¿©Æùº×¡ßWAGYU FES 2025 ²Ö²ÐÂç²ñÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ê¿ÁÇ¤è¤êËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó10·î13Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë20»þ¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÂÇ¾å²Ö²Ð¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢
´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·Ãæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤ª¤è¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢
´ÑÍ÷´Ä¶¡¦ÈòÆñÆ³Àþ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆËüÁ´¤ò´ü¤¹¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï3Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù53,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢
ËÜÇ¯¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍè¾ìÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
º£²ó¤Î²Ö²ÐÂç²ñÃæ»ß¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
²¿¤è¤ê¤â³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂÇ¾å²Ö²Ð¤ËÂå¤ï¤ëÌë¶õ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ ¡Ö¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡×¤ò10·î13Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë20»þ¤«¤é¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÆâÍÆ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤ºÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
±¿±Ä¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ°ìÆ±¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤äÊÑ¹¹¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¿©Æùº×±¿±Ä¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shokunikumatsuri.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§shokuniku@mtjinc.com
¢£³«ºÅ³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¿©Æùº× ¡ß WAGYU FES 2025
¢£³«ºÅÆü
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£²ñ¾ì
¤¢¤µ¤Î¼®É÷¸ø±à ¿©Æùº×ÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê¢©802-0001 Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî»°ÃúÌÜ3ÈÖÃÏ¡Ë
¢£³«ºÅ»þ´Ö
10¡§00～21¡§00
¢£ÎÁ¶â
Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£¼çºÅ
MTJ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¦ºÅ
ËÌ¶å½£»Ô¡¢ËÌ¶å½£DMOÏ¢Íí²ñµÄ¡¢ËÌ¶å½£¾¦¹©²ñµÄ½ê
¢£¸å±ç
ËÌ¶å½£´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¢¥Æ¥ìQ¡¢KBC¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢CROSS FM
¢£¶¨ÎÏ
SHIFT³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¾®ÁÒ¾ÆÆùÄÌ¤ê¡¢CWJ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¼¥ó¥É¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨»¿
À¾Å´¥Ð¥¹ËÌ¶å½£³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Âè°ì¸òÄÌ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÌ¶å½£¹âÂ®Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥Í¥Ã¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¦HP
https://shokunikumatsuri.com/
https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/)
¡¦X
https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)
https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§MTJ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³½Å Ëï¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÏÂµí¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³°¿©»ö¶È¡¢WAGYU FES(R)︎¡¢¿©Æùº×Åù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¤Î´ë²èÀ©ºî»Ü¹©±¿±Ä
ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î
¸ø¼°HP¡§https://mtjinc.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
MTJ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô
Email¡§mtj_info@mtjinc.com