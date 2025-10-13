株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞、以下当社）は、2025年9月の「個人のお客様向け 中古オフィスチェア売上ランキング TOP5」を発表いたします。在宅ワークや長時間のパソコン作業が一般化するなか、身体にフィットする高機能チェアへのニーズが年々高まっています。本ランキングでは、実際に当社のオンラインストアや店舗にて販売されたチェアの中から、人気の高かった5品をご紹介いたします。「疲れにくい椅子がほしい」「快適に在宅勤務を続けたい」そんなお客様の参考になれば幸いです。（調査期間：2025年9月1日～9月30日／当社売上調べ）

第5位｜オカムラ コンテッサ

スマート操作で座り心地も快適。デザイン性と操作性の両立が魅力

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/contessa/

手元レバーでの調整ができる“スマートオペレーション”機能を搭載。背面・座面の広さもあり、ゆったりと長時間過ごせる1脚です。高級チェアをお手頃価格で探している方におすすめ。メーカー希望小売価格：152,400円～

オフィスバスターズ中古販売価格：41,700円（税込45,870円）～

第4位｜イトーキ エフメッシュ

通気性×サポート力で長時間作業に最適。在宅勤務の味方に

参考URL：https://www.officebusters.com/series/itoki/fmesh/

腰はしっかり支えながらも、上半身は自然に動かせる設計。メッシュ素材で蒸れにくく、快適さが長続き。調整レバーが片側に集約されており、操作もスムーズ。集中した作業時間にぴったりの1脚。

メーカー希望小売価格：79,800円～

オフィスバスターズ中古販売価格：14,300円（税込15,730円）～

第3位｜オカムラ サブリナ

前傾機能つき＋やさしいメッシュ背面で快適なデスクワークをサポート

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/sabrina/

前傾姿勢が取りやすく、コーディングやライティングなど前かがみの作業に適した設計。背もたれは柔らかめのメッシュで包み込むような座り心地が特徴。

メーカー希望小売価格：126,700円～

オフィスバスターズ中古販売価格：19,000円（税込20,900円）～

第2位｜オカムラ バロン

スタイリッシュな見た目と確かな快適性。高級チェアの定番モデル。

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/

シャープなデザインに加え、ハイバック・ローバックやフレームカラーなど豊富な仕様から選べるのが魅力。「どれを選べばいいか迷う」という方にもおすすめの間違いない1脚です。

メーカー希望小売価格：137,900円～

オフィスバスターズ中古販売価格：23,200円（税込25,520円）～

第1位｜オカムラ シルフィー

快適性・機能性・コスパの3拍子揃ったNo.1チェア！

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/Sylphymesh/

前傾機能や厚手クッション、シンクロリクライニングなど、あらゆる動作をサポート。在宅ワークで長時間座る方にはまさに理想のチェア。今回も1位を獲得し、人気の高さを証明しました。

メーカー希望小売価格：91,400円～

オフィスバスターズ中古販売価格：27,100円（税込29,810円）～

■■■今回のOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

・法人でも人気の「イトーキ エフメッシュ」が個人ランキングに登場。

・オカムラ製のチェアがTOP5中4機種を占めるなど、引き続き高機能チェアが注目。

・前傾機能や座面調整、メッシュ素材など“疲れにくさ”が選定ポイントに。

自宅でも快適なオフィス環境を、オフィスバスターズでー当社では、自宅作業を快適にする中古オフィスチェアを多数取り揃えています。高機能なのに手の届きやすい価格帯で、初めての在宅ワーク用チェアとしても安心してお選びいただけます。気になるチェアがありましたら、在庫状況・配送・価格などお気軽にお問い合わせください。

