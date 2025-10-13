10月19日（日）～12月21日（日） 麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催！浜田雅功展 「空を横切る飛行雲」展覧会プロモーションビデオ ＆ 会期中のスペシャルイベントも公開！

吉本興業株式会社

2025年10月19日(日)より麻布台ヒルズ ギャラリーで開催される浜田雅功展「空を横切る飛行雲」のプロモーションビデオ(ショートバージョン)を公開しました。また、会期中に開催する各種スペシャルイベントが決定しました。

プロモーションビデオは、本展の映像制作を手がけるShuma Janさんによるもので、展覧会会場では、"画伯"としての浜田雅功の新たな一面や、関係者へのインタビューなどを収めた、展覧会のクリエイティブの背景に迫るフルバージョン映像も上映されます。

また、展覧会をより深くお楽しみいただくために、会期中にはスペシャルイベントの開催も予定しております。今回、新たに情報公開するスペシャルイベントは2つです。

1つ目は、本展の企画・監修を務めた高須光聖さん、クリエイティブディレクターの北原和規さん、そして会場構成を手がけたdot architectsなど、制作陣が登壇する一夜限りのトークイベント。

2つ目は、本展のキービジュアル撮影を担当した写真家・浅田政志さんによるフォトスポット撮影会「ネコに乗ってポテトを食べよう」です。グッズコーナーに登場するユニークなフォトスポットで、記憶にも記録にも残る特別な一枚を撮影できる、またとない機会となります。

ほかのスペシャルイベントについても今後情報公開予定です。最新情報については、浜田雅功展のオフィシャルWEBサイト、公式SNSよりご確認ください。

プロモーションビデオ

https://y-giga.yoshimoto.co.jp/Download?downloadKey=4f3275d5f83c46a78436f1177b5afe95

A Film by Shuma Jan shumajan

Camera Assitant：Yu Nanjo nanjo_nvp

Music / Concept / Audio Production：Eiji John Infante Mitsuta eiji.jm

Music & Audio Production Manager：Haruka Yamada (Elephante Studios) hanataba3

スペシャルイベント

▪クリエイティブチーム トークイベント「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』ができるまで」

本展の制作の舞台裏を、監修・高須光聖さんをはじめとするクリエイティブチームが自ら語る、一夜限りの貴重なトークイベントです。実際の展示空間内で、作品世界に包まれながら、企画の立ち上げから知られざる制作秘話までをお楽しみいただけます。

会 場： 麻布台ヒルズ ギャラリー（港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）

登壇者： 高須光聖(企画・監修)、北原和規(クリエイティブ・ディレクター)、dot architects（会場構成)予定

詳細は後日、公式ホームページにて発表予定となります。

▪写真家・浅田政志 フォトスポット撮影会 「ネコに乗ってポテトを食べよう」

高須光聖（企画・監修）北原和規(クリエイティブ・ディレクター)dot architects（会場構成）

本展のキービジュアル撮影を担当した、写真家の浅田政志さんによる特別な撮影会を開催いたします。浜田雅功のユニークな作品世界から生まれたフォトスポットで、浅田さん自らがシャッターを切り、記憶にも記録にも残る一枚を撮影します。

浅田政志 （写真家）

日時 ： 11月17日(月)12:00‐18:00／11月18日(火)10:00‐16:00

会場 ： 麻布台ヒルズ ギャラリースペース（港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1階）

料金 ： 1名券/4,500円

2名券/7,000円

3名券/9,500円

4名券/12,000円

販売 ： FANYチケット

受付期間：10/18（土）10:00～各公演前日23:59（一般先着）

※全て税込価格

※日時指定制（1組／15分枠）

※当日の展覧会入場チケット付

※4 歳未満はチケット不要

※1組4名まで。2カット撮影、撮影データは後日メールにて送付します。

※各日20組限定

その他、鑑賞ツアーなどのスペシャルイベントも開催予定となります。

詳細は公式WEBサイトなどにて公開いたします。

チケット一覧

※「限定アートピース付チケット」はご好評につき完売いたしました。

▪ スペシャルプレビューDAYチケット（日時指定券）

開幕前の10月17日(金)・18日(土)に入館可能なチケット。

展覧会オリジナルグッズを一般会期前に購入できるほか、スペシャルプレビューDAYの来館者限定で、

浜田雅功展「オリジナルフォトカード」(非売品)をプレゼント。

チケットは、入館日時を指定する「日時指定券」となります。

【チケット概要】

料金：2,500円 販売：FANYチケット

※各日2,000枚限定

※10月17日（金）、18日（土）はスペシャルプレビューDAYチケットをお持ちの方に限り、グッズコーナー、コラボカフェのご利用が可能となります。(コラボカフェはイートインのみ)

プレビューDAY限定アイテム浜田雅功展「オリジナルフォトカード」

▪ 限定アートピース付チケット（期間内有効券）※完売

本展キービジュアル撮影を担当した写真家・浅田政志さんの写真作品が手に入るプレミアムチケット。

作品には、浅田政志さんと浜田雅功の本人直筆サインが入り、プレミアムなアート作品として

コレクションいただけます。作品ひとつずつにエディションナンバーが入った50個限定のアート作品となるため、本チケットは50枚限定の抽選販売となります。

チケットは、会期中いつでも一度だけ入館可能な「期間内有効券」となります。

【チケット概要】

料金：88,000円

販売：FANYチケット

※50枚限定

▪ 特典付チケット（期間内有効券）

本チケットの購入者限定アイテムである浜田雅功展オリジナル「箔押しポストカード」が手に入る特典付チケット。チケットは、会期中いつでも一度だけ入館可能な「期間内有効券」となります。

【チケット概要】

一般：2,200円

専門・大学・高校生：1,900円

4歳～中学生：1,600円

販売：FANYチケット

※予定枚数がなくなり次第、販売終了。

浜田雅功展オリジナル「箔押しポストカード」

浜田雅功展オリジナル「箔押しポストカード」

▪スタンダードチケット（日時指定券）

本展のスタンダードチケット。会期中に会場窓口でお求めいただく当日料金（カッコ内料金）より、一律で200円お得な前売料金となっています。チケットは、来館日を指定する「日付指定券」となります。

※入館希望日の前日23:59まで購入可能

※会場窓口で()内料金にて当日券の販売あり

※事前購入可能なスタンダードチケットは、各日予定枚数がなくなり次第、販売終了。当日券は終日会場窓口にて販売。

【チケット概要】

一般：1,800円 （2,000円）

専門・大学・高校生：1,500円 （1,700円）

4歳～中学生：1,200円 （1,400円）

販売：FANYチケット、麻布台ヒルズ ギャラリー専用オンラインサイト、ローソンチケット

※価格はすべて税込表記。

※4歳未満のお客様はすべてのチケットにおいて入館が無料となります。

※会期中に予定しているスペシャルイベントに参加できる「イベントチケット」について、各イベント詳細が決定次第、販売を予定。

※その他、注意事項やチケットに関する詳細情報は公式WEBサイトをご確認ください。

【チケット販売ページ】https://hamadamasatoshi.art/#ticket

浜田雅功展 「空を横切る飛行雲」 開催概要

名称：浜田雅功展 「空を横切る飛行雲」 （読み ： はまだまさとしてん 「そらをよこぎるひこうぐも」 ）

主催：吉本興業株式会社、麻布台ヒルズ ギャラリー

期間：2025年10月19日（日）～ 12月21日（日） ※10月17日（金） ・18日（土）は、スペシャルプレビューDAY ※会期中無休

時間：【金・土・日・祝日】10:00-20:00 ／ 【月・火・水・木】10:00-18:00

会場：麻布台ヒルズ ギャラリー （港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）

公式WEBサイト： https://hamadamasatoshi.art/

公式X：https://x.com/M_hamada_art

公式Instagram：https://www.instagram.com/m_hamada_art/