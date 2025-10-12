MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演 開催報告

株式会社ブシロード

2025年10月11日(土)・12日(日)、上海・梅赛徳斯-奔驰文化中心（Mercedes-Benz Arena）にて、 MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演（主催：株式会社ブシロードミュージック・EUPHORIC PRODUCTION）を開催いたしました。

本公演は、メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」より生まれたバンド「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」による合同公演として、4月26日(土)・27日(日)にKアリーナ横浜にて開催され約3万8000人を動員、大きな反響を呼んだMyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」の追加公演を上海にて開催しました。

会場チケットは複数回の先着販売の際にそれぞれ即SOLD OUTとなり、日本国内での公演に引き続き注目度の高さを感じられる公演となりました。

また、バンドリ！の海外公演としては初の試みとして、日本国内・海外各地でのライブ・ビューイングも開催。会場だけでなく国内外の劇場でも多くのファンが一体となってライブを楽しみ、大きな盛り上がりを見せました。

MyGO!!!!!は、同年12月に京王アリーナ TOKYOでの単独ライブ、Ave Mujicaは同年12月・翌年1月に東京・大阪での単独ライブ、さらに来年3月にはMyGO!!!!!×Ave Mujicaツーマンライブを控えます。2バンドの今後の活躍にご期待ください。

＜公演概要＞

◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演

◆日程 ：DAY1 : Petrichor 2025年10月11日(土) 開場17:00／開演19:00（現地時間）

DAY2 : Geosmin 2025年10月12日(日) 開場16:00／開演18:00（現地時間）

◆会場 ：上海・梅赛徳斯-奔驰文化中心（Mercedes-Benz Arena）

◆出演 ：MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

CRYCHIC（羊宮妃那、渡瀬結月、小日向美香、林鼓子、高尾奏音）

sumimi（反田葉月、佐々木李子）

◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2025_shanghai

◆セットリスト

【DAY1 : Petrichor】

sumimi

M1 Here, the world!

M2 Sweet Escape

MyGO!!!!!

M3 聿日箋秋

M4 迷路日々

M5 迷星叫

M6 壱雫空

Ave Mujica

M7 KiLLKiSS

M8 Georgette Me, Georgette You

M9 Ave Mujica

CRYCHIC

M10 人間になりたいうた

M11 春日影

MyGO!!!!!

M12 碧天伴走

M13 春日影(MyGO!!!!! ver.)

M14 詩超絆

Ave Mujica

M15 Imprisoned XII

M16 Crucifix X

M17 八芒星ダンス

M18 顔

M19 天球(そら)のMúsica

【DAY2 : Geosmin】

sumimi

M1 Here, the world!

M2 Sweet Escape

Ave Mujica

M3 Imprisoned XII

M4 Ave Mujica

M5 顔

M6 天球(そら)のMúsica

MyGO!!!!!

M7 壱雫空

M8 迷路日々

M9 迷星叫

M10 碧天伴走

CRYCHIC

M11 人間になりたいうたII

M12 春日影

Ave Mujica

M13 KiLLKiSS

M14 Crucifix X

M15 八芒星ダンス

M16 Georgette Me, Georgette You

MyGO!!!!!

M17 詩超絆

M18 聿日箋秋

M19 焚音打

■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サイトにて、MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」上海追加公演のセットリストをプレイリストで配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL：https://bio.to/mygo-avemujica2025_shanghaipr

■MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILMが10月18日(土)公開

10月18日(土)に、MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILMが公開されます。今年4月に開催されたMyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」のライブ映像に加え、羊宮妃那(高松燈 役)・高尾奏音(オブリビオニス/豊川祥子 役)が特別出演するオリジナルカットも収録されたLIVE FILMとなっています。

また、10月19日(日)・11月3日(月・祝)には、イオンシネマ板橋にてキャスト登壇の舞台挨拶付き上映が開催。舞台挨拶のライブ・ビューイングも実施予定です。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/mygo_avemujica_livefilm

■MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-rayが11月12日(水)発売

2025年4月にKアリーナ横浜で開催されたMyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」のBlu-rayが11月12日(水)に発売されます。

完全生産限定版では、ライブフォトブックレットや4種のキービジュアルを使用した色紙セットが付属するほか、特典CDには公演終了後の会場でBGMとして使用されたオルゴールアレンジ楽曲4曲のフルサイズ版が収録されます。

商品の詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4093

■MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」チケットプレイガイド先行受付中

12月6日(土)、京王アリーナ TOKYOにて開催、MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」のチケットプレイガイド先行が受付中です。

【公演概要】

◆公演名：MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」

◆日程：2025年12月6日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）

◆会場：京王アリーナ TOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）

＜チケットプレイガイド先行＞

受付期間：～10月13日(月・祝) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/mygo_8thlive/

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo_8th

■Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」が 12月・1月に東京・大阪にて開催

2025年12月14日(日)に東京国際フォーラム ホールA、2026年1月15日(木)にグランキューブ大阪 メインホールにてAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」を開催します。

【公演概要】

◆公演名：Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」

◆日程・会場：

・東京公演

日程：2025年12月14日(日) 開場16:30／開演17:30（予定）

会場：東京国際フォーラム ホールA

・大阪公演

日程：2026年1月15日(木) 開場17:30／開演18:30（予定）

会場：グランキューブ大阪 メインホール

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_6th

■劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」前編／後編 Blu-ray が11月5日(水)発売

2024年初秋に公開された、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」のBlu-rayが11月5日(水)に発売されます。

TVシリーズの再編集のみならず、新規カットも追加された前後編それぞれの映像が収録されています。

＜商品概要＞

劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」,

劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」

発売日：2025年11月5日(水)

価格：各8,800円(税込)

詳しくはこちら：https://mygo-movie.bang-dream.com/blu-ray/

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年以降開催予定 MyGO!!!!!イベント 最速先行抽選申込券

・チェキ風カード1枚(全5種/前後編共通柄)

・複製原画セットA(10枚セット) ※劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」のみ

・複製原画セットB(10枚セット) ※劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」のみ

・特製ジャケットステッカー1枚(前編ver.全1種) ※劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」のみ

・特製ジャケットステッカー1枚(後編ver.全1種) ※劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」のみ

＜前後編同時購入キャンペーン＞

劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」 Blu-ray前後編を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて同時購入されたお客様を対象に、「描き下ろし収納BOX」＋「特典CD」をプレゼントいたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/19452/

■MyGO!!!!! 8th Single「静降想」が 12月3日(水)リリース

12月3日(水)に、MyGO!!!!! 8th Single「静降想」がリリースされます。Blu-ray付生産限定盤Aには、今年7月に開催されたMyGO!!!!! ZEPP TOUR 2025「心のはしを辿って」東京公演、Blu-ray付生産限定盤Bには、MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第二弾 - 日常の欠片 - が収録されています。

＜商品概要＞

MyGO!!!!! 8th Single「静降想」

発売日：2025年12月3日(水)

価格：Blu-ray付生産限定盤A：8,800円(税込)

Blu-ray付生産限定盤B：8,800円(税込)

通常盤：1,540円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4132

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年以降開催予定 MyGO!!!!!単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(限定盤Aイラストver. 全5種) ※Blu-ray付生産限定盤Aのみ

・オリジナルキャラクターカード1枚(限定盤Bイラストver. 全5種) ※Blu-ray付生産限定盤Bのみ

・オリジナルキャラクターカード1枚(通常盤イラストver. 全5種) ※通常盤のみ

＜先着購入キャンペーン＞

MyGO!!!!! 8th Single「静降想」を「特典配布対象店舗・ECショップ」にて3形態（Blu-ray付生産限定盤A・Blu-ray付生産限定盤B・通常盤）同時購入されたお客様を対象に、「オリジナル収納BOX」をプレゼントいたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/19758/

■Ave Mujica 3rd Single 「'S/' The Way / Sophie」が12月10日(水)リリース

12月10日(水)に、Ave Mujica 3rd Single「'S/' The Way / Sophie」がリリースされます。数量限定生産特装盤、Blu-ray付生産限定盤には、今年7月に開催されたAve Mujica 5th LIVE「Nova Historia」の映像が収録されています。

＜商品概要＞

Ave Mujica 3rd Single「'S/' The Way / Sophie」

発売日：2025年12月10日(水)

価格：数量限定生産特装盤：17,050円(税込)

Blu-ray付生産限定盤：11,000円(税込)

通常盤：1,650円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4125

＜数量限定生産特装盤 収録内容＞

・Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」DAY1/DAY2 全景定点映像収録Blu-ray

・アクリルパネル1点(全1種)

・特製BOX

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年開催予定 Ave Mujica LIVE TOUR 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)

・カードファイト!! ヴァンガード PRカード1枚(全1種)

＜先着購入キャンペーン＞

Ave Mujica 3rd Singleを「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に、「特典CD」1枚（全5種）をプレゼントいたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/19572/

■【新情報】ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、「ガルパ」ステージチャレンジ機能に追加

今回のライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージを、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内、ステージチャレンジ機能に追加いたしました。

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

2025 年 2 月 28 日(金)にはバンドリ！プロジェクトの 10 周年を迎えた。2025 年 10 月からはミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また 2023 年夏に放送した TV アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025 年 3 月に最終回を放送した TV アニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujica の新作映画と、新作 TV アニメシリーズの制作が決定している。

2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_

バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

MyGO!!!!!公式X：https://x.com/bang_dream_mygo

MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo

MyGO!!!!! Biography：https://bio.to/bio_mygo

Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica

Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica

Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project