【モニター募集】【特許技術搭載】静音・省電力・均一加湿を実現したKEECOON加湿器の「モニター店パートナー」を募集
テークオフ株式会社
KC-MH-K20
KC-MH-033W
翊飛（ヨクト）株式会社は、当社の加湿器ブランド「KEECOON」の認知度および市場導入を加速させるため、この度、モニター店となる事業者様（家電量販店・法人）を広く募集いたします。
KEECOON加湿器は、特許番号「7165362」を取得した独創的な加湿技術が最大の強みです。この独自技術により、従来よりも静かで省電力、かつ均一な加湿という、お客様に最高の安らぎをお届けする製品を実現しました。本モニター店プログラムは、例えば店頭でのデモ展示機会の提供いただくことを通じて、パートナー様の販売促進と、KEECOONブランドの市場認知拡大を目的としています。
KEECOON加湿器の技術的優位性と目指す安らぎの提供
KEECOONブランドは、お客様の生活をより快適にするという使命のもと、革新的な製品開発に取り組んでいます。当社の加湿器シリーズは、特に以下の技術的優位性により、他社製品との明確な差別化を図っています。
独創的な加湿技術（特許番号「7165362」）： 独自の技術により、加湿効率を高めながら、静音性と省電力性能を大幅に向上させ、加湿ムラのない均一な加湿を実現します。
最高の安らぎ： 動作音を気にせず、電気代を抑えながら、部屋の隅々まで快適な湿度を保つことで、お客様に真の安らぎを提供します。
一部商品
モニター店募集要項[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/26_1_7dd9cc8a788fab3d8722188979e01dcb.jpg?v=202510131256 ]
会社概要
会社名：翊飛株式会社（ヨクト）
設立：令和2年8月4日
所在地：〒110-0016東京都台東区台東1丁目2 4番9号プライト秋莱原B1F
事業内容家電製品の企画、開発、輸入、販売およびそれらに付帯する事業
URL：https://keecoon.jp/
本件に関するお問い合わせ先
担当：横田
TEL：050-5838-6600
E-mail：dealer@keecoon.com