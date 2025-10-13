「体験がバズる」新時代のPRへ──Ad-VirtuaがPR用オリジナルゲーム制作サービス『Ad-Virtua Game Buzz』を正式リリース！

アドバーチャ株式会社

ゲーム内広告プラットフォーム「Ad-Virtua」を展開するアドバーチャ株式会社（本社：東京都北区、代表取締役：水野征太朗）は、2025年8月よりプレリリースを開始していたプロモーション向けオリジナルゲーム制作サービス『Ad-Virtua Game Buzz』を、10月1日より正式にサービス提供開始いたしました。

本サービスは、企業やブランドのPR目的に合わせてカスタマイズされたゲームを企画・制作し、SNS連携やインフルエンサー施策を含めたマーケティング支援を一気通貫で提供するものです。

サービスページはこちら！⇒ https://ad-virtua.com/game-buzz/

■ サービス概要

『Ad-Virtua Game Buzz』は、以下のようなPR課題を解決するために設計されています：

- 広告疲れ・情報過多による「見られない広告」からの脱却- ユーザーの記憶に残る“体験型プロモーション”の実現- SNSで自然拡散されるゲームコンテンツの提供

企業PR、商品紹介、イベント告知など、あらゆるプロモーションを“遊び”に変えることで、ユーザーの能動的な参加と拡散を促します。

■ 特徴と強み

完全オリジナルゲーム制作：ジャンル（パズル、育成、脱出など）×機能（ランキング、2D/3D操作）を自由に組み合わせ可能

🤝 専門家ネットワークとの連携：ゲーム開発者・3Dモデラー・イラストレーター・インフルエンサーと連携

📈 PR施策まで一括支援：特設LP制作、プレスリリース代筆、SNSキャンペーンまで対応

🧠 テンプレート活用による低コスト・短納期：最短2ヶ月でリリース可能

■費用とプラン

- トライアルプラン：300万円～- PR立案実行プラン：500万円～- こだわりプラン（VR・大型キャンペーン対応）：1,000万円～

※詳細はヒアリングの上、最適なプランをご提案いたします。

■ 会社概要

アドバーチャ株式会社

代表者 ：代表取締役 水野 征太朗

会社設立：2022年8月

所在地 ：東京都北区赤羽2-47-8大黒ビル303

URL ：https://corp.ad-virtua.com

事業内容：

メタバース広告プラットフォーム Ad-Virtuaの開発・運用

アプリ開発の受託・コンサルティング

▼ 最新情報はX(旧:Twitter)で発信していますので、ぜひご覧ください。

https://x.com/ad_virtua

▼ Ad-Virtua(アドバーチャ)公式サイト

https://ad-virtua.com

▼ 本件に関するお問合せ先

アドバーチャ株式会社コンタクトフォーム

https://corp.ad-virtua.com/contact