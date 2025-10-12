オールドレンズのような描写を楽しめる〈ホワイトミスト No.1〉のソフト効果を半分に抑えた「ホワイトミスト No.05」
株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）は、オールドレンズのような描写を楽しめる〈ホワイトミスト No.1〉のソフト効果を半分に抑えた「ホワイトミスト No.05」の販売を、2025年10月17日より開始いたします。
メーカー希望小売価格（税別）は5,200円（49mm）から15,500円（82mm）です。
ホワイトミスト No.05
》 製品ページへ
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/whitemist_no05.html
ホワイトミストはハイライトとシャドウのコントラストを抑え、全体を淡い色調にしつつ、ほんのりと柔らかな描写にします。逆光時にはオールドレンズのフレアのように、光に包まれるような拡散効果が得られます。お持ちのレンズでオールドレンズテイストな描写を楽しむことができます。
ホワイトミストNo.05は、ホワイトミストNo.1の半分のソフト効果。05（ゼロゴ）は0.5の意味です。非常に弱いソフト効果なので、逆光撮影でほどよい拡散効果が得られます。スキントーンを柔らかくする効果があり、ポートレート撮影の常用フィルターとしておすすめです。
※WHITE MIST（ホワイトミスト）は株式会社ケンコー・トキナーの登録商標です。
コントラストを抑え、淡い色調に
光の拡散によりハイライトとシャドウのコントラストを抑え、柔らかく淡い色調にします。
ホワイトミストNo.05は非常に弱いソフト効果で、順光ではほとんど効果が無く、逆光での使用に適しています。解像感を損なわずに描写をほのかに柔らかくします。
フィルター未使用
ホワイトミスト No.05 使用
スキントーンを柔らかに
ポートレート撮影でシミや毛穴などを目立ちにくくして、スキントーンを柔らかくします。ポートレート撮影の常用フィルターとしておすすめです。
フィルター未使用
ホワイトミスト No.05 使用
逆光時のフレア効果
画質を低下させるレンズのフレアは一般的には無い方が良いとされますが、最近ではオールドレンズに見られるようなフレアを表現として楽しむ方が増えています。ホワイトミストを付けて逆光で撮影すると、まるでオールドレンズのように光を柔らかく拡散するフレアが表れ、逆光の雰囲気をさらにドラマティックにします。
ホワイトミストは解像感を保ちつつ、ノスタルジックな雰囲気を醸し出し、記憶の中の風景のように印象に残るシーンを演出します。
ホワイトミストNo.05はNo.1の半分のソフト効果のため、No.1では白っぽくなりすぎる逆光シーンで、ほどよい拡散効果が得られます。
フィルター未使用
ホワイトミスト No.05 使用
ホワイトミスト No.1との比較
フィルター未使用
ホワイトミスト No.05 使用
ホワイトミスト No.1 使用
仕様
〇水滴や汚れを弾く撥水・撥油コート
〇超広角レンズ使用時にケラレにくい薄枠設計
〇レンズキャップ取付可能
〇日本製
〇露出倍数：1/3絞り分
株式会社ケンコー・トキナー
https://www.kenko-tokina.co.jp/