1人目人事としてベンチャー・スタートアップの「初めての採用活動」を徹底的にサポートするRPOサービス「Hitorime人事」をリリース！

株式会社APILLOX

株式会社APILLOX（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：山下 雅弘）は、2025年10月13日に初めての採用活動を始めるベンチャー・スタートアップ企業様の採用活動を徹底的にサポートするRPOサービス「Hitorime（ヒトリメ）人事」の正式リリースを発表いたします。

▼ サービス概要

これまで弊社は「日本で一番採用の熱い場所をお届けしたい」をコンセプトに、CxO・新規事業における1人目エンジニア・1人目インターンなど、企業にとって特に重要な”1人目ポジション”の採用に特化した、新しい形のマッチングサービス「Hitorime」を運営してまいりました。

Hitorimeの運営を進めていく中で創業間もないベンチャーやスタートアップ企業様の多くが代表自身で限られた少ない時間・資金の中で、採用活動を手探りで進められているということを目の当たりにしました。

昨今、採用手法が数多くあることもあり、ついつい採用手法に目が行きがちですが、なぜ自社が求職者が売り手市場のこの日本で選ばれるのか、自社がどういった想いに共感して欲しいのかなどコアの部分をまずは徹底的に構築することが長期的な採用単価を抑え、自社と求職者とのミスマッチを減らすと信じています。

そこでその基盤構築から採用実務まで弊社が1人目人事としてサポートするサービスが「Hitorime人事」です。

▼ 主な特徴

・ エンジニア経験を活かしたエンジニア目線での採用ご支援：弊社代表の山下が元々1人目エンジニア経験があるため、技術的な観点での募集の見せ方や採用ピッチの作成も対応可能です。

・ 単月単位で解約可能かつ最低月額10万円からご利用可能：MVVの設計や採用ピッチ資料の作成、採用サイトの作成など1ヶ月単位でのご利用をしていただくことが可能です。

・ Hitorimeとの連携：弊社運営の1人目ポジションに特化した採用マッチングサービス「Hitorime」も併せてご活用いただけますので、1人目ポジション採用を進められる企業様に特におすすめです。

▼ 【先着10社限定】初期費用0円キャンペーン実施中

今回の「Hitorime人事」のリリースに伴い、先着10社限定で本来10万円かかる初期費用を0円でご支援をスタートすることが可能です！

この機会をお見逃しなく！

▼ サービスURL

【Hitorime人事】

https://hitorime.net(https://hitorime.net/jinji)/jinji(https://hitorime.net/jinji)

【Hitorime】

https://hitorime.net/lp

▼ 代表コメント（株式会社APILLOX 代表取締役・山下雅弘）

僕自身が1人目ポジションで働いた経験を通じて、責任があるが故の裁量のある環境こそが、ビジネスパーソンとして大きな成長ができることを実感しました。

「日本で一番採用の熱い場所をお届けしたい」――その想いを胸に、Hitorime、Hitorime人事を通じて、成長企業と本気の求職者が出会い、日本を代表する企業や起業家が生まれていくことを願っています。

キャリアを大きく動かしたいすべての方へ。「1人目として働く」という選択肢を、ぜひ一度検討してみてください。