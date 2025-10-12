¾´ýÆüËÜ¥·¥êー¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡¡½à·è¾¡Âè°ì¶É¡¡Åì³¤Âç²ñÆÃÊÌÂÐ¶É¡¡10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ·ë²Ì¡¡¡¡Áê³Ý¤«¤ê¤ÎÍðÂÇÀï¤òÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ä
Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½à·è¾¡Âè°ì¶É¤ÏÅÏÊÕ ÌÀJTÇÕÇÆ¼Ô¤¬µÙ¾ì¤Î¤¿¤áÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿ÍÂÐ±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤ÎÆÃÊÌÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢
Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬±©À¸¶åÃÊ¤ò92¼ê¤ÇÇË¤ê¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉÔÀï¾¡¤ÎÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¼¡Àï¡¢·è¾¡Àï¤Çº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¤È±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐ¶ÉÍ½Äê¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¥¿ ¥¤ ¥È ¥ë¡§ ¡Ö¾´ýÆüËÜ¥·¥êー¥º JT¥×¥í¸ø¼°Àï¡×¡¡ÆÃÊÌÂÐ¶É
Æü Äø¡§ 2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì ½ê¡§ ¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè3Å¸¼¨´Û¡Ê½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬2ÃúÌÜ2¡Ë
¡Ú¡ÖJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡×ÆÃÊÌÂÐ¶É ·ë²Ì¡Û¡¡
ÂÐ¡¡¡¡¶É¡§¡¡±©À¸ Á±¼£ ¶åÃÊ¡ÊÀè¼ê¡ËÂÐ¡¡Æ£°æ¡¡ÁïÂÀ Îµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê¸å¼ê¡Ë¡¡
·ë¡¡¡¡²Ì¡§ 92¼ê¤Ë¤ÆÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î¾¡¤Á
¡Ú¡ÖJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡×ÆÃÊÌÂÐ¶É º£Æü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¼ã¤²¦¼Ô¤È±ÊÀ¤¼·´§¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«ー¥É
ËÜ´ýÀï¤Î¿¶¤ê¶ð¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤¬¹Ô¤¦¡£¿¶¤ê¶ð¤Ç±©À¸¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÐ¶É¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¤òÍÑ¤¤¤¿±©À¸¶åÃÊ¤¬µï¶Ì¤Î¤Þ¤Þ±¦¶ä¤ò¸ÞÃÊÌÜ¤Ë·«¤ê½Ð¤¹ÀÑ¶Ëºö¤Ë½Ð¤ë¡£±©À¸¶åÃÊ¤Ï¶É¸å¤Ë¡ÖÎý½¬¾´ý¤Ç·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÀï¤Ï¡Ö°ìÄ¾Àþ¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤Î¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤â¤¦¤Ê¤ë·ã¤·¤¤ÍðÂÇÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£±©À¸¶åÃÊ¤¬Àè¤ËÌÔ¹¶¤¹¤ë¤¬¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤ÆÊø¤ì¤Ê¤¤¡£Àè¼ê¤Î¹¶¤á¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ÏÀè¼ê¶Ì¤ò°ìµ¤¤Ë´ó¤»¤Æ92¼ê¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ËÜ¶É¤ÏÆÃÊÌÂÐ¶É¤Î¤¿¤á¡¢Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤¬´ÑÀï¼Ô¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾¡Íø´ý»Î Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
½øÈ×¤Î¢¥£´¸Þ¶ä¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¯¤¤¼ê¤Ç¤¹¡£¸å¼ê¤â¼õ¤±Êý¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¢¤£¶¼·ÊâÀ®¤Ï¢¥£¶ÆóÊâ¤¬·ù¤Ê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¢¤£±Æó³Ñ¤ÈÂÇ¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤«¤Ê¤êÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆÉ¤ß¤¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÝ¤É¤¤·ÁÀª¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¾¯¤·¸å¼ê¤¬»Ø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¢¤£µ°ì¶Ì¤Ï¢¥£³ÆóÎµ¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«¿®¤Î¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ç¢¤£¶È¬³Ñ¤«¤é¢¤£µÈ¬¶äÉÔÀ®¤È¶ð¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¼ê½ç¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ¡¢¼ê¸ü¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖJTÇÕ¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÉñÂæ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¶É¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾´ý¤ò»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ÖÉ¾¡Û
¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÌÌÇò¤¤Ç®Àï¤Ç¤·¤¿¡£Àè¼ê¤¬¢¥£´¸Þ¶ä¤È½Ð¤¿¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¤¼ê¤Ç¤·¤¿¡£Âå¤¨¤Æ¢¥£µÈ¬¶â¢¤£¸È¬³ÑÀ®¢¥Æ±¶ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿Ê¹Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤·¤È¤»¤º¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Âç¾¡Éé¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¿Ê¹Ô¤ÇÀè¼ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å¼ê¤Î¶ðÁÈ¤ß¤¬´í¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÉè¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¢¤£³°ìÊâ¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¸å¼ê¤¬Ç´¤ì¤ë·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¼ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¼ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´¶ÁÛÀï¤Ç¤Ï¢¥£²»°³Ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢¢¤£·È¬¤È¢¥£³Æó³ÑÀ®¢¤Æ±Êâ¢¥£²°ìÎµ¤Ë¢¤£¶¼·³Ñ¤òÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¤Ï·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¿Ê¹Ô¤ÇÀè¼ê¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ²½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÉè¤Î¢¤£µ°ì¶Ì¤Ç¤Ï¢¤£²Æó³Ñ¤ÈÎµ¤ò¼è¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤Ç¤Ï¢¤£¶¸Þ·Ë¤Ë¢¥£µÏ»¶â¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¢¥£µÈ¬¶â°ú¤È¶â¤ò¼é¤ê¤Ë»È¤¨¤Ð¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÉè¤Ï¢¤£µ¼·¶ä¤¬µÍ¤á¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¸å¼ê¤Î¾¡¤Á¶Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¶¿ÅÄ¿¿Î´ ¶åÃÊÃÌ
¡¡
JT¥×¥í¸ø¼°Àï¡ÊÆÃÊÌÂÐ¶É¡Ë·ë²Ì¡¡
¡ÚÅêÎ»¿Þ¡Û¡¡±©À¸ Á±¼£ ¶åÃÊ¡ÊÀè¼ê¡ËÂÐ¡¡Æ£°æ ÁïÂÀ Îµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê¸å¼ê¡Ë
¡¡¡¡¡Ú´ý¡¡Éè¡Û¡¡±©À¸ Á±¼£ ¶åÃÊ¡ÊÀè¼ê¡ËÂÐ¡¡Æ£°æ ÁïÂÀ Îµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê¸å¼ê¡Ë
¢¥£²Ï»Êâ ¢¤£¸»ÍÊâ ¢¥£²¸ÞÊâ ¢¤£¸¸ÞÊâ ¢¥£·È¬¶â ¢¤£³Æó¶â
¢¥£³È¬¶ä ¢¤£·Æó¶ä ¢¥£¹Ï»Êâ ¢¤£³»ÍÊâ ¢¥£²»ÍÊâ ¢¤Æ±¡¡Êâ
¢¥Æ±¡¡Èô ¢¤£¸Ï»Êâ ¢¥Æ±¡¡Êâ ¢¤Æ±¡¡Èô ¢¥£¸¼·Êâ ¢¤£¸»ÍÈô
¢¥£²È¬Èô ¢¤£²»°Êâ ¢¥£·Ï»Êâ ¢¤£´Æó¶Ì ¢¥£´Ï»Êâ ¢¤£·»ÍÊâ
¢¥£´¼·¶ä ¢¤£·»°·Ë ¢¥£µÏ»¶ä ¢¤£¶»ÍÊâ ¢¥£±Ï»Êâ ¢¤£±»ÍÊâ
¢¥£´¸Þ¶ä ¢¤£¸Ï»Êâ ¢¥Æ±¡¡Êâ ¢¤Æ±¡¡Èô ¢¥£¶Ï»Êâ ¢¤£¶¸ÞÊâ
¢¥£³»Í¶ä ¢¤£¶Ï»Êâ ¢¥£²»°¶äÉÔÀ®¢¤Æ±¡¡¶â ¢¥Æ±ÈôÀ® ¢¤£¸È¬ÈôÀ®
¢¥Æ±¡¡¶ä ¢¤£¶¼·ÊâÀ® ¢¥£¶ÆóÊâ ¢¤Æ±¡¡¶â ¢¥£³Æó¶â ¢¤Æ±¡¡¶ä
¢¥£²ÆóÎ¶ ¢¤£³°ìÊâ¡¡¢¥£²»Í³Ñ ¢¤£³»°¶äÂÇ ¢¥Æ±³ÑÀ® ¢¤Æ±¡¡·Ë
¢¥£³»Í¶ä ¢¤£µ¸Þ³Ñ ¢¥£²°ìÈô ¢¤£´°ì¶â ¢¥£²»ÍÊâ ¢¤£´¸Þ·Ë
¢¥£¶¼·¶â ¢¤£µ°ì¶Ì ¢¥£³ÆóÎ¶ ¢¤Æ±¡¡Êâ ¡¡¢¥£´»°¶äÀ® ¢¤£´ÆóÊâ
¢¥£³ÆóÀ®¶ä ¢¤£³°ìÊâ ¢¥Æ±À®¶ä ¢¤Æ±¡¡¶â ¢¥Æ±ÈôÀ® ¢¤£´°ìÈô
¢¥£³Ï»Î¶ ¢¤£µ¼··ËÀ® ¢¥Æ±¡¡¶â ¢¤£¶¸Þ·Ë ¢¥£µÏ»¶â ¢¤£¸È¬³ÑÀ®
¢¥£³Æó¶ä ¢¤£µ¼·¶ä ¢¥£µÈ¬¶â ¢¤£¶È¬³Ñ ¢¥£´¶å¶Ì ¢¤£µÈ¬¶äÉÔÀ®
¢¥£³È¬¶Ì ¢¤£´¼·¶äÂÇ ¢¥Æ±¡¡Î¶ ¢¤Æ±¶äÉÔÀ® ¢¥Æ±¡¡¶Ì ¢¤£¸¶åÇÏ
¢¥£´°ì¶äÀ® ¢¤Æ±¡¡¶Ì¡¡¤Þ¤Ç92¼ê¤Ç¸å¼ê¤Î¾¡¤Á
