10月下旬

※紅葉がなくても、ALLシーズンご案内可能です。

・使用dress/tuxedo

tuxedo：Pモカブラウンdress：LO13

＜＜dress＞＞

シンプルながらも流れるようなシルエットが美しい、洗練されたエレガントなスタイル。

デザイン: Vネックのノースリーブで、デコルテを美しく見せています。

特に胸元からウエストにかけてのプリーツやドレープのディテールが、

立体感と柔らかな表情を生み出しています。

素材: サテンやシルクのような、光沢があり滑らかな素材が使用されており、

動くたびに光を反射して上品な輝きを放ちます。

バックスタイル: 後ろ姿のカットからは、大きく開いた背中バックシャンスタイルや

細いスパゲッティストラップが見え、モダンで抜け感のある美しさを強調しています。

小物: シンプルなパールドロップピアスが、品のある華やかさを添えています。

＜＜tuxedo＞＞

秋の景色と見事に調和するクラシカルなスリーピーススーツスタイル。

素材と色: ブラウン（茶色）のスーツは、暖かみのあるウール素材感で、

ノスタルジックでシックな印象を与えます。

スタイル: ベストを合わせたスリーピーススタイルは、

よりフォーマルで英国紳士のようなクラシックな魅力を引き立てています。

小物: 蝶ネクタイとポケットチーフを同系色のオレンジブラウンで合わせ、

全体のトーンを統一し、洗練された遊び心を加えています。

足元: ブラウンのローファーが、全体のレトロで軽快な雰囲気を完成させています

・hair make

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/collection/

秋のロケーションに合わせ、こっくりとした深みカラーを使ったメイク。

西陽で火照ったようなチークの入れ方とは対照に、大人っぽくボルドーで締めたリップがポイントに。

ヘアスタイルはクラシカルにデザイン性のあるタイトスタイル。

ヘアが主役になりすぎないシンプルさを持ちながらも

ディティールまでこだわり抜いたヘアアレンジとなっております。

ロケーション場所：芸術の森

今回は写真工房ぱれっと初の"芸術の森"を新規ロケ地として解禁。

札幌中心部にある大通スタジオから芸術の森までは、車で約30分。

「中距離ロケーションプラン」でロケーションを楽しめる距離に、

都心とは離れたこの大自然空間、芸術オブジェがあり、幻想的な空間でお残しできるのが魅力。

「自然との調和」と「素材の美しさを活かす」という作り込みすぎないお写真にすることで、

お二人が本来持つ落ち着いた雰囲気や魅力を引き出し、

よりクラシカルに秋を感じるウェディングフォトの世界観を完璧に作り上げています。

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

旭川エリア：写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

帯広エリア：写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

