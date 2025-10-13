「WHITE ALBUM2 CONCERT」（2013年11月24日開催）のコンサート映像を2025年10月19日（日）19:00より無料配信！豪華出演者による同時視聴会の配信も決定！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2025年10月19日（日）19:00より2013年11月24日に開催されたイベント「WHITE ALBUM2 CONCERT』のコンサート映像（夜公演）を無料配信いたします。あわせて、豪華出演者による同時視聴会の配信も決定いたしましたので、お知らせいたします。

●「WHITE ALBUM2 CONCERT」のコンサート映像を無料配信！

YouTubeのアクアプラス公式チャンネルにて、2013年11月24日に開催されたイベント「WHITE ALBUM2 CONCERT』のコンサート映像（夜公演）を無料配信いたします。

▼配信日時

2025年10月19日（日）19:00～

▼配信サイト

YouTube プレミア公開

URL：https://youtu.be/3AQjqJPVJ98(https://youtu.be/3AQjqJPVJ98)

▼注意事項

・配信はやむを得ない事情により、中止となる場合がございます。

●「WHITE ALBUM2 CONCERT」同時視聴会を配信！

YouTubeのアクアプラス公式チャンネルにて、無料配信するイベント「WHITE ALBUM2 CONCERT』（2013年11月24日開催）のコンサート映像（夜公演）の同時視聴会を配信いたします。あわせて、豪華出演者たちによる楽しいトーク等をお届けする予定です。

▼出演者（敬称略）

水島大宙：『WHITE ALBUM2』北原春希役

米澤円：『WHITE ALBUM2』小木曽雪菜役

YURiKA：歌手

▼配信日時

2025年10月19日（日）19:00～

▼配信サイト

YouTube Live配信

URL：https://youtube.com/live/huzSNnR5PRw(https://youtube.com/live/huzSNnR5PRw)

▼注意事項

・出演者は予告なく変更になる場合がございます。

・配信はやむを得ない事情により、中止となる場合がございます。

・ネタバレありのトーク予定ですので、ご注意ください。

・同時視聴会では『WHITE ALBUM2 CONCERT』の映像はご覧いただけません。

・『WHITE ALBUM2 CONCERT』と同時視聴会の映像でタイムラグが起こることをご了承ください。

■ハッシュタグキャンペーン

番組と連動してハッシュタグキャンペーンを開催いたします。

番組配信中にハッシュタグ「#WA2同時視聴会」を付けて、コンサート映像や番組の感想等を投稿していただいた方の中から「出演者寄書きサイン色紙」を合計3名の方にプレゼント！

▼応募方法

1.『アクアプラス』公式X(旧Twitter)のアカウント(@AQUAPLUS)をフォロー。

2.ハッシュタグ「# WA2同時視聴会」を付けて投稿してください。

▼プレゼント内容

「出演者寄書きサイン色紙」…3名様

▼応募期間

「生放送SP！ WHITE ALBUM2 CONCERT 同時視聴会！」開始～終了まで

▼当選発表

応募期間終了後、当選者の方には『アクアプラス』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

▼ご注意

・Xアカウントが非公開になっている場合、応募対象外となります。

・Xアカウントがダイレクトメッセージを受信できない状態の場合、ご連絡から10日間ご返信いただけない場合は当選を無効とさせていただきます。

・『アクアプラス』公式Xアカウントのフォローを解除もしくはポストが取り消されている場合、当選は無効とさせていただきます。

・掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

・本キャンペーンの応募状況、および選考結果等に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

・プレゼントの送付先は、日本国内に限らせていただきます。

・プレゼントの換金および当選権利の譲渡はできません。

・プレゼント送付に関する送料は、弊社にて負担させていただきます。

・個人情報は株式会社アクアプラスが厳重に管理を行い、お客様の承諾なしに第三者に公開いたしません。

■公式サイト

https://aquaplus.jp/

■公式Twitter

https://x.com/AQUQPLUS