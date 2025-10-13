【宗像フェス2025】11月1日、2日のタイムテーブル発表！見逃さないように要チェック☆

インプレッション株式会社

11月1日（土）

#KTCHAN／Aile The Shota／7ORDER／SCANDAL／ばってん少女隊／Crystal Kay／

BALLISTIK BOYZ／氣志團／華原朋美

【MC】「宗像市観光大使」むなかったん／立山律子

11月2日（日）

ハジ→／IS:SUE／REIKO／DOBERMAN INFINITY／Chara／MAZZEL／

MA55IVE THE RAMPAGE

【MC】「宗像市観光大使」上田理子 from ばってん少女隊／立山律子

★一般チケット好評販売中★

お得なTシャツ付や、ピクニックゾーンで使えるレジャーシート付などフェスを楽しむグッズ付きチケットも一緒に販売しています！

チケット購入はこちら :https://munafes.jp/#ticket

優先入場できるだけでなく、アーティストに一番近い場所でLIVEを観覧できる【世界遺産応援協賛】も募集中です！

■宗像フェス限定宿泊プラン

世界遺産応援協賛はこちら :https://munafes.jp/premium-zone/

「宗像フェス限定宿泊プラン」近日ご案内公開いたします！

宗像フェスでは、より快適に皆様にフェスを楽しんでいただくため、特別な宿泊プランを準備致しました。 宿泊ホテルは「メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ」です。会場まで車で20分という便利な場所にあります！

近日詳細を公開致しますので「まだ泊まるホテルが決まっていない！」という方は是非ご利用ください。

■シャトルバス＆会場隣接駐車場（有料）のご案内

●JR東郷駅 日の里口⇔宗像ユリックス[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/31_1_c9c3302818c454342819a7c1d4a13715.jpg?v=202510130256 ]

※主催者の都合によりイベントを中止する場合以外はチケットのキャンセルはできませんので、あらかじめご了承ください。

※ネット販売の場合はQRコードを発行いたします。当日ご乗車時にQRコードを確認させていただきます。

※窓口販売の場合はバス乗車券を発行いたします。当日ご乗車時に乗車券を確認させていただきます。

●車でお越しの方

車でお越しの方は宗像フェス特設プレミアム駐車券（有料）が必要です

※宗像ユリックスの一般駐車場はご利用になれません。

※近隣に他の駐車場はありませんので、当プレミアム駐車券をご購入いただくか公共の交通機関をご利用ください。

【会場までの道のり】

・北九州方面：小倉より3号線ご利用の場合（37km 約65分）

・福岡市方面：天神より都市高速経由3号線ご利用の場合（30km 約50分）

・九州自動車道方面：若宮インターより（9km 約18分）

LIVE会場隣接でアクセス抜群の駐車場です！

場所：宗像ユリックス多目的広場

台数限定※無くなり次第販売終了

■フェス飯大集合★FOODエリア店舗・メニュー公開

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/31_2_b2655e7739541198cffd099e74ee373d.jpg?v=202510130256 ]購入方法・料金等の詳細はこちら :https://munafes.jp/access/

フェスを一層楽しむために欠かせない「フェス飯」のご紹介です！あったか美味しいたこ焼き、焼きそば、カレーパン★冷たいジェラードにソフトクリームと選びきれないほど充実！LIVEの合間にフェス飯グルメを堪能して満喫しましょう♪

■アーティストにお花を贈ろう！「FLOWER SMILE PROJECT」

FOODエリアはこちら :https://munafes.jp/food/※装花はイメージです。季節などによって花の種類等が変わりますのでご了承下さい。

アーティストにお花を贈ろう企画！お花には名前や30文字までのメッセージを送れます。

購入するお花は、地域のお花屋さんに発注し地域経済に貢献、ライブが終った後は地域の幼稚園の子ども達へ綺麗なままお届けし、子供たちの笑顔となる企画です！皆さま応援お願いします。

売上の一部は、宗像の世界遺産の環境保全活動のため福岡県に寄付されます。

■オリジナルTシャツ 好評発売中！

お花の購入はこちら :https://munafes.jp/flower-smile/

【オリジナルTシャツA】オフィシャルTシャツ Designed by SIMON

福岡を拠点に活動するイラストレーター「SIMON」が手掛ける、お馴染みのキャラクター「エイリアンちゃん」を、今回宗像フェス版にアレンジ！

【オリジナルTシャツB】宗像のテンちゃんコラボデザイン

宗像でお馴染みの「宗像のテンちゃん」が宗像フェスとコラボ！宗像フェスだけのオリジナルTシャツをデザインしてくれました。

■巨大パネルで描くライブペイント

Tシャツの購入はこちら :https://munafes.jp/goods/

なんと、フェス当日にはオフィシャルTシャツのデザインを手掛けたSIMONさん本人が、巨大パネルで描くライブペイントも開催されますので、是非お見逃しなく！

■九州が誇る花火師「Wakino Art Factory」の世界屈指の技術と豪華アーティスト楽曲との芸術音楽花火！音楽リスエスト募集中♪

「宗像フェス2025」の最後を飾るのが、世界花火師競技会優勝のワキノアートファクトリーによる、出演アーティストの楽曲で上げる音楽花火！大好評の芸術花火は、もはや宗像フェスの代名詞となっています。出演アーティストの楽曲と花火をシンクロさせた花火で、ファンとアーティストの感動を共有する夢のような瞬間をお楽しみください！

そして！前回も大好評だった音楽花火のリクエストを募集いたします！

宗像フェス出演のアーティストの楽曲に乗せて音楽と花火がシンクロ☆その楽曲を皆様の応募の中から決めます！思い出の曲や大好きな曲をリクエストしましょう♪

自分の思い出の曲や、大好きな曲を、出演アーティストと共にこの芸術花火に乗せて最高の思い出を作りましょう。

※宗像フェス出演アーティストの楽曲のみで音楽花火を制作します。

宗像フェス2025 概要

音楽花火リクエスト :https://munafes.jp/hanabi/[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/31_3_c717d0ab096391061f60702ac5cbd4f6.jpg?v=202510130256 ]