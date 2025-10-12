Ææ¤Î¤ªÌÌ¥À¥ó¥¹½¸ÃÄ¡ÖO-MENZ¡×7Âç¥³¥é¥ÜÂèÆóÃÆ¤òÈ¯É½¡£O-MENZ½é¤Î¥×¥é¥¤¥º²½·èÄê¡ª¥Õ¥¯¥äÀ½¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×11/7¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¡£Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¤Ë»²Àï·èÄê¡ª
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤ªÌÌ¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÆæ¤Î¤ªÌÌ¥À¥ó¥¹½¸ÃÄ¡ÖO-MENZ¡×¡Ê¥ªー¥á¥ó¥º¡¿METEORA st.½êÂ°¡Ë¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¤¢¤ë¤¢¤ëCity¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖO-MENZ FAN MEETING TOUR -¥ï¥ë¥À¥¯¥ß ½©¤ÎÂç±óÂ-¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ä¥¢ーÏ¢Æ°¡È7Âç¥³¥é¥Ü¡É¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×½é¤Î¥×¥é¥¤¥º²½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡ÖO-MENZ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡£2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥½¥æー¡¦¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Î°ìÉô¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡¢DMM¥ª¥ó¥¯¥ì¤Ç½ç¼¡ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö°ìÆó»°»á¡×¤Ë¤è¤ë O-MENZ 5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¡ÖO-MENZ ³×Ì¿ver.¡×¡£ ÏÂÉ÷¤ªÌÌ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡ÈÏ¢¤ìÊâ¤±¤ëO-MENZ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§O-MENZ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê¥×¥é¥¤¥º¡Ë
¼ïÊÌ¡§¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§¡ÌÁ´5¼ï¡ÍÍ½Äê¡Ê·¨¼è¡¿¸Ñ¡¿ÈÌ¼ã¡¿¤ª¤«¤á¡¿°¤·Á¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó10cm¡Ê¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¡Ë
Å¸³«³«»Ï¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
¼è°·¡§¥½¥æー¡¦¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Î°ìÉô¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡¢DMM¥ª¥ó¥¯¥ì¸ÂÄê
¢¨¼Ì¿¿¤ä²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥é¥¤¥º¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸³«Æü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¤ËO-MENZ»²Àï·èÄê¡Ê11/29¡¦ÅÚ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¡×¤Ø¤ÎO-MENZ»²Àï¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â»ÜÆü¤Ï2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦1Éô 12:00～¡¿2Éô 15:30～¡¿ÅÀÅô¼° 16:40～
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¡ÊÀéÍÕ¸©Âµ¥±±º»Ô±ÊµÈ419¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://t-doitsumura.co.jp/
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏO-MENZ¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
O-MENZ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤È¶¦¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
Éð¼Ô½¤¹Ô¡ÖÉ´ÀïÏ£Ëáー¿·ー¡×¡È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ø±é¡É
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ø±é¡Û
11·î25Æü(²Ð) with KoRocK
11·î30Æü(Æü) with RAB ESPICE
12·î13Æü(ÅÚ) with KADOKAWA DREAMS
in¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§¢©105-7090 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶£±ÃúÌÜ£¸－£¸¡Ë
O-MENZ
SNSÈ¯¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤ªÌÌ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖÆæ¤Î¤ªÌÌ¥À¥ó¥¹½¸ÃÄ¡×¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢º¸¤«¤é ·¨¼è¡¢¸Ñ¡¢ÈÌ¼ã(¥êー¥Àー)¡¢¤ª¤«¤á¡¢°¤·Á¡£
¥°¥ëー¥×¤Ï¥×¥í¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥µー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TikTok¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿SNS¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô160Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀ¤´Ö¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«¤é¤ò¡ÖÆæ¤Î¤ªÌÌ¥À¥ó¥¹½¸ÃÄ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ³èÆ°¡£¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇËá¤«¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¡¢ÏÂÉ÷¤Î¤ªÌÌ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@o_menz
¢£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖO-MENZ OFFICIAL¡×
https://www.youtube.com/@o-menzofficial
¢£¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/o_menz_official/
¢£¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/o_menz_official