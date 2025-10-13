「体験がバズる」新時代のPRへ──Ad-VirtuaがPR用オリジナルゲーム制作サービス『Ad-Virtua Game Buzz』を正式リリース！
ゲーム内広告プラットフォーム「Ad-Virtua」を展開するアドバーチャ株式会社（本社：東京都北区、代表取締役：水野征太朗）は、2025年8月よりプレリリースを開始していたプロモーション向けオリジナルゲーム制作サービス『Ad-Virtua Game Buzz』を、10月1日より正式にサービス提供開始いたしました。
本サービスは、企業やブランドのPR目的に合わせてカスタマイズされたゲームを企画・制作し、SNS連携やインフルエンサー施策を含めたマーケティング支援を一気通貫で提供するものです。
■ サービス概要
『Ad-Virtua Game Buzz』は、以下のようなPR課題を解決するために設計されています：
- 広告疲れ・情報過多による「見られない広告」からの脱却
- ユーザーの記憶に残る“体験型プロモーション”の実現
- SNSで自然拡散されるゲームコンテンツの提供
企業PR、商品紹介、イベント告知など、あらゆるプロモーションを“遊び”に変えることで、ユーザーの能動的な参加と拡散を促します。
■ 特徴と強み
完全オリジナルゲーム制作：ジャンル（パズル、育成、脱出など）×機能（ランキング、2D/3D操作）を自由に組み合わせ可能
🤝 専門家ネットワークとの連携：ゲーム開発者・3Dモデラー・イラストレーター・インフルエンサーと連携
📈 PR施策まで一括支援：特設LP制作、プレスリリース代筆、SNSキャンペーンまで対応
🧠 テンプレート活用による低コスト・短納期：最短2ヶ月でリリース可能
■費用とプラン- トライアルプラン：300万円～
- PR立案実行プラン：500万円～
- こだわりプラン（VR・大型キャンペーン対応）：1,000万円～
※詳細はヒアリングの上、最適なプランをご提案いたします。
■ 会社概要
アドバーチャ株式会社
代表者 ：代表取締役 水野 征太朗
会社設立：2022年8月
所在地 ：東京都北区赤羽2-47-8大黒ビル303
URL ：https://corp.ad-virtua.com
事業内容：
メタバース広告プラットフォーム Ad-Virtuaの開発・運用
アプリ開発の受託・コンサルティング
