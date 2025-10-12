「第6回パルクール日本選手権」＆「パルクール・ネクストジェン選考会」第1日結果

一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会

「第6回パルクール日本選手権」女子フリースタイル優勝　永井 音寧


本日2025年10月12日（日）、「第6回パルクール日本選手権」&「パルクール・ネクストジェン選考会」（10月11日（土）～10月13日（月・祝）＠livedoor URBAN SPORTS PARK）第1日が行われました。



「第6回パルクール日本選手権」 ＆ 「パルクール・ネクストジェン選考会」


■日程　2025年10月11日(土) ～10月13日(月・祝)


■会場　livedoor URBAN SPORTS PARK (東京都江東区有明1丁目13-7)



※表記 NEXT：パルクール・ネクストジェン（ジュニア、U-13、U-10）



「パルクール・ネクストジェン選考会」決勝結果

＜女子スピード＞


U-10


優勝：細貝 柚月



U-13


優勝：田村 桃花


2位：毎熊 こまち


3位：今福 七種



ジュニア


優勝：新谷 知世


2位：富田 陽音


3位：岸上 はづき



＜男子スピード＞


U-10


優勝：鵜川 海舟


2位：伊藤 元叡


3位：佐藤 岳



U-13


優勝：藤原 颯太


2位：山岸 瑞生


3位：浅野 秀治



ジュニア


優勝：安達 仁知


2位：岡山 颯汰


3位：江島 大燿




＜女子フリースタイル＞


U-10


優勝：細貝 柚月



U-13


優勝：田村 桃花


2位：水木 萌々香


3位：長谷川 果穂



ジュニア


優勝：軸屋 まい


2位：岸上 はづき


3位：新谷 知世



＜男子フリースタイル＞


U-10


優勝：沖本 徹


2位：加藤 薫


3位：伊藤 元叡



U-13


優勝：高間 春馬


2位：山中 豪祐


3位：篠原 光陽



ジュニア


優勝：小原 諒亮


2位：渡利 湊太郎


3位：北井 風羽



「第6回パルクール日本選手権」決勝結果

＜女子スピード＞


優勝：泉 ひかり


2位：松原 夕來


3位：亀井 彩桜



＜男子スピード＞


優勝：石田 英太


2位：吉川 知実


3位：永田 悠真



＜女子フリースタイル＞


優勝：永井 音寧


2位：亀井 彩桜


3位：西本 心結




【パルクール日本選手権に関するお問い合わせ先】


公益財団法人 日本体操協会 パルクール委員会　　parkour@kju.jp


大会ホームページ　https://www.japanparkourcommission.jp/news/4314/



※「パルクール日本選手権」は独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興基金助成、「パルクール ネクストジェン」は同じくスポーツ振興くじ助成を受けています