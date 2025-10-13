VTuber»öÌ³½ê¥Ï¥³¥Í¥¯¥È½êÂ°¡Ø¾®Æü¸þÀé¸×¡Ù¤ÎÃÂÀ¸Æüµ­Ç°¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¤¬10·î13Æü(·î)0»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

10·î13Æü(·î)00»þ00Ê¬～2025Ç¯11·î12Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Ï¥³¥Í¥¯¥È¸ø¼°BOOTH¤Ë¤Æ¡Ø¾®Æü¸þÀé¸×ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ø¾®Æü¸þÀé¸×ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¡Ù¾ÜºÙ


¡»¾®Æü¸þÀé¸×ÃÂÀ¸Æüµ­Ç°¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡¡\10,000


¡¦°»¶Ì¥³¥óÀèÀ¸ÉÁ¤­²¼¤í¤·B2¥·¥ë¥­ー¥¹¥¨ー¥É¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー


¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÌóA5¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë


¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¼ï¡ÊÄ¾·Â57mm¡Ë


¡¦ÃÂÀ¸Æü¥Ü¥¤¥¹2¼ï


¡¡01_¿·ÊÆ¥¢¥¤¥É¥ë¾®Æü¸þÀé¸×


¡¡02_¥Õ¥êー¥Èー¥¯


¡¡¡Ú²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡Ûwav


*¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ø¡Ö¾®Æü¸þÀé¸×Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡×¤òµ­Æþ¡ª



¡»¾®Æü¸þÀé¸×ÃÂÀ¸Æüµ­Ç°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È \5,000


¡¦ÌóA5¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë


¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¼ï¡ÊÄ¾·Â57mm¡Ë


¡¦ÃÂÀ¸Æü¥Ü¥¤¥¹2¼ï


¡¡01_¿·ÊÆ¥¢¥¤¥É¥ë¾®Æü¸þÀé¸×


¡¡02_¥Õ¥êー¥Èー¥¯


¡¡¡Ú²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡Ûwav



¡»°»¶Ì¥³¥óÀèÀ¸ÉÁ¤­²¼¤í¤·B2¥·¥ë¥­ー¥¹¥¨ー¥É¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー \4,000



¡»ÃÂÀ¸Æüµ­Ç°¥Ü¥¤¥¹(2¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë \500


¡¡01_¿·ÊÆ¥¢¥¤¥É¥ë¾®Æü¸þÀé¸×


¡¡02_¥Õ¥êー¥Èー¥¯


¡¡¡Ú²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡Ûwav



¢£ÈÎÇä³µÍ×


¡¦ÈÎÇä´ü´Ö


10·î13Æü(·î)00»þ00Ê¬～2025Ç¯11·î12Æü(¿å)23»þ59Ê¬


¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È


¡¡¥Ï¥³¥Í¥¯¥È¸ø¼°BOOTH https://haconect.booth.pm/


¡¡Geek Jack https://shop.geekjack.net/pages/haconect



¢£¾®Æü¸þÀé¸×(¤³¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤³)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë







¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¬¤Ã¤¦～¡ª¤È¤¤¤¦°§»¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢


ÆÀ°Õ¤Î¤ª²Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î½¼ÅÅ¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¸×¤Î½÷¤Î»Ò¡£


¼«¾Î¥¹ー¥Ñー¥¦¥ë¥È¥é¥°¥ìー¥È¥Ï¥¤¥Ñー¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¿¥¤¥¬ー¡£


¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤¡£


Ì´¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î½¼ÅÅ¤ò1000¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¥ô¤¡¤ë


ÃÂÀ¸Æü:10·î13Æü


X:https://twitter.com/kohinatachiko


youtube:https://www.youtube.com/@chikoch



¡ÚVTuber»öÌ³½ê¡Ö¥Ï¥³¥Í¥¯¥È¡×µÚ¤Ó±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


VTuber »öÌ³½ê¡Ö¥Ï¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï2021Ç¯6·î¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿VTuber»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£


½êÂ° VTuber ¤ÎÌÜÅª¤ä´õË¾¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢


±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¶¦Í­¤¹¤ë»þ´Ö¡¢»×¤¤½Ð¡¢å«¤òÂçÀÚ¤Ë³èÆ°±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://haconect.com/


¡¦¸ø¼°Twitter¡§https://x.com/haconect


¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@haconect


¥Ï¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¤Ï½©ÍÕ¸¶¤òÃæ¿´¤Ë¹­¹ð¤òÅ¸³«Ãæ¡£


¼«¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤â´°È÷¤·¡¢¼ýÏ¿&ÇÛ¿®´Ä¶­¤Î½¼¼Â¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢§´ë¶È¾ðÊó


¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥í¥° / analog inc.


ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ4ÃúÌÜ14－1½©ÍÕ¸¶UDX 4F LIFORKÆâ


ÀßÎ©Æü: 2021Ç¯4·î1Æü


»ñËÜ¶â: 900Ëü±ß


