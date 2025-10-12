【KEECOON】生活をより快適に！大容量加湿器「KEECOON」ブランドの販売拡大に向け、全国の販売代理店パートナーを募集開始

テークオフ株式会社

翊飛（ヨクト）株式会社は、当社の主力ブランド「KEECOON」の大容量加湿器シリーズのさらなる販売強化を図るため、この度、全国の販売代理店パートナー様を広く募集いたします。

背景とリリースの目的

当社は、令和2年の設立以来、「生活をより快適で便利にする製品開発」を使命とし、優れた技術力と創造性をもって革新的な家電製品を提供してまいりました。KEECOON加湿器は、大容量・実用性を特徴とし、乾燥対策への意識が高まる市場で高い評価を得ています。激しい変化する市場環境において、代理店様と共に成長し、お客様の暮らしに新たな価値を創造することを目指します。

会社概要

翊飛株式会社は、令和2年の設立以来、家電業界で培った経験と情熱を活かし、お客様のニーズに合った製品開発に取り組んでまいりました。常に最新の技術トレンドを追い、お客様の声を大切にしながら、優れた品質と洗練されたデザインの製品を通じて、日々の暮らしに新たな価値をお届けすることが私たちの使命です。

KEECOONブランドの使命

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/25_1_2d3e44522c686b01dceb7f9762dba17f.jpg?v=202510131256 ]

KEECOONブランドの加湿器シリーズは、特に実用性、大容量、静音性、お手入れのしやすさといったお客様の声を反映した設計により、高い顧客満足度を獲得しています。信頼と満足を最優先に、常に進化する企業として、パートナー様と共に市場を拡大してまいります。

募集概要と代理店様への提供メリット

【本件に関するお問合せ先】

- 募集対象：法人、個人事業主、家電量販店など- 募集地域：全国- 在庫・物流管理：安定した製品供給体制を確立しており、パートナー様の在庫リスクを最小限に抑えます。- 契約形態：貴社の事業規模や販売チャネルに合わせた柔軟な契約形態（仕入れ販売など）をご相談可能です。

担当：横田

☎：：050-5838-6600

(メール)️：dealer@keecoon.com

※本製品はサンプル提供可能です。用途などをご連絡ください。

※ご来社いただく前に、事前に担当者とのアポイントメントを取得いただき、来訪日時を確定していただくようお願い申し上げます。予約のないご訪問につきましては、原則としてご面会をお断りする場合がございます