EXNOAとKMSによる3DタクティクスRPG『天啓パラドクス』サービス開始から3.5周年！3.5周年記念キャンペーンやイベントが開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：https://kms3.com/）は、3DタクティクスRPG『天啓パラドクス』で、サービス開始から3.5周年を記念した特別なキャンペーン、イベントを開始したことをお知らせします。

■3.5周年アニバーサリーキャンペーン開催中！

皆様にご愛顧いただきましたおかげで、リリースから3.5周年を迎えることができました！

3.5周年を記念したキャンペーンを開催中です！

■3.5周年アニバーサリー！ログインボーナス

期間中にログインすることで、すーぱー虹のマカロンキャラ交換チケットが獲得できます。

▼開催期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月1日（土）4:59

■3.5周年アニバーサリーパネルミッション

キャンペーン期間中にミッションをクリアすると、マカロンのガラガラポン抽選券を獲得でき、全てのミッションをクリアすると特別イラストが獲得出来ます。

▼開催期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月1日（土）4:59

■最大200連！3.5周年アニバーサリー毎日無料10連ガチャ

開催期間中、お1人様1日1回限定で回せる無料の10連ガチャです。

▼開催期間

2025年10月13日（月）5:00 ～ 2025年11月2日（日）4:59

■3.5周年アニバーサリー記念キャンペーン

期間中、メインクエストの消費スタミナが半減します。また全素材クエストにてアイテムのドロップ率が1.5倍に増加します。さらに、メインクエスト、素材クエストでのキャラの獲得経験値量が50％増加します。

▼開催期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月1日（土）4:59

■3.5周年アニバーサリー天啓フェス

本ガチャではSキャラの提供割合が通常の2倍となり、6%の確率で排出されます。

Revelation・はっぴぃにゅういやー！を含む、2025年6月10日までに登場したキャラを獲得することができます。

さらにレヴィアタン、アスモデウス、ルチアも獲得できるチャンスです！

※ラインナップは、一部のEvil・Hope限定キャラ、コラボ・ミッションパック限定キャラなどを除きます。

■殲滅戦開催中！

2025年10月13日（月）0:00より「殲滅戦」が開催中です！

「イベントクエスト」では、クエストドロップアイテムとして、イベント交換用アイテム「殲滅戦の書物Vol.2」が獲得できます。また、「殲滅戦」ではレアドロップアイテムとして、イベント交換用アイテム「輝く書物Vol.35」を獲得することができます。

「殲滅戦の書物Vol.2」、「輝く書物Vol.35」を集める事で、『神獣アルマーレのアルカナ』『アストロラーベ』『ランケア・グラキアリス』等をはじめ、様々なアイテムをイベント限定交換所で交換する事ができます。

「殲滅戦」では、出現する敵を倒し「殲滅ポイント」獲得するクエストになっております。

「殲滅戦」は敵ごとに「殲滅ポイント」が異なり、HPが高い敵になるほど「殲滅ポイント」を大量に獲得できます。

▼イベントミッション

本イベント開催期間中、限定ミッションを開催致します。

ミッションを達成することで豪華な報酬を獲得できます。

詳しくはミッションページよりご確認ください。

▼イベント開催期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月10日（月）23:59

▼報酬交換期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月13日（木）23:59

■3.5周年アニバーサリー 結果が先に分かるS10体確定ガチャ開催中！

2025年10月13日（月）0:00より、『3.5周年アニバーサリー 結果が先に分かるS10体確定ガチャ』が開催中です。

本ガチャはガチャ結果を確認してからキャラクターを獲得するかを選択することができます。

また「引き直しチケット」を所持していると、引き直しをすることもできます。

「引き直しチケット」は購入特典ミッションなどで獲得することができます。

早くパーティーを強化したい、ゲームを始められたばかりの方におすすめのガチャです！

▼ガチャ開催期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月10日（月）23:59

■限定新キャラPickUPガチャ【闇を切り裂く新たなる光Vol.1/Vol.2】開催中！

新キャラが追加されたPickUPガチャ「闇を切り裂く新たなる光Vol.1/Vol.2」が開催中です！

ここでピックアップされているキャラクターは、キャラシナリオを閲覧するとホーム画面に設定できるシーンイラストが入手できます！

▼開催期間

■ガチャ開催期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月10日（月）23:59

■キャラ交換チケット交換期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月17日（月）23:59

【特別価格キャンペーン】

・「1回引く」※1日1回

本ガチャの「1回引く」を特別価格でご利用できるキャンペーンとなります。

1日1回限定（毎日AM5:00更新）で、100DMMポイントまたは、有償100ダイヤでご利用頂く事ができます。

※App Store版、Google Play版につきましては、有償ダイヤのみご利用いただけます。

【ピックアップキャラ紹介】

本ガチャでは以下の新キャラの出現率がアップします。

▲Sロセット【水都の潮騒を護りし忍耐の新煌】

グループ：ペイシェ タイプ：ソーサラー

・必殺技『ステラ・ポラーレ』

範囲内の敵すべてに水属性魔法大ダメージ（威力+50%）を与え、ペイシェのなかま全てのスキル威力・水属性威力・水属性物理威力・水属性体技威力・水属性波動威力・水属性魔法威力を30%上げる（効果3ターン）。更に自分の全スキルを変化させる（効果2ターン）。

※スキル最大強化時の威力です。

--スキル変化後--

・必殺技『ステラ・スパークル 』

範囲内の敵すべてに水属性魔法大ダメージ（威力+50%）を与え、ペイシェのなかま全てのスキル威力・水属性威力・水属性物理威力・水属性体技威力・水属性波動威力・水属性魔法威力を50%上げる。

※スキル最大強化時の威力です。

▲Sサンドラ【情愛の雪花を護りし救恤の新煌】

グループ：ジェネラス タイプ：ジャマー

・必殺技『雪舞うホワイトスケープ』

範囲内の敵全ての水属性耐性・氷属性耐性を50%下げ（効果3ターン）、範囲内のなかま全ての水属性耐性・氷属性耐性を50%上げる（効果3ターン）。更に自分の全スキルを変化させる（効果2ターン）。

※スキル最大強化時の威力です。

--スキル変化後--

・必殺技『純雪踊るホワイトカントリー 』

範囲内の敵全ての水属性耐性・氷属性耐性を50%下げ、範囲内のなかま全ての水属性耐性・氷属性耐性を50%上げる。使用回数制限：3

※スキル最大強化時の威力です。

本ガチャの新キャラは本ガチャが終了しても、Premiumガチャへは追加されません。

※新キャラは異なるガチャで再登場する可能性があります。

▼販売期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59

■タラッサ＆ミリアム獲得SPミッションパック販売中！

Sタラッサ【海砕の巨槌を授かりし大天使】＆Sミリアム【新たな力で英雄を護りし熾天聖】が獲得できるスペシャルミッションパックを販売中です。

購入後に表示される特別ミッションをクリアするとタラッサ、ミリアムや、

タラッサ＆ミリアムの覚醒結晶をはじめとしたさまざまなアイテムを獲得できます。

▲Sタラッサ【海砕の巨槌を授かりし大天使】

グループ：ペイシェ タイプ：アタッカー

●必殺技『グラン・ミョルニル』

範囲内の敵すべてに水属性体技大ダメージ（威力+50%）を与え、自分の【グレニティ・ミョルニル】の威力を300％上げる。更に自分の全スキルを変化させる（効果2ターン）。

※スキル最大強化時の威力です。

●スキル変化後

『グレニティ・ミョルニル』

範囲内の敵すべてに水属性体技大ダメージ（威力+50%）を与え、範囲内の敵にランダムで水属性体技大ダメージ（威力+50%）を5回与える。

※スキル最大強化時の威力です。

▲Sミリアム【新たな力で英雄を護りし熾天聖】

グループ：ペイシェ タイプ：アタッカー

●必殺技『士団閃撃』

範囲内の敵全てに威力540%の物理ダメージを与え、ペイシェのなかま全ての物理威力・体技威力を60%上げる（効果3ターン）。更に自分の全スキルを変化させる（効果2ターン）。

※スキル最大強化時の威力です。

●スキル変化後

『熾天・士団閃撃』

範囲内の敵全てに威力570%の物理ダメージを与え、自分のクリティカル率を100%上げる（効果3ターン）。クールターン数：1

※スキル最大強化時の威力です。

▼販売期間

2025年10月13日（月）0:00 ～ 2025年11月10日（月）23:59

※お1人様1回まで、「アイテムショップ」の「特別ミッション」からご購入いただけます。

■今回ご紹介したキャラクターのシーンイラストをチラ見せ！

キャラクターを育成するとより親密になることができます♪

女の子たちとの濃密なひと時をお楽しみください！

■3.5周年を記念したリポストCPを開催中！

3.5周年を記念し、公式Xにて1,000円分のAmazonギフトカード番号が毎日抽選で20名さま、合計100名さまに当たるキャンペーンを開催中です。是非ご参加ください。

期間中に公式X（https://x.com/tenpara_staff）をフォローし、対象のポストをリポストするとだけで応募完了！是非ふるってご参加ください。

▼キャンペーン参加方法

1．公式Xアカウント（@tenpara_staff）をフォロー

2．該当ポストをリポスト

キャンペーンの詳細は公式Xの当該ポストをご確認ください。

開催期間：2025年10月13日（月）～ 2025年10月17日（金）23:59

※本キャンペーンは合同会社 EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは合同会社 EXNOAキャンペーン事務局（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com、 Inc. またはその関連会社の商標です。

■公式Xにてオリジナルグッズプレゼントキャンペーンも開催中！

10月12日（日）に配信されました「テンパラ放送局 3.5周年記念生放送」を記念し、公式Xにて抽選で30名さまにオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施中！

是非ご参加ください！

▼キャンペーン参加方法

1．公式Xアカウント（@tenpara_staff）をフォロー

2．生配信中に発表されたキーワードを当該のポストに返信で応募完了

開催期間：2025年10月20日（月）23:59

生配信URL：https://youtube.com/live/epFwMzYK5Os?

▼製品概要

タイトル：天啓パラドクス

ジャンル：3DタクティクスRPG

▼こちらからゲームをプレイ！：

https://games.dmm.com/detail/tenkeiprdx

▼公式サイト：https://tenkei-paradox.com/

▼公式X：https://x.com/tenpara_staff

▼公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCY7_7-EZ5rVihHknAEm9poQ

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/ DMM GAMESストア/ App Store / Google Play

権利表記：(C)️2021 EXNOA LLC / KMS,inc.

販売価格：基本無料（一部アプリ内課金有り）

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。