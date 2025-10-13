ウェディングフォト＝ドレス、そんな既成概念を脱ぎ『NEO LOOK』で魅せる、今話題のセットアップスタイリングをリリース。
個々に合わせたフォトウェディング。エフォートレス・モードな、Newスタイル。
札幌市にある写真工房ぱれっと札幌中央店(本社／有限会社三景スタジオ)から、
ウェディングフォトをご検討中の方へ向け、
「 エフォートレス・モード 」をテーマにした new visualが10月10日から新しく誕生いたしました。
同時に10月10日からご案内を開始しております。
最旬トレンドであるセットアップを着用した韓国風ブライダルフォトの新提案。
セットアップフォトウェディングは、「自分たちらしさ」を最大限に表現できる、
自由度の高いウェディングフォトのスタイルと言えます。
このスタイルは、従来のタキシードやウェディングドレスとは異なり、
カジュアルでリラックスした雰囲気や個性を重視したいカップルに特に選ばれています。
また、ドレスが苦手な方/ご妊娠中の方/ジェンダーレスの方にもご着用いただけるスタイルアップです。
フォトスタイルをご紹介
ビジュアル：「 THE NEO LOOK 」
モードで表現するエフォートレススタイル。
モード×エフォートレスとは？
「エフォートレス（effortless）」は「抜け感」や「こなれ感」を重視したスタイルです。
このリラックス感あふれる着こなしに、「モード（Mode）」
つまり「流行の最先端を取り入れた、前衛的で洗練されたファッション」の
エッセンスを加えたものが、「モードなエフォートレススタイル」です。
・styling
このスタイリングは、従来の「花嫁＝白ドレス」「花婿＝タキシード」という概念を打ち破る、
ファッション雑誌の表紙のような洗練されたビジュアル。
あえてジェンダーレスな要素も感じるクールでクラシカルなウェディングスタイリングが
今回のキーポイントになっております。
お嫁様のスタイリング：ジャケットの下は、ビスチェを着用しており、胸元に大胆なチュールリボンのボリューム感あるアクセサリーを合わせ、ウェディングらしい華やかさと、甘すぎないデザイン性をプラスしております。
また、ジャケットというマニッシュなアイテムに、ヴェールとチュールという非常にフェミニンな要素を組み合わせることで、絶妙なコントラストを生んでいます。
アクセサリーは、パールのドロップピアス。
シンプルながらも上品で、ウェディングのクラシックな要素をさりげなく取り入れています。
・hair make
<
可愛らしさとクールさのバランスを意識した抜け感あるおフェロメイク。
トレンドの血色感を最大限に生かしつつ、
マットなローズリップでモードに洗練された大人っぽさを加えています。
<
無造作な巻き髪にベールをつけたカジュアル×ウェディングのスタイル。
全体をゆるく巻いたダウンスタイルで、作り込みすぎない自然体な雰囲気を演出しています
・studio
「お二人自身」にフォーカスを当てるミニマリズムな白ペーパー
"主役はお二人"そこをブラさないシンプルなスタジオに
椅子や小物でカラーを取り入れた遊び心も感じるスタジオ。
韓国風フォトにも共通する洗練された雰囲気を生み出すマットな質感は、品の良さを演出しております。
また、シンプルな空間だからこそ魅せれる雑誌の紙面のようなポージングで現代感を取り入れました。
スタジオPaletteはウエディングドレスの試着が無料
写真で見るだけではなく、実際に着てみると印象は大きく違うもの。ぜひ一度ご試着してイメージを膨らませることをお勧めします。
こちらでご紹介したドレスは北海道のフォトスタジオ『写真工房ぱれっと』で取り扱い中。ぜひ一度ご来店ください。遠方の方はオンライン相談が便利です。
【お問い合わせ・ご来店方法】
「写真工房ぱれっと」のウエディングドレスは、以下の店舗で見学・試着が可能です。お電話または公式ウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店
住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
TEL：011-207-4466
写真工房ぱれっと札幌中央店
住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
TEL：011-596-8155
旭川エリア：写真工房ぱれっと旭川店
住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4
TEL：0166-73-8485
帯広エリア：写真工房ぱれっと帯広店
住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15
TEL：0155-67-8008
【私たちのお店への想い】
私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者:店舗運営部 担当者 前川
連絡先: info@sankeistudio.co.jp