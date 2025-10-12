2026年2月11日(水)東海オンエア単独イベント【煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！】開催決定！
UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員： 梅景 匡之、以下、UUUM）は、2026年2月11日(水)に東海オンエアによる単独イベント「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！」を東京・有明アリーナにて開催することが決定しましたのでお知らせします。
前回のイベントから約3年半ぶりとなる東海オンエアのイベントを有明アリーナにて開催します。「いつもの東海オンエアを有明アリーナに持っていく」をテーマに彼ららしいステージを心待ちにしていてください。
※チケットの1次先行受付は、2025/10/12(日)21:00～2025/10/26(日)23:59までとなります。
イベント情報
イベントタイトル
煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ～会！！
イベント日程
2026/2/11(水・祝)
[DAY] OPEN 11:30/START 13:00
[NIGHT] OPEN 17: 00/START 18:30
会場
有明アリーナ
東京都江東区有明1丁目11番1号
https://ariake-arena.tokyo/access
チケット料金
全席指定
アリーナ12,000円(税込)
スタンド10,000円(税込)
出演者
東海オンエア
チケット販売
申し込みページ
https://l-tike.com/st1/tokaionair_260211_hp
※電子チケットのみのご用意となります。
【オフィシャル1次先行(抽選)】
受付期間 : 2025/10/12(日) 21:00 ～ 2025/10/26 (日) 23:59
当落/入金 : 2025/10/31(金) 15:00 ～ 2025/11/3 (月) 23:00
【オフィシャル2次先行(抽選)】
受付期間 : 2025/11/4(火) 18:00 ～ 2025/11/10 (月) 23:59
当落/入金 : 2025/11/15(土) 15:00 ～ 2025/11/18(火) 23:00
イベント公式サイトはこちら
https://nitemoyaitemo.tokaionair.jp
お問い合わせ先
［電子チケットのご利用に関するお問い合わせ］
チケプラカスタマーサポート
https://qa.tixplus.jp
［電子チケットのご購入に関するお問い合わせ］
ローソンチケットインフォメーション
https://l-tike.com/contact
※お申し込み時にローソンWEB会員（無料）の登録が必要になります。
［公演内容に関するお問い合わせ］
キョードー東京
TEL：0570-550-799
（平日/11:00～18:00、土日祝/10:00～18:00）
その際、以下項目をお伝えください。
イベント名：2/11(水祝)東海オンエア
公演時間：
座席番号：
問い合わせ内容：
協賛企業
この度、UUUMのイベント協業に関する取り組みが一目でわかるWEBサイトを開設いたしました。
集客・収益アップなど課題解決に向けたコンテンツ開発やイベント協業に取り組み、新しい価値を生み出す協業事業を提案します。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
▼ WEBサイト
https://events.uuum.co.jp
UUUM会社概要
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。
国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。
15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。
社名：UUUM（ウーム）株式会社
代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月