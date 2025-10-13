「WHITE ALBUM2 CONCERT」（2013年11月24日開催）のコンサート映像を2025年10月19日（日）19:00より無料配信！豪華出演者による同時視聴会の配信も決定！
株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2025年10月19日（日）19:00より2013年11月24日に開催されたイベント「WHITE ALBUM2 CONCERT』のコンサート映像（夜公演）を無料配信いたします。あわせて、豪華出演者による同時視聴会の配信も決定いたしましたので、お知らせいたします。
●「WHITE ALBUM2 CONCERT」のコンサート映像を無料配信！
YouTubeのアクアプラス公式チャンネルにて、2013年11月24日に開催されたイベント「WHITE ALBUM2 CONCERT』のコンサート映像（夜公演）を無料配信いたします。
▼配信日時
2025年10月19日（日）19:00～
▼配信サイト
YouTube プレミア公開
URL：https://youtu.be/3AQjqJPVJ98(https://youtu.be/3AQjqJPVJ98)
▼注意事項
・配信はやむを得ない事情により、中止となる場合がございます。
●「WHITE ALBUM2 CONCERT」同時視聴会を配信！
YouTubeのアクアプラス公式チャンネルにて、無料配信するイベント「WHITE ALBUM2 CONCERT』（2013年11月24日開催）のコンサート映像（夜公演）の同時視聴会を配信いたします。あわせて、豪華出演者たちによる楽しいトーク等をお届けする予定です。
▼出演者（敬称略）
水島大宙：『WHITE ALBUM2』北原春希役
米澤円：『WHITE ALBUM2』小木曽雪菜役
YURiKA：歌手
▼配信日時
2025年10月19日（日）19:00～
▼配信サイト
YouTube Live配信
URL：https://youtube.com/live/huzSNnR5PRw(https://youtube.com/live/huzSNnR5PRw)
▼注意事項
・出演者は予告なく変更になる場合がございます。
・配信はやむを得ない事情により、中止となる場合がございます。
・ネタバレありのトーク予定ですので、ご注意ください。
・同時視聴会では『WHITE ALBUM2 CONCERT』の映像はご覧いただけません。
・『WHITE ALBUM2 CONCERT』と同時視聴会の映像でタイムラグが起こることをご了承ください。
■ハッシュタグキャンペーン
番組と連動してハッシュタグキャンペーンを開催いたします。
番組配信中にハッシュタグ「#WA2同時視聴会」を付けて、コンサート映像や番組の感想等を投稿していただいた方の中から「出演者寄書きサイン色紙」を合計3名の方にプレゼント！
▼応募方法
1.『アクアプラス』公式X(旧Twitter)のアカウント(@AQUAPLUS)をフォロー。
2.ハッシュタグ「# WA2同時視聴会」を付けて投稿してください。
▼プレゼント内容
「出演者寄書きサイン色紙」…3名様
▼応募期間
「生放送SP！ WHITE ALBUM2 CONCERT 同時視聴会！」開始～終了まで
▼当選発表
応募期間終了後、当選者の方には『アクアプラス』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
▼ご注意
・Xアカウントが非公開になっている場合、応募対象外となります。
・Xアカウントがダイレクトメッセージを受信できない状態の場合、ご連絡から10日間ご返信いただけない場合は当選を無効とさせていただきます。
・『アクアプラス』公式Xアカウントのフォローを解除もしくはポストが取り消されている場合、当選は無効とさせていただきます。
・掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
・本キャンペーンの応募状況、および選考結果等に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
・プレゼントの送付先は、日本国内に限らせていただきます。
・プレゼントの換金および当選権利の譲渡はできません。
・プレゼント送付に関する送料は、弊社にて負担させていただきます。
・個人情報は株式会社アクアプラスが厳重に管理を行い、お客様の承諾なしに第三者に公開いたしません。
■公式サイト
https://aquaplus.jp/
■公式Twitter
https://x.com/AQUQPLUS