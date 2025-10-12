[育児家電」導入モニターを全国の保育園・幼稚園募集

テークオフ株式会社

翊飛（ヨクト）株式会社は、この度、保育現場における給食・調乳・衛生管理の負担軽減と安全性向上を目的として開発された「育児家電シリーズ」の導入モニター施設を募集いたします。

当社が開発した多機能ボトルウォーマーなどの育児家電を、保育園や幼稚園などの実環境でご活用いただき、その業務効率化への貢献度、衛生管理の確実性、および現場での使い勝手を検証いたします。選出された施設様には対象製品を無償でご提供し、日々の保育業務への導入効果について率直なフィードバックをいただきます。未来を担う子どもたちの健やかな成長を支える環境づくりにご協力いただける施設様のご応募をお待ちしております。

一部商品

会社概要

会社名：翊飛（ヨクト）株式会社

設立：令和2年8月4日

所在地：〒110-0016東京都台東区台東1丁目2 4番9号プライト秋莱原B1F

事業内容家電製品の企画、開発、輸入、販売およびそれらに付帯する事業

URL：https://keecoon.jp/

本件に関するお問い合わせ先

担当：横田

TEL：050-5838-6600

E-mail：dealer@keecoon.com