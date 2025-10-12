小野友樹、木島隆一、駒田航、田丸篤志、葉山翔太 出演！大好評のBLコミック朗読イベント『Ficus Party 6th』2025年10月12日(日)より応募受付開始！

NTTソルマーレ株式会社

　NTTソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下 NTTソルマーレ)が運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は2025年10月12日(日)より会員限定朗読イベント『Ficus Party 6th』(2026年1月11日(日)開催予定)の応募受付を開始いたします｡




1.『Ficus Party 6th』応募方法について


　会場観覧は事前にご応募いただいた方の中から抽選で200名の当選者に観覧(有料)いただけます｡ライブ配信・アーカイブ視聴は参加費無料＆応募者全員参加可能です｡



■会場観覧について


応募方法:下記､『Ficus Party 6th』特設サイトからお申し込みください｡


　　　　　https://www.cmoa.jp/special/?page_id=ficusparty


　　　　　※お申し込みにはコミックシーモア会員登録(無料)と


　　　　　　イープラス会員登録(無料)が必要になります｡


応募期間:2025年10月12日(日) 21:00～2025年11月2日(日) 23:59


当選発表:2025年11月22日(土)


参加費用:801円(税込)　 ※当選者に通知連絡しますので､その後お支払いいただきます｡



■ライブ配信について


申し込み期間:2025年10月12日(日) 21:00～2026年1月17日(土)20:00


配信期間:2026年1月11日(日)17:00～2026年1月17日(土) 23:59


参加費用:無料



【イベント応募注意事項】


・本イベントは､コミックシーモア会員限定の配信イベントとなります｡


・コミックシーモア会員であれば､ライブ配信・アーカイブ視聴は無料でご参加いただけます｡


・お申し込みはコミックシーモア会員1会員番号につきご本人様1回までとなります｡


・会場観覧に落選された場合は､別途ライブ配信のお申し込みが必要となります｡


・コミックシーモア会員番号などイベントの申し込み内容に不備があった場合､無効にさせて


　いただく場合がございますので､あらかじめご了承ください｡


・お申し込みいただいたご本人様以外の方にイベント参加の権利を譲渡することはできません｡


・トラブルや出演者の都合､社会情勢の影響により､予告なくイベント内容が変更または中止となる場合


　がございます｡あらかじめご了承ください｡



2.『Ficus Party 6th』イベント内容について


■開催日
　2026年1月11日(日) 17:00開演



■開催場所


　新宿LUMINE 0


　https://www.lumine.ne.jp/luminezero/



■出演者


　小野友樹､木島隆一､駒田航､田丸篤志､葉山翔太 ※敬称略､五十音順に表記



■当日プログラム


　作品朗読､トーク､バラエティコーナーなど



3.豪華作家描き下ろしBLコミック独占先行配信中!さらにお得なキャンペーンも!


　『Ficus Party 6th』にて朗読する描き下ろしBLコミック全11作品は「コミックシーモア」にて独占先行配信中です｡朗読作品が今だけ無料や立ち読み増量でお楽しみいただけるお得なキャンペーンも開催しております｡この機会に是非作品を楽しんでいただき､『Ficus Party 6th』にご応募ください!



■朗読作品


相野ココ　　『言えない欲は皿の上』　(https://www.cmoa.jp/title/320553/)


赤いシラフ　『腐男子も歩けば恋に沼る』　(https://www.cmoa.jp/title/312013/)


Arinco　　　『きみと嘘のキス』 　(https://www.cmoa.jp/title/304142/)


栗原カナ　　『推しアイドル様のお気に召すまま』(https://www.cmoa.jp/title/304143/)


嶋二　　　　『カーテンコールが聴こえたら』　(https://www.cmoa.jp/title/325161/)


園瀬もち　　『恋のリテイクは午前0時に』　(https://www.cmoa.jp/title/330225/)


田倉トヲル　『ごちそうさまが言いたくて』　(https://www.cmoa.jp/title/301067/)


夏原サイケ　『間宮くんのナカは純情』　(https://www.cmoa.jp/title/326369/)


蜂巣　　　　『カットの合図は王子のキスで』 (https://www.cmoa.jp/title/314123/)


波真田かもめ『てのひらの恋とか愛』　　(https://www.cmoa.jp/title/317955/)


吉尾アキラ　『好きで好きで、大好きで』　(https://www.cmoa.jp/title/208566/)


※敬称略､五十音順に表記



4.『Ficus Party』とは


　『Ficus Party』(通称「フィカパ」)は､「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出するシーモアコミックスのBLレーベル「Ficus」より､本イベントのために描き下ろしたBLコミックを人気声優が朗読するイベントです｡


　2020年に第1回『Ficus Party』を開催以来､多くの皆さまよりご好評をいただいて参りました｡この度2026年1月11日(日)に第6回目となる『Ficus Party 6th』を開催いたします｡本イベントは､「会場観覧(抽選制)」と応募者全員参加可能な「ライブ配信」のハイブリッド形式で開催いたします｡



『Ficus Party 6th』特設サイト:


　https://www.cmoa.jp/special/?page_id=ficusparty



『Ficus』公式X:
　https://x.com/FicusParty



5.総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要


　コミックシーモアは､「想いとテクノロジーにより､マンガ熱を拡げていく｡」のビジョンを基に､常にサービスの向上や機能の拡充を行っています｡



(1)月間利用者数4,000万人超!21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア




(2)コミックを中心とした取扱い冊数171万冊以上の充実の品ぞろえ



(3)ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信



(4)「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開



(5)業界最大級となる410万件以上のお客様レビュー



(6)無料作品56,000冊以上､お得なキャンペーン1,500本以上の大量キャンペーンを展開



≪数値はすべて2025年9月30日実績≫



6.シーモアコミックスについて


　シーモアコミックスは､多くの読者の多様なニーズに応えるため､従来の出版社作品にはない､個性豊かなオリジナル作品を幅広いジャンルで創出し続ける編集部です｡



公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/



7.NTTソルマーレ株式会社について


　NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡



公式サイト: https://www.nttsolmare.com/


事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/



■電子書籍事業


・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営


　公式サイト: https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開


　公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/



・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」


　公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/



・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営


　公式サイト: https://mangaplaza.com/



<本件に関するお問い合わせ先>


●NTTソルマーレ株式会社


電子書籍事業部　塩見､永谷､中山､岡山､永田


連絡先: 06-6228-8861


e-mail: info@nttsolmare.com