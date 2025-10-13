ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』

株式会社スパート

日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週金曜日開催している。

全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで110組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。

ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。

現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週金曜日（第2第4金曜日）、BRONZE STAGEは毎週金曜日に実施している。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）BRONZE STAGE（日本橋案内所前）会場図

ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。

エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。

ステージ設備も備えたAGORA CAFE

注目の10/17は、ボーカル中村悠太とラッパー. Arawの2人からなるボーカルユニットBLIVALNOAと、2020年1月からYouTube にシティポップを中心にカバー動画を投稿する形で活動をスタートし現在は登録者数7万人を超える陽真、 ロックバンド赤い同盟 Vo.Fl.として活動中の青木ありあと、帯広市を拠点に活動中の北海道出身シンガーソングライターのYUA、音楽高校に通う16歳シンガーソングライター小杉ゆん、が、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。

いま注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。

10/17ステージ詳細

【実施時間】

17:30～ BRONZE STAGE BLIVALNOA

18:20～ BRONZE STAGE 陽真

19:10～ BRONZE STAGE 青木ありあ・YUA・小杉ゆん

【実施場所】

日本橋案内所前 *COREDO室町1地下1階：BRONZE STAGE

【入場料】

無料

※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。

【出演アーティストプロフィール】

ブライヴァルノアBLIVALNOA

2022年8月に結成。

ボーカル中村悠太（なかむらゆうた）とラッパー. Araw（アラウ）の2人からなるボーカルユニット。

4人組として始動したが約1年で2人になり、解散すると思われたが、様々な逆境を乗り越え、再始動後初のワンマンライブ【Restart in赤羽ReNYα】に挑戦し、動員目標330名を達成！

その後、東名を拠点に毎月ワンマンライブと主催ライブを軸に活動中。

各々、10年間の音楽活動を経て、今もまだ下積みではあるが、「諦めない」「絶対夢を叶えてやる」という強い気持ちは変わらない。

ボーカルの中村悠太は、BS日テレから放送された「現役歌王JAPAN」でTOP10入りを果たす。

ひま陽真

高校進学を機に単身上京し、2020年1月から YouTube にカバー動画を投稿する形で活動をスタート。現在7万人を超える。

2022年に5曲入りEP「しぇいく」をリリース。同年11月11日には初のワンマンライブを東京で開催し、チケットが完売する。

2024年2月14日に人気韓国人プロデューサー兼DJのNight Tempo(ナイト・テンポ)のプロデュースによる新曲「Want You」「Merry-Go-Round」を2曲同時リリースし渋谷WWWでのワンマン公演を開催。

2025年冬には初のオリジナルアルバムリリースと広島・東京のワンマンツアーが決定している。

あおき ありあ青木ありあ

19歳 avex entertainment所属

ガールズバンドUtakata3&1 ロックバンド赤い同盟 Vo.Fl.として活動

2018年 童謡こどもの歌コンクール 大人部門銀賞

2019年 ツアーズミュージカル 赤毛のアン広島

2019年 2020年エンターテインメントチャレンジ＋２年連続グランプリ

2022年 映画ちゃりへん ヒロイン

2023年 NHKのど自慢 今週のチャンピオン

2023年 日比谷フェスティバル 宮本亞門氏、平原綾香氏らに"NEXTアーティスト"として選出

2024年 ありあフェス開催600人集客

TV 音楽チャンプ 関ジャニ∞モーツァルト

ゆあYUA

北海道出身のシンガーソングライター。

帯広市を拠点に活動。

全国、全世界を飛び回って歌うアーティストを目指している。

”全世界の人々に愛される歌手になる”という夢を叶えるために活動中。

こすぎ ゆん小杉ゆん

16歳、音大付属高校2年生。avex youth所属のシンガーソングライター。

小学校1年生からギターを始め、4年生から路上ライブやライブハウスで活動。

9歳から14歳までカラオケまねきねこ専属アーティストを務める。女優、モデルとしても活動しており、CM、映画、ドラマなどに出演中。

主な芸歴

◆映画

2020 『こどもばんぱく』ギター少女高橋ゆず役

劇中歌「青い空に向かって僕らは」担当

2017『トリノコシティ 』美織役

◆テレビ

2018 NTV「1周回って知らない話『大竹しのぶ編』」 大竹しのぶ(幼少期)役

2014 YTV「獣医さん 事件ですよ」 第11話 大倉美貴(幼少期)役

◆CM

2023 学習塾1対1ネッツ

2017 富士通「3Dセンシング技術」篇

2017 環境省クールビズCM静岡篇

2017 セブンイレブン「おにぎり100円セール」

2016 コカ・コーラ「爽健美茶」

2016 COCO塾ジュニア

日本橋 Music Liver 概要

10月以降、一部日程を除き、毎週金曜の開催となります。

※10月2週、12月1週は、木曜開催予定

【実施期間】 2025年4月3日（木）～

【実施時間】 17:30～20:00

【実施場所】

日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週金曜日

日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4金曜日

※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）

【協力】

