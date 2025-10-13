【スパゲッティーのパンチョ】人気No.1メニューがパワーアップして復刻！創業16周年記念・期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」を10月16日（木）に発売

株式会社ファイブグループ

「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）の関連企業である、株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、CEO：野尻 圭介）が運営する『スパゲッティーのパンチョ』は、11月に創業16周年を迎えることを記念し、「パンチョ復刻総選挙2025」で人気1位となったカレーナポをブラッシュアップした期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」を2025年10月16日（木）に発売します。

パンチョ初の総選挙で人気No.1、カレーナポがバージョンアップ復刻

2025年7月に開催した「パンチョ復刻総選挙2025」では、これまでの期間限定メニュー20品の中から「カレーナポ」が堂々の1位を獲得。2019年から毎年さまざまなアレンジで進化を遂げてきたカレーナポが、この度さらにバージョンアップし「ゴロっとチキンのカレーナポ」として待望の復活です。

「人気No.1の期待に応えるため、発売当初のレシピをベースにしながらも食べ応え感と見た目を大幅にアップさせました」とパンチョ大王（野尻CEO）。トッピングにはゴロっとしたタンドリーチキンと輪切りのゆで卵をたっぷりと使用し、カレーソースには隠し味として「めんつゆ」を加えることでコクと旨みを強化。ちょっぴりスパイシーな大人の味わいに仕上げました。

創業16周年キャンペーンも同時開催

復刻メニュー発売に合わせ、創業16周年を記念した公式アプリ来店ポイントキャンペーンも実施。「ゴロっとチキンのカレーナポ」をご注文の方には通常の来店ポイント1ptに加え、カレーナポ特別デザインの来店ポイントを1pt追加進呈します。

人気メニュー「カレーナポ」の復刻バージョンアップ、そして来店ポイントUP＆特別スタンプも集められる期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」をお近くのパンチョでお楽しみください！

創業16周年記念・期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」

ゴロっとタンドリーチキンが乗って食べ応え抜群な「ゴロっとチキンのカレーナポ」- 小（麺量300g）1,190円- 大（麺量500g）1,390円

※他サイズの販売はありません

【販売店舗】

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店

※販売開始日以降の新規開店店舗は販売対象外です

【販売期間】

2025年10月16日（木）～11月末

※在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあります

スパゲッティーのパンチョ 公式アプリ

創業16周年記念・期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」テイクアウトでも変わらないボリューム感！

スパゲッティーのパンチョ 公式アプリは、最新情報やスタンプカード、モバイルオーダー（対象店舗のみ）などナポリストに便利な機能が満載。しかも、初回ダウンロード/会員登録時＆定期的にクーポン配布中！

https://naporitanpancho.com/officialapps

スパゲッティーのパンチョについて

スパゲッティーのパンチョ 公式アプリは初回ダウンロードでクーポンがGETできる！

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。

自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。

ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。

※一部麺の分量が違う店舗があります。（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）

