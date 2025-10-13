ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』
日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週金曜日開催している。
全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで110組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。
ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。
現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週金曜日（第2第4金曜日）、BRONZE STAGEは毎週金曜日に実施している。
SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）
BRONZE STAGE（日本橋案内所前）
会場図
ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。
エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。
ステージ設備も備えたAGORA CAFE
注目の10/17は、ボーカル中村悠太とラッパー. Arawの2人からなるボーカルユニットBLIVALNOAと、2020年1月からYouTube にシティポップを中心にカバー動画を投稿する形で活動をスタートし現在は登録者数7万人を超える陽真、 ロックバンド赤い同盟 Vo.Fl.として活動中の青木ありあと、帯広市を拠点に活動中の北海道出身シンガーソングライターのYUA、音楽高校に通う16歳シンガーソングライター小杉ゆん、が、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。
いま注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。
10/17ステージ詳細
【実施時間】
17:30～ BRONZE STAGE BLIVALNOA
18:20～ BRONZE STAGE 陽真
19:10～ BRONZE STAGE 青木ありあ・YUA・小杉ゆん
【実施場所】
日本橋案内所前 *COREDO室町1地下1階：BRONZE STAGE
【入場料】
無料
※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。
【出演アーティストプロフィール】
ブライヴァルノア
BLIVALNOA
2022年8月に結成。
ボーカル中村悠太（なかむらゆうた）とラッパー. Araw（アラウ）の2人からなるボーカルユニット。
4人組として始動したが約1年で2人になり、解散すると思われたが、様々な逆境を乗り越え、再始動後初のワンマンライブ【Restart in赤羽ReNYα】に挑戦し、動員目標330名を達成！
その後、東名を拠点に毎月ワンマンライブと主催ライブを軸に活動中。
各々、10年間の音楽活動を経て、今もまだ下積みではあるが、「諦めない」「絶対夢を叶えてやる」という強い気持ちは変わらない。
ボーカルの中村悠太は、BS日テレから放送された「現役歌王JAPAN」でTOP10入りを果たす。
ひま
陽真
高校進学を機に単身上京し、2020年1月から YouTube にカバー動画を投稿する形で活動をスタート。現在7万人を超える。
2022年に5曲入りEP「しぇいく」をリリース。同年11月11日には初のワンマンライブを東京で開催し、チケットが完売する。
2024年2月14日に人気韓国人プロデューサー兼DJのNight Tempo(ナイト・テンポ)のプロデュースによる新曲「Want You」「Merry-Go-Round」を2曲同時リリースし渋谷WWWでのワンマン公演を開催。
2025年冬には初のオリジナルアルバムリリースと広島・東京のワンマンツアーが決定している。
あおき ありあ
青木ありあ
19歳 avex entertainment所属
ガールズバンドUtakata3&1 ロックバンド赤い同盟 Vo.Fl.として活動
2018年 童謡こどもの歌コンクール 大人部門銀賞
2019年 ツアーズミュージカル 赤毛のアン広島
2019年 2020年エンターテインメントチャレンジ＋２年連続グランプリ
2022年 映画ちゃりへん ヒロイン
2023年 NHKのど自慢 今週のチャンピオン
2023年 日比谷フェスティバル 宮本亞門氏、平原綾香氏らに"NEXTアーティスト"として選出
2024年 ありあフェス開催600人集客
TV 音楽チャンプ 関ジャニ∞モーツァルト
ゆあ
YUA
北海道出身のシンガーソングライター。
帯広市を拠点に活動。
全国、全世界を飛び回って歌うアーティストを目指している。
”全世界の人々に愛される歌手になる”という夢を叶えるために活動中。
こすぎ ゆん
小杉ゆん
16歳、音大付属高校2年生。avex youth所属のシンガーソングライター。
小学校1年生からギターを始め、4年生から路上ライブやライブハウスで活動。
9歳から14歳までカラオケまねきねこ専属アーティストを務める。女優、モデルとしても活動しており、CM、映画、ドラマなどに出演中。
主な芸歴
◆映画
2020 『こどもばんぱく』ギター少女高橋ゆず役
劇中歌「青い空に向かって僕らは」担当
2017『トリノコシティ 』美織役
◆テレビ
2018 NTV「1周回って知らない話『大竹しのぶ編』」 大竹しのぶ(幼少期)役
2014 YTV「獣医さん 事件ですよ」 第11話 大倉美貴(幼少期)役
◆CM
2023 学習塾1対1ネッツ
2017 富士通「3Dセンシング技術」篇
2017 環境省クールビズCM静岡篇
2017 セブンイレブン「おにぎり100円セール」
2016 コカ・コーラ「爽健美茶」
2016 COCO塾ジュニア
公式SNS / HP
公式ウェブサイト https://nmusicliver.jp/
X https://x.com/NML_info
TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP
Instagram https://www.instagram.com/nml___official/
日本橋 Music Liver 概要
10月以降、一部日程を除き、毎週金曜の開催となります。
※10月2週、12月1週は、木曜開催予定
【実施期間】 2025年4月3日（木）～
【実施時間】 17:30～20:00
【実施場所】
日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週金曜日
日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4金曜日
※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）
【協力】
Tokyo Street Live 4K https://youtube.com/@tokyostreetlive4k
日本橋チャンネル https://www.youtube.com/@ch-xi7ts