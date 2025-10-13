【愛知・瀬戸】結の森 ハロウィン祭で「Instagramフォトコンテスト」開催！

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県岡崎市）が運営する「ウッドデザインパーク瀬戸」は、2025年10月25日（土）開催の『結の森 ハロウィン祭』に合わせ、来場者を対象としたInstagramフォトコンテストを実施します。ハロウィンならではの仮装やフォトブース、出店の様子、家族写真など“その日の思い出”を投稿していただく企画です。投稿期間は10/25～10/31、11/1に公式SNSで結果を発表します。

フォトコンテスト概要

参加対象：イベント入場者全員

参加方法：

1）Instagram（推奨）などSNSに、当日のハロウィンイベント写真を投稿

2）ハッシュタグ #ウッドデザインパーク瀬戸ハロウィン2025 を付けて投稿

※仮装・フォトブース・出店風景・家族写真など、テーマ自由／1名複数投稿OK

投稿期間：2025年10月25日（土）～10月31日（金）

結果発表：同年11月1日（土）に当施設SNSで発表

賞品：グランピング1泊無料券（4名まで／利用期限：2026年3月末）

『結の森 ハロウィン祭』について

～大人も子供もつながるみんなの輪！五感で楽しむ体験型ハロウィン～

開催日：2025年10月25日（土）10:00～17:00（音楽ステージも同時間）

会場：ウッドデザインパーク瀬戸店（〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町730）

入場料：無料（体験・飲食は一部有料）

主催：ウッドデザインパーク株式会社

アクセス：車でお越しの場合

・東海環状自動車道「せと赤津IC」より約5分

・東海環状自動車道「せと品野IC」より約10分

・東名高速道路「長久手IC」より約５分

名古屋方面から

・名古屋市中心部より車で約40分

・名古屋ICから約30分でアクセス可能

上記のQRコードからご予約できます特別フォトブースも設置

【撮影内容】

・1枠15分（入れ替え時間15分、10:00~の場合は10:15までです。）・撮影データ3枚付き・追加データ1枚500円で購入可能

【予約方法】

このリンク(https://calendar.app.google/wtkLS2jTWNUJNVpc7)又はQRコードからご希望の時間枠を選択してください。ご予約確定後、当日は開始5分前に施設内、ドームテントまでお越しください。

【注意事項】

・キャンセル・変更は前日までにご連絡をお願いします。

・撮影データは後日オンライン納品となります。（有料）

施設シンボルの「合掌造り」

ぜひこの機会にウッドデザインパーク瀬戸に遊びにきてください！！

イベントチラシ又はHPイベント詳細は下記からご覧いただけます！

https://prtimes.jp/a/?f=d45400-800-569e6111c9c80e8b4fe48bd5fcfeeff1.pdfイベント詳細はこちら :https://wood-designpark.jp/seto/event/4828-2.html