【カレー大學井上学長が日テレ「秘密のケンミンショー」、NHK「首都圏ネットワーク」に出演】話題沸騰のため「カレー大學総合学部/WEB講座」キャンペーン開催！多くのカレー愛好家を輩出した専門講座へGO!

株式会社カレー総合研究所

テレビなどメディアでお馴染みのカレーコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（代表：井上岳久／東京都渋谷区）は、日本テレビ「秘密のケンミンショー」（１０月２日）、NHK「首都圏ネットワーク」（10月3日放送）に連日、当大學学長の井上岳久が出演し「カレー」を説明しました。ホームページに問い合わせが多いため、これを記念し、カレーを総合的かつ体系的に学ぶことのできるカレー大學総合学部のWEB講座でキャンペーンを１０月３１日まで開催します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J3L4bITBGp0 ]

カレー大學、2000人超の卒業生がカレー業界を席巻！

日本のカレービジネスを変革する「カレーのプロ」を養成

カレー大學は、単なる料理教室ではありません。カレーの商品開発や店舗経営など、ビジネスに特化した実践的なカリキュラムを提供しています。

これまでに2000人を超える卒業生を輩出しており、彼らは食品メーカー、飲食店、コンサルティング会社など、カレー業界の最前線で活躍しています。

卒業生たちは、まさにカレー業界を支える「キーマン」として、日本の食文化に新たな風を吹き込んでいます。

【お申込みはこちらから】

カレー大學HP(https://currydaigaku.jp/web/) https://currydaigaku.jp/web/

日本で唯一といえるカレーのプロフェッショナル育成機関で、ビジネス成功確率の高いカレーの専門家、及びカレーの幅広い知識を有するカレー愛好家を目指しましょう！

カレー大學とは？

講座名： カレー大學総合学部(https://currydaigaku.jp/)

受講料： 35,000円（税別）

形 式： WEB講座

目 的： １.カレーの知識・奥深いカレーの世界を広めカレーの文化の発展を図る。

２．カレーの知識を深めることで、 カレー店経営やレトルトカレーの開発などの

ビジネス的な局面から、家庭でのパーティ、食べ歩きなど趣味の局面まで、

さまざまな面で役立てさせる。

３．目標として、日本全国にカレー業界を牽引する「カレー伝導師」を育成する。

内 容：６科目/５時間、認定試験

１.「カレー概論 カレーとはいったい何か？」

２.「カレー歴史学 カレー日本史とカレー世界史」

３.「カレー社会学 カレーに関する文化」

４.「カレー商品学 売られているカレー商品」

５.「カレー調理学 カレー調理の基本」

６.「カレー食べ歩き学 正しいカレーの食べ歩き方」

【お申込みはこちらから】 カレー大學ＨＰ https://currydaigaku.jp/(https://currydaigaku.jp/)

カレー大學のYouTubeチャンネル、好評配信中

チャンネル名：井上岳久のカレー大學学長ゼミ(https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about)

チャンネルURL：https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about

チャンネル内容：ゼミ形式でカレーのあらゆる事象を解明していきます。

幅広いカレーの世界をゼミ生とともに深く学び、

一緒に探求していきます。まるで大学のゼミのように、

毎回一つのテーマをじっくり掘り下げていきます。

今後の配信予定： 週に1本（予定）

★ 最新動画情報 ★

テーマ：２０２５年カレートレンド情報（前編）

内 容：カレー地域経済学「神奈川カレー」～知っていましたぁ？

神奈川県は日本屈指のカレー王国だったのです！

※日本テレビ「秘密のケンミンショー」で語った内容です！

U R L: https://www.youtube.com/watch?v=WF-4-ePnOJo&t=1s！(https://www.youtube.com/watch?v=WF-4-ePnOJo&t=1s)