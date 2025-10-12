小型ながら耐荷重約10kgを実現！ポータブル衣類乾燥機

コンパクト設計と驚きの10kg大容量を実現

テークオフ株式会社

コンパクトな設計でありながら、耐荷重は約10kgを実現しています。シャツやタオルなどを8～10枚、一度に乾燥させることが可能です。ミニ衣類乾燥機でありながら、毎日の洗濯を行う一人暮らしの方や、お子様がいらっしゃるご家庭のニーズに応える大容量設計です。

360°循環乾燥と2段階モードで衣類を優しく速乾

360°循環乾燥と2段階モードを採用し、衣類を優しく速乾するPTC急速加熱システムを搭載しています。熱風を360°循環させながら、洗濯物をまるで日光に当てたようなふんわりとした仕上がりにします。

乾燥モードは、衣類の素材に合わせて2段階で切り替え可能です。

ケアモード（40～50℃）： ウールやシルクなどデリケートな衣類を優しく乾燥。

速乾モード（55～65℃）： 綿、麻、ナイロン、ポリエステルなどの日常着を素早く乾燥。最速15分でのスピードドライを実現します。

静音設計・タイマー機能と設置場所を選ばない利便性

静音設計： 動作音はわずか50dB。夜間や仕事・勉強中でも音を気にせず使用できる静音設計です。

切タイマー： 1～9時間のタイマー機能を搭載しており、洗濯物の量や種類に合わせて乾燥時間を細かく設定できます。

カモイフック付き： ネジ止め式のカモイフックが付属しており、リビングや寝室、玄関など、ハンガーがない場所でも簡単に設置可能です。

省エネ設計と使いやすい

製品仕様

