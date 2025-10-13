NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ LIVE VIEWING 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパンNCT WISH 初単独コンサートツアー全席完売した韓国公演の模様を映画館に生中継！

2025年11月1日（土）にインスパイア アリーナ（韓国・仁川）で開催される「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」を、全国各地の映画館にライブ・ビューイングすることが決定した。

韓国発のグローバルグループNCTより、2024年1月新たに誕生した「NCT WISH」。最後のNCTと謳われる彼らは、2023年7月より放送されたプレデビューリアリティー番組『NCT Universe : LASTART』を通じて、日本人4名、韓国人2名からなる6人組ボーイズグループとして結成された。

2024年2月にSMアーティスト史上初の日韓同時デビューを果たし、3rdミニアルバム『COLOR』は韓国の主要アルバムチャートで1位を記録、2ndミニアルバム「poppop」に続き、2度目のミリオンセラーを獲得した。2025年を代表する最注目グループとして、爆発的な人気を誇っている。

NCT WISH初となる今回の単独コンサートツアーは、韓国公演を皮切りに日本の9都市を含んだアジア各地での開催が発表されており、10月31日から3日間開催される韓国公演は、全3公演が即完売となった。プレミアムチケットと化したこの韓国公演の2日目を、韓国から全国各地の映画館に生中継でお届けする！

チケット入手困難となる貴重なライブを、映画館の大スクリーンで楽しもう！

NCT Japan Official Site https://nct-jp.net/(https://nct-jp.net/)

【実施概要】

＜タイトル＞

NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ LIVE VIEWING

＜日時＞

2025年11月1日（土）17:00開演

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/nctwish-intothewish/(https://liveviewing.jp/nctwish-intothewish/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料金＞

4,800円（税込／全席指定）※入場者プレゼント「オリジナルステッカー(全6種ランダム)」付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※入場者プレゼントは、ご参加される映画館にてライブ・ビューイング当日に限りお渡しいたします。 （実施日以外のお渡しはいたしかねます。）

※6種ランダムのうち、1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

【オリジナルステッカー(全6種ランダム)】

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレリクエスト（抽選）】

2025年10月13日（月・祝）14:00 ～ 10月19日（日）23:59

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/nctwish-lv/(https://l-tike.com/nctwish-lv/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2025年10月25日（土）18:00 ～ 10月31日（金）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/nctwish-lv/(https://l-tike.com/nctwish-lv/)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

情報サイト https://liveviewing.jp/nctwish-intothewish/(https://liveviewing.jp/nctwish-intothewish/)

主催・企画：SM ENTERTAINMENT

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

※本公演につきまして、アーティストの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。出演者変更による、チケット代金等の返金、キャンセル等はいたしません。

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。