「お客様視点を学ぶ体験研修」リフォームアドバイザー育成に向けた実体験型の新人研修

ニッカホーム株式会社LIXILショールームにて商品研修会の様子

ニッカホーム株式会社 中部支社（本社：愛知県名古屋市）は、「楽しいを作ろう」という企業理念のもと、住まいのお困りごとを解決するリフォームアドバイザーの育成に力を入れています。

今回、新入社員を対象に、お客様視点でリフォームを体感する実体験型の研修を実施しました。

研修の舞台となったのは、住宅設備メーカーLIXILのショールーム。新入社員たちはシステムキッチンや浴室、玄関ドアなどを実際に操作・体感しながら、お客様が商品を選ぶ際に感じる「使いやすさ」「デザイン」「価格」のバランスを肌で学びました。見て、触れて、比較して──商品カタログでは得られない“リアルな暮らしの視点”を体験するプログラムです。

ニッカホームでは、こうしたOFF-JT（座学・体験型研修）と、OJT（現場同行・実践）を組み合わせ、社員が現場で“提案力と人間力”を磨く育成体系を整えています。単なる施工会社ではなく、「住まいの課題を解決するソリューション企業」として、社員の成長がお客様満足、そして地域社会の快適な暮らしづくりへとつながることを目指しています。

今回の研修では、初めてショールームに足を踏み入れた新入社員から

「お客様が実際に感じる視点を体感できた」「提案する立場として責任を感じた」といった声も多く聞かれました。商品を“売る”ではなく、“お客様の理想の暮らしを一緒につくる”という意識の変化が、リフォームアドバイザーとしての第一歩です。

今後もニッカホームは、現場で活躍する社員の成長を支えながら、“暮らしに楽しさを生み出す人づくり”を進めてまいります。

研修の様子

ニッカホームの新入社員育成（OJTとOFF-JT）

熱に強いセラミック天板外せるカウンターシステムキッチン「リシェル」サムターンが外せる玄関ドア

ニッカホームでは、「楽しいを作ろう」という理念のもと、社員一人ひとりの成長が、お客様の満足、そして社会への貢献につながると考えています。

リフォーム業は、住まいに関するお困りごとを解決する“ソリューション事業”。私たちの研修は、単に人を育てるためのものではなく、“お客様の笑顔を生み出す力”を育てるためのものです。

新入社員研修では、ショールームやメーカー研修などのOFF-JTで基礎知識を学び、OJTでは実際の現場で経験を積むことで、単なる「施工」ではなく「課題解決」を提案できる力を養います。知識や技術の向上だけでなく、お客様の想いを汲み取り、暮らしをより良くする提案ができる人材を育成する――それが、ニッカホームの目指す人づくりです。

OFF-JT ビジネスマナー研修

毎年4月になると新卒入社の社員を対象に一斉に研修を行います。ビジネスマナーについて外部講師を招いて学生と社会人の違いを学びます。

OFF-JT ビジネスマナー研修

礼儀とは？礼儀の定義を学び、その後には具体的なシーンごとのビジネスマナーを体を動かしワークを交えて研修します。

OJT １on１ティーチング

営業所に配属後、数ヶ月間は上司と同行しながらOJTで仕事のやり方を学んでいきます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jyCPNrcAP2A ]

上記の動画では、ニッカホームの新入社員研修の模様をまとめています。

ニッカホームとは？

ニッカホーム中部支社は、「楽しいを作ろう」を企業理念に掲げる住宅リフォーム会社です。

“ものづくりを楽しむ” “成長を楽しむ” “存在意義を楽しむ”という3つの価値観を大切にし、社員一人ひとりが前向きに挑戦しながら、お客様の暮らしをより良くするリフォームを提案しています。

キッチンや浴室、トイレなどの水まわりから、内装・外装・増改築まで、住まい全体をトータルにサポート。営業・施工・アフターサービスまでを自社一貫体制で行い、品質とコストの両立を実現しています。

また、地域密着型のショールーム運営を通じて、住まいの悩みや理想を直接聞き取り、最適な解決策を提供。お客様・協力業者・社員、その家族にまで「楽しさ」や「幸せ」が広がる企業を目指しています。

仕事を通して人が成長し、その成長が会社の成長、そして地域社会への貢献につながる──そんな“楽しさの連鎖”を生み出すことが、ニッカホームの使命です。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム中部支社 企業理念「楽しいをつくろう」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=A5D71_zgNpI ]