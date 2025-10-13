【PARCELLE JEWELRY】大分・トキハで POP UP SHOP を開催

株式会社 PARCELLE前回のパーセル ジュエリー POP UP SHOP(トキハ本店にて2025年6月に撮影)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点もののジュエリーだけをお届けしております。

2025年10月16日(木)より10月22日(水)までの7日間、トキハ本店 1階 特設会場（大分県大分市）でPOP UP SHOPを開催いたします。大分での開催は本年6月に続く2度目の出店で、パーセル ジュエリーの魅力をより広くお届けする場となります。全国の常設店やで人気を集めるシリーズに加え、この催しに合わせて披露する新作や、イベント限定品も豊富に取り揃えました。

さらに、ご好評いただいているカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。お選びいただいたルースや地金をもとに、熟練の職人が世界で一つだけのジュエリーをお仕立ていたします。

会期中は、トキハ本店 1階に掲出されたビジュアルパネルを目印に、ぜひお立ち寄りください。パーセル ジュエリーならではの彩りと輝きを、直接お手に取ってお楽しみいただけます。スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。



※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ Chou Chou（新型） ― 九州初披露、人気リングに新たなシルエット

復刻以来、多くの方に親しまれてきたPARCELLE JEWELRYの代表作「Chou Chou（シュシュ）」に、細身の新デザインが登場いたします。トキハ本店でのPOP UP SHOPが、九州エリアでは初お披露目となります。

創業期からの人気作であるパヴェリング「シュシュ」は、色彩豊かな宝石を熟練の職人が極小の爪で隙間なく敷き詰め、指先に繊細なきらめきを生み出します。角度によって異なる輝きが現れ、表情を変えるのも魅力のひとつです。

今回の新型では、石の配置を極限まで計算し、幅をわずかに絞ることで、重ねづけがいっそうしやすいシルエットに。指に触れる柔らかな縁はそのままに、光がリズムを描くように流れるラインが印象的です。ほんの少しの”間”が絶妙なバランスを生みました。

幅の異なる「シュシュ」を重ねることで、石同士が響き合い、指先に新たな光彩が生まれます。ひとつの指環にもうひとつを重ねる瞬間、季節が移ろうような柔らかな変化を感じさせてくれます。

シュシュ(新型)：税込144,100円より（K10YG・K10WG・K10PG・ダイヤモンド・天然石）

「Chou Chou（シュシュ）」の定番品もご用意しております。



種類やサイズの異なるカラーストーンやダイヤモンドを、職人の手で隙間なく敷き詰めたパヴェジュエリー。半レール留めで石を守りつつ、丸みのある愛らしいシルエットと吸い付くような着け心地を両立しています。



長く愛されてきた王道のパヴェリング。その輝きをご覧にいらしてください。

TOPICS

■ Nature Booklet ― 日常に寄り添うジュエリーたちの冊子

シュシュ(定番品)：税込249,700円より（K10YG・K10WG・K10PG・ダイヤモンド・天然石）

日々のなかで目をとめる草花のように、静かに寄り添うシリーズ「Nature（ナチュール）」。自然が生み出すやわらかな息吹と揺らぎを、指先に映したコレクションです。

このたび、その世界をより丁寧に伝えるために、「ナチュール」の小冊子を編みました。

21種類のデザインを一つずつ取り上げ、意匠や細部の仕立て、装いのなかでの佇まいまでを紹介しております。ページをめくるごとに、単に眺めるだけではなく、日常に息づくジュエリーとしての姿を感じられる構成です。すでにナチュールをご愛用の方には新たな発見と奥行きを、これから出会う方にはシリーズへの入り口となるようにいたしました。



POP UP SHOPでお渡ししておりますので、どうぞスタッフまでお気軽にお尋ねください。

また今後は「Pomponne（ポンポネ）」「Mille Gothic（ミルゴシック）」「Cent Couleur（サンクルール）」「Mille Chainon（ミルシェノン）」など、ほかのシリーズについても順次ご紹介してまいります。

THE ESSENCE OF PARCELLE JEWELRY

ナチュール：税込52,800円より(K18YG・ダイヤモンド)

PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）は、東京・恵比寿のアトリエを拠点に、一点もののジュエリーをつくり続けてきました。

彩り豊かな天然石を主役に、熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕立てることを大切にしています。重ねづけを楽しめる軽やかさと、世代を超えて身に着けられる普遍性を併せ持つジュエリーは、装いに華を添え、日常の中に静かな輝きを生み出します。

華やかでありながら日常に馴染み、手に取った瞬間に「らしさ」を感じていただける――ここでご紹介するのは、そんなPARCELLE JEWELRYの軸となるコレクションです。

■ Colored Stones

カラフルなカラーストーンジュエリー。

移ろいゆく季節の装いに、そっと華を添えるように。

世界に一つだけ、貴方だけに寄り添う一本がここにあります。

日常にも特別な日にも自然になじむ、ブランドを代表するラインです。

ひとつとして同じものがない彩り多彩な表情を湛えた天然石たち■ Diamond Jewelry

誰もが憧れる“ダイヤモンド”。

ナチュラルカラーが織りなす唯一無二の表情に息をのむ。

その瞬くような煌めきを纏う、贅沢な一本がここにあります。

凛とした華やかさを指先に■ Pearl & Coral Jewelry

最古の宝石といわれる真珠や珊瑚。

豊かな自然に育まれたその姿は、まさに自然の神秘。

鉱物にはない“温かみ”を感じる一本がここにあります。

自然のぬくもりを宿す、やわらかな表情■ Antique Motif

手仕事にこだわる。

アンティークの時代から受け継がれた伝統的な職人の技術。

クラシカルで懐かしさを感じる趣きは、世代を超えて愛される。

そんなタイムレスなジュエリーがここにあります。

CUSTOM ORDERS

手仕事の技が息づく、普遍の美しさ

トキハ本店 POP UP SHOP では、各地で高い評価をいただいているカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもスタッフが丁寧に対応し、安心してお選びいただけるようご案内いたします。なお、すべて手作業のため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at トキハ本店

裏勝り：税込195,800円より(K10YG・天然石) ※参考商品宝石裏のガーランド模様は着けている方だけが味わえる喜び

○ 期間：2025年10月16日(木)より10月22日(水)まで

○ 場所：〒870-8688 大分県大分市府内町2-1-4 トキハ本店 1階 特設会場

○ 電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

○ メール：info@parcelle.jp

○ Instagram：https://www.instagram.com/p/DPc4oFWgYRb/?img_index=1

○ 営業時間：10:00～19:00 ※ 最終日は17:00閉場

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ トキハ本店について

1936年創業、大分県内で最も長い歴史を持つ百貨店です。地元・大分市を代表する老舗として、市内唯一のフルライン百貨店を構え、ファッション、雑貨、食品など多岐にわたる商品を展開。大分駅から徒歩圏内という利便性に加え、地域に根ざした催事やイベントも積極的に開催し、世代を超えて親しまれています。日々の暮らしに寄り添いながら、上質なショッピング体験を提供し続けています。

○ 店舗サイト：https://www.tokiwa-dept.co.jp/honten/shopnews/details/18497

○ Instagram：https://www.instagram.com/tokiwa_honten/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

■ パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をご紹介しております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)