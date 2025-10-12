「第6回パルクール日本選手権」＆「パルクール・ネクストジェン選考会」第1日結果
「第6回パルクール日本選手権」女子フリースタイル優勝 永井 音寧
本日2025年10月12日（日）、「第6回パルクール日本選手権」&「パルクール・ネクストジェン選考会」（10月11日（土）～10月13日（月・祝）＠livedoor URBAN SPORTS PARK）第1日が行われました。
「第6回パルクール日本選手権」 ＆ 「パルクール・ネクストジェン選考会」
■日程 2025年10月11日(土) ～10月13日(月・祝)
■会場 livedoor URBAN SPORTS PARK (東京都江東区有明1丁目13-7)
※表記 NEXT：パルクール・ネクストジェン（ジュニア、U-13、U-10）
「パルクール・ネクストジェン選考会」決勝結果
＜女子スピード＞
U-10
優勝：細貝 柚月
U-13
優勝：田村 桃花
2位：毎熊 こまち
3位：今福 七種
ジュニア
優勝：新谷 知世
2位：富田 陽音
3位：岸上 はづき
＜男子スピード＞
U-10
優勝：鵜川 海舟
2位：伊藤 元叡
3位：佐藤 岳
U-13
優勝：藤原 颯太
2位：山岸 瑞生
3位：浅野 秀治
ジュニア
優勝：安達 仁知
2位：岡山 颯汰
3位：江島 大燿
＜女子フリースタイル＞
U-10
優勝：細貝 柚月
U-13
優勝：田村 桃花
2位：水木 萌々香
3位：長谷川 果穂
ジュニア
優勝：軸屋 まい
2位：岸上 はづき
3位：新谷 知世
＜男子フリースタイル＞
U-10
優勝：沖本 徹
2位：加藤 薫
3位：伊藤 元叡
U-13
優勝：高間 春馬
2位：山中 豪祐
3位：篠原 光陽
ジュニア
優勝：小原 諒亮
2位：渡利 湊太郎
3位：北井 風羽
「第6回パルクール日本選手権」決勝結果
＜女子スピード＞
優勝：泉 ひかり
2位：松原 夕來
3位：亀井 彩桜
＜男子スピード＞
優勝：石田 英太
2位：吉川 知実
3位：永田 悠真
＜女子フリースタイル＞
優勝：永井 音寧
2位：亀井 彩桜
3位：西本 心結
【パルクール日本選手権に関するお問い合わせ先】
公益財団法人 日本体操協会 パルクール委員会 parkour@kju.jp
大会ホームページ https://www.japanparkourcommission.jp/news/4314/
※「パルクール日本選手権」は独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興基金助成、「パルクール ネクストジェン」は同じくスポーツ振興くじ助成を受けています