【速報】 『NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN INCHEON』11/2(日) KNTVで 韓国から生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、NCT WISH初の単独コンサート『 NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN INCHEON 』の最終日公演を韓国から生中継することを決定いたしました。

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

2024年2月に華々しくデビューし、2025年も精力的に活動を続けているNCT WISH。そんなNCT WISHのエネルギッシュでフレッシュなコンサート『NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN INCHEON』が10/31（金）・11/1（土）・2（日）の3日間、韓国・仁川で行われます。今回のコンサートは仁川を皮切りに日本の各地域、そしてバンコクとジャカルタなどアジア各国を回るアリーナツアー。追加公演も決まり爆発的人気を誇るNCT WISHのステージに期待が高まっています。KNTVでは、仁川インスパイアアリーナで行われる3日目の模様を生中継でお届けいたします。

NCT WISHの魅力溢れるライブを是非、リアルタイムでご覧ください。

■＜生中継＞

『NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN INCHEON』

11月2日（日） 午後4：00～ 韓国から生中継！

出演：NCT WISH

※日本語字幕はございません。

※生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、ケーブルテレビ（J:COM、イッツコム、K-CAT、CNCiほか）、ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

