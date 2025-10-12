【岡山大学】生き急ぐか？ ゆっくり生きるか？～特殊害虫ミバエで実証した生物の分布を変える生き方の速さ～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 12日

国立大学法人岡山大学

＜発表のポイント＞

- 生物の分布や発育の速さを決める指標として発育ゼロ点と有効積算温度は主に病害虫防除の重要な指標とされてきました。これは変温動物である昆虫などを異なる温度のもとで飼育し成長を比べることで、病害虫がどこまで分布を広げるのか、あるいはいつどこで害虫が発生するのかを見極める指標として、病害虫管理に欠かせない指標です。- これらの指標は従来は種ごとに固有と考えられてきましたが、遺伝的差異により集団内でも変動がみられることはわかっていました。しかし、これらの指標がどのような選択圧によって形成されるのかは研究が進んでいませんでした。- 本研究では、特殊害虫に指定されたウリミバエ Zeugodacus cucurbitae の生活史形質に対する人為選択が進化的変化を引き起こすことで、これらの指標も世代を経て変化することを初めて示しました。生き方の速さ（＝発育速度）と繁殖する齢に選択がかかると生物の分布域が拡大する、言い換えると進化によって変わる生物の分布を決める指標を見つけた研究です。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院環境生命自然科学学域（農）の宮竹貴久教授は、東京大学 総合文化研究科 広域科学専攻 広域システム科学系の松村健太郎助教とともに、日本ではすでに根絶され、特殊害虫に指定されているウリミバエを材料として、発育期間の長短と、繁殖開始齢のタイミングに人為的に選抜をかけた系統から卵を採集して、5つの異なる温度で幼虫期間と発育期間を測定しました。

その結果、幼虫期間の発育ゼロ点と発育期間の有効積算温度は発育期間の長い集団と短い集団で有意な違いが見られました。

また繁殖するタイミングが異なる集団間でも有効積算温度に有意な差がありました。生活史形質に選択圧が働くと、世代の経過とともにこれらの指標が変化することを初めて実証できました。

この研究成果は、2025年10月6日午後1時（日本時間）、Wileyのオランダ国際昆虫学会誌「Entomologia Experimentalis et Applicata」にオンライン掲載されました。

図：（左上）ウリミバエ成虫、（右上）選抜系統の飼育状況（下図）若齢系統と老齢系統を用い、異なる温度条件で得られたデータに基づいて、発育日数（D）と発育日数×温度（DT）の関係を、幼虫期（A）および成虫期までの期間（B）について示した、（下左）繁殖タイミングの異なる集団の比較、（下右）発育の速さの異なる集団の比較

◆宮竹貴久教授からのコメント

近年、地球温暖化による気流の変化やインバウンドによって、これまで日本に生息していなかった外来生物が次々と我が国に上陸し、農業と生態系への影響が大きくなっています。海外からやってきた生物がどこまで生息域を広げるのか、いつ発生するのかを予察するために、スマート化・効率化だけではなく、今回のような人手のかかる地道なデータを取得することも大切です。

◆論文情報

論文名：Artificial selections for life history traits affect effective cumulative temperature and developmental zero point in Zeugoducus cucurbitae

邦題名「生活史形質に対する人為選抜は、ウリミバエ Zeugodacus cucurbitae における有効積算温度および発育ゼロ点に影響を及ぼす」

掲載誌：Entomologia Experimentalis et Applicata

著 者：Takahisa Miyatake, Kentarou Matsumura

D O I：10.1111/eea.70019

U R L：https://doi.org/10.1111/eea.70019



◆研究資金

本研究はJSPS科研費JP25K09771の助成を受けたものです。

◆詳しい研究内容について

生き急ぐか？ ゆっくり生きるか？～特殊害虫ミバエで実証した生物の分布を変える生き方の速さ～

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域（農） 教授 宮竹貴久

