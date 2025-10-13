【ＢＳ日テレ】友近＆礼二 山口旅のフィナーレに非情の通告「うそやん！早く言うてよ！」

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

10/14（火）よる９時からの放送は、友近＆礼二のMC２人がスタジオを飛び出し、「WEST EXPRESS銀河で行く山口満喫旅」の後編をお届け！寝台列車WEST EXPRESS 銀河に乗った２人。後編は山口県の人気観光スポットを巡ります。テーマパークのような食事処に、ハワイと錯覚する南国の島、さらに最後はオススメのお宿へ。友近もドはまりの名物女将。その芸達者ぶりに礼二も舌を巻き…。

■幻の弁当にありつく

京都駅を出発して約11時間の寝台列車旅は、いよいよ目的地へ。朝食は山口県・柳井駅の名物弁当！ブルートレイン運行時代から、数量限定で売られた、幻の弁当に舌鼓を打つ２人。プレミアムな食事で朝を迎える。

銀河とは徳山でお別れ。ここからは山口県の魅力を探訪する旅パートへ…。ニューヨーク・タイムズが「2024年に行くべき52カ所」に選んだ、県の魅力。まずは、友近がロケで行ったという素敵すぎるレストランへ。敷地面積は何と2000坪！飲食店の枠に収まらない仕掛けやお店、アトラクションに、２人の童心が蘇る。いろりに和風な台所、清流が流れる大自然の中のテーブルと、情報多すぎ？な店で、パリッと炭火で焼き上げた店の看板メニューを味わう。

家族連れの客を見ると、話題は自然と家族トークに。礼二が息子のマニアックすぎるエピソードを明かすと、友近は「同級生と話、合わなくなるんちゃいます？」と心配の声も…。

■トゥクトゥクでハワイ巡り？

２人が次に向かったのは、南国感漂う周防大島。ハワイ・カウアイ島と姉妹島契約を結んでおり、“瀬戸内のハワイ”と呼ばれる人気の島だ。ここで２人の足になったのは、何とトゥクトゥク！礼二の運転で島内を巡る。ビーチでは、フラダンサーたちが２人をお出迎え！しかし、その正体に、２人は驚きの声を上げ…。

旅のフィナーレは旅館。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」に37年連続選出の老舗では、女将、若女将がお出迎え。実はこの女将、友近も驚く芸達者なのだとか…。

ステージの前に、２人はふぐのフルコースとも言うべき豪華懐石に舌鼓を打つ。友近が「超豪華やないですか？」と舌を巻くと、礼二も「てっさ、これに憧れてこの世界に入ったようなもんやからね」としみじみ。そんなゆったりモードの２人に、スタッフが非情の通告。友近も「うそやん！早く言うてよ！」と驚く。果たしてその理由は…？そして最後は、女将たちによるエンタメショー！友近も「全てひっくるめてエンターテインメント」と惚れ込むステージ。その演出に、礼二も思わずツボる。２人は抱腹絶倒で旅を終えるのだった。

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

