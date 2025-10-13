【Re:EDIT（リエディ）】10/13（月）正午より公式サイト先行販売スタート！2025 A/W LOOK BOOK Weekly Autumn Coordinate特設ページにて公開
株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代女性向けファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」は10/13（月）正午より、Re:EDIT（リエディ）公式サイトにて先行販売を開始します。
特設ページはこちら :
https://reedit.jp/pages/reedit-look-25autumn-vol2?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251013pr
クーポンの利用について
まとめ買いがお得な1,000円OFFクーポンをプレゼント。
さらに、新規LINE連携で1,000ポイントプレゼント。
セールページはこちら :
https://reedit.jp/pages/event?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251013pr
▼ クーポンコードはこちら ▼
CA_1000_251010
利用期間：2025年10月10日(金)12:00 ～ 2025年10月20日(月)11:59
※ご注文時の決済画面にてクーポンコードを入力しご利用ください。
※店内全アイテムがクーポン対象になります。
※7,000円以上のお買い上げでご使用いただける1,000円OFFクーポンです。
※クーポンの併用はできません。
※注文後にクーポンを適用することは出来ません。ご注文時にお忘れなくご入力くださいませ。
クーポンの利用方法 :
https://help.reedit.jp/hc/ja/articles/25837637670041-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
2025AW Concept
【Cozy Empowerment】
- 心地よさと自分らしさを日常に
機能を備えたファブリックに、自由な自己表現を映して。
快適さと洗練さを兼ね備えた素材に、今季らしいシルエットやディテールを重ね、
日々忙しく過ごす人々のライフスタイルに寄り添う秋冬スタイルを提案します。
やわらかな質感がもたらす心地よさと、さりげなく個性を引き立てるアクセント。
快適さと洗練の調和が、毎日をよりしなやかに、自由に彩ります。
【Re:EDIT（リエディ）】
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp
Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/
■会社概要
株式会社ネオグラフィック
設立 ：2006年8月
代表取締役社長 ：工藤 正樹
本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F
事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業
ホームページ：https://neographic.jp/