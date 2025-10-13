親子で楽しく学ぶ！「あそびlaboBaby」体験クラス開催

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（代表：大森 奈津子）は、ほっぺオフィス（兵庫県三木市）にて開催される親子で楽しみながらモンテッソーリ教育×知能あそびを学べるクラス「あそびlaboBaby」体験レッスンへの参加者を募集します。こどもそれぞれの敏感期を一緒に見つけ、こどもといっしょに知識のタネをまき、非認知能力の芽をグングン伸ばします。ご家庭での環境づくりの工夫もお伝えし、日常の遊びがより豊かに。モンテッソーリを軸にした指先を使う活動で、脳に心地よい刺激を与え、育ちの力を自然に伸ばしていきます。ぜひ一度、「あそびlaboBaby」を体験してみませんか？10月14日（火）10時30分～11時30分の開講となります。

【Web】https://hoppekosodate.wixsite.com/huggy(https://hoppekosodate.wixsite.com/huggy)

あそびlaboBaby

テーマは、『非認知能力の芽をグングン伸ばそう！』

親子でふれあいながらモンテッソーリ×知能教育を学ぶクラス「あそびlabo Baby」の体験レッスンを開講します。いつもとは少し違う環境でお子さんと一緒に遊びながら、成長の芽を育ててみませんか？

本クラスでは、こどもが本来もっている力を引き出し、「自信」と「自己肯定感」を育むことを大切にしています。お子さんそれぞれの“敏感期”を一緒に見つけ、知識のタネをまき、非認知能力の芽をぐんぐん伸ばしていきましょう。その小さな一歩を、私たちがサポートします。

また、ご家庭での環境づくりの工夫もお伝えし、日常のあそびがより豊かに広がるヒントもお届けします。モンテッソーリを軸にした指先を使う活動で、脳に心地よい刺激を与え、自然に「育ちの力」を伸ばしていきます。「モンテッソーリ教育ってどんなもの？」「おもちゃや絵本はどう選べばいいの？」そんな疑問にもお答えしながら、“モンテッソーリの子育て”をやさしくお伝えします。

この機会に「あそびlabo Baby」を体験してみましょう。予約制となっておりますので、ご予約の上、ご利用ください。

【開催概要】

「あそびlaboBaby」体験レッスン

日時：10月14日火曜日 10時30分～11時30分

対象：生後3か月～２歳の乳幼児親子

料金：無料

開催場所：特定非営利活動法人ほっぺオフィス（認可外保育園しろくまRoom）

住所：兵庫県三木市緑が丘町東２丁目4-10

予約：huggy@hoppe-npo.com

Web：https://hoppekosodate.wixsite.com/huggy

Instagram https://www.instagram.com/huggy_labo

※予約制のため必ずメールもしくはInstagram DMへお申込みの上ご参加ください。

☆不明な点やご質問は、ほっぺ公式LINEへお問い合わせください。



「あそびlabo」開催背景

子どもの能力を最大限に育てるモンテッソーリ教育。モンテッソーリ教育は、FacebookやGoogleの創始者、そして日本では、将棋の藤井壮太棋士など目覚ましい活躍をしている著名人が受けていたことでも知られています。“0歳からの教育”と聞くと、幼いうちから先回りして知識を詰め込む「早期教育」をイメージされる方も多いかもしれません。実は、モンテッソーリ教育はその逆で、我が子の成長段階を知り、適切な環境を整えていきます。「いつ」与えるかという「適時教育」なのです。

当団体は、新しい発見をしたり、楽しみやワクワクを感じたりできる居場所になることを目指しています。そんな当団体が運営するモンテッソーリ教育を軸とした認可外保育園しろくまRoomで使用しているモンテッソーリ教具に実際に触れることができます。「あそびlaboBaby」では、親子で楽しく遊びながら、モンテッソーリを取り入れた子育てをお伝えしていきます。いつもとは違った環境で一緒にあそぶことで、知らなかったわが子の姿も発見できるかもしれません。親子の参加だけでなく、妊娠されているの方の参加も可能です。ぜひこの機会にご利用いただければと思っております。



特定非営利活動法人ほっぺについて

特定非営利活動法人ほっぺは、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士や利用者支援事業等従事者などの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

会社概要

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東2丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業 、相談