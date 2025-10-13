【新宿高島屋】ハロウィーン気分をあげるスイーツやフードをそろえます！フォトスポット、オリジナルラッピングも！

株式会社高島屋

まもなくハロウィーンがやってきます。新宿高島屋では、コンプリートしたくなるスイーツやフードを揃えるほか、フォトスポット、オリジナルラッピングなどをご用意しております。

- スイーツ＆フード（一例）

[エヌグラム]かぼちゃのモンブラン 1個 761円 ※地下１階パティシェリアで販売



かぼちゃのクリームをたっぷり使った季節限定のタルトです。

入荷日：10月15日（水）・17日（金）・21日（火）・22日（水）・24日（金）・28日（火）・29日（水）・31日（金）

【マカロン エ ショコラ】マカロンボーロ ハロウィン Ｓ （50ｇ） 1,458円 ※地下1階 パティシェリアで販売

栗やかぼちゃなどの季節限定ボーロと手作りモチーフのジャック・オー・ランタンを詰めたキュートな大人気商品。

【ヨックモック】シガール ハロウィンデザイン （20本入） 1,998円

バターをふんだんに使用した生地を焼きあげ、ロール状に巻いたクッキーです。ハロウィンの夕焼けと夜の始まりが溶け合う幻想的な風景のもと、キャラクターたちがお城で開催されるハロウィンパーティーに向かう様子を描きました。

※10月31日(金)まで販売予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

【赤坂柿山】ハロウィンボックス （20枚入） 1,620円

人気の玉子煎餅は、ハロウィン限定の紫芋味入り。一口おかきはかぼちゃやほうれん草、サワークリームなど、個性豊かな味でご用意しました。シックで大人可愛い化粧箱なので、季節のお手土産にもぴったりです。

【銀座 菊廼舎】冨貴寄 ハロウィン（70g）1,242円 ※地下1階 銘菓百選で販売

毎年ご好評いただいている「冨貴寄 ハロウィン」が、今年は小丸缶になって登場しました。かぼちゃのイラストが入ったふやき、その側には、かぼちゃ、おばけ、コウモリの和三盆が入りました。遊び心のある冨貴寄です。

【なだ万厨房】食べるスープ 南瓜のクリーム風味 （1個） 475円

下のゼリーと上のスープ、混ぜれば「美味しい！」の呪文。冷たくても、温かくても、魅惑のクリーミー体験。

【とんかつ まい泉】新宿高島屋限定 ポケットサンド （1個） 497円



まい泉自慢のやわらかなヒレかつと、オリジナルの甘めのとんかつソースと、とろーりとしたたまごをはさんだ、丸いかたちのサンドイッチです。ハロウィーン期間限定で「新宿高島屋TTモンスター」の焼印を入れました。

その他

新宿高島屋オリジナル ハロウィーンラッピング

■10月8日（水）～31日（金）

■地下1階食料品フロア・9階こどもフロア・10階リビングフロア 限定

ご希望のお客様には「ハロウィーンラッピング」（無料）をご用意しております。

※一部対象外の売場・ブランドがございます。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

★詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/halloween/

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）